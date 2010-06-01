Власть серьезно взялась за Евро-2012

Президент группы DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ поддерживает шаги украинской власти по интенсификации подготовки Украины к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после конференции «Евро-2012: долгосрочные возможности инвестиций в сектор гостиниц и отдыха в Украине», которая состоялась 31 мая в Киеве.

«Это была практическая конференция, на которую собрались люди дела. Лично мне, как президенту DCH и генеральному инвестору подготовки Харькова к Евро-2012, было интересно. Со своей стороны мы представили уже не проекты и макеты, а конкретные результаты работы», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

По его словам, на конференции «была наглядно продемонстрирована заинтересованность руководства страны в развитии гостиничной индустрии в городах, принимающих Евро-2012».

«Поддержка со стороны государства в этом секторе является особенно важной. Стране нужные современные гостиницы, поэтому власть и бизнес должны совместными усилиями их построить», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Он считает, что заявленные государством шаги «уменьшают риски» и вселяют уверенность в том, что Украина подойдет к Евро-2012 «подготовленной должным образом».

«Очень важно, что власть реально уделяет внимание подготовке к Евро-2012. Это вселяет оптимизм», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.