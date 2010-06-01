Анонс на 2 июня

9-00 - Начнется двухдневный форум «УКРФАРМА 2010: Всеукраинский форум представителей фармацевтического бизнеса» (отель «Интерконтиненталь», 5). Программа Форума по адресу: http://www.ukrpharma.com/ukr/programme. Регистрация по адресу: http://www.ukrpharma.com/ukr/register. Телефон: (044) 227 80 20;

10-30 - пресс-конференция на тему: “Перспективы реформ на украинском фармацевтическом рынке”. Участники: Александр Гудзенко, зам..министра здравоохранения Украины; Татьяна Бахтеева, председатель Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения; Алексей Соловьев, председатель государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения и другие (гостиница «Интерконтиненталь», 5, ул.. В.Житомирская, 2а);

12-30 - пресс-конференция на тему: “Перспективы развития украинского фармацевтического рынка в новых политических условиях” при участии А.Кужель (там же, зал “Grand Balluoom»).

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10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства (по паспортам) - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул..Грушевского, 5).

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11-00 - Пресс-конференция на тему: «Нефтедобыча в Украине: состояние безопасности», посвященная нефтяной катастрофе в Мексиканском заливе. Участники: зам.главного инженера по промышленной безопасности дочерней компании «Укргаздобыча» НАК «Нефтегаз Украины» Михаил Плишка; эксперт Национального экологического центра Украины Алексей Пасюк («ОБОЗ.ua», ул.. Дмитриевская, 44-а).

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11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Новая уникальная услуга «Кредит-Рейтинг» - региональная рейтинговая шкала стран СНГ». Участники: ген.директор «Кредит-Рейтинг» Станислав Дубко; директор издательства "КБС - Издат" (журнал «БанкирЪ», справочник «Банки Украины, СНГ, стран Балтии и Грузии») Олег Капралов; представитель ГКЦБФР. (ул.Крещатик,4, конференц-зал).

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12-00 - Пресс-конференция, на которой будет представлен новый инвестиционный дом Eavex Capital, основанный одним из 5-ти крупнейших украинских брокеров с более чем 15-летней историей Sincome Capital и швейцарской инвестиционной группой Accuro. (отель Hyatt Regency, в зале «London» (ул. А.Тарасовой, д. 5).

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13-00 - Пресс-конференция на тему: «100 дней Президента Виктора Януковича: экономический и энергетический аспекты». Участники: зам.директора Национального института стратегических исследований, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило; президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук; президент Центра рыночных реформ Украины Владимир Лановой (“Главком”, ул. Институтская, 24/7, 3 этаж, оф. 6).

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13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Национальный Интернет-портал UKR.NET атакует Google». Вопросы: Бренд UKR.NET выходит на качественно новый уровень своего развития; Почему атака на Google является потенциально эффективной стратегией для портала UKR.NET; Как «УКРНЕТ» планирует победить Google в Украине в качестве стартовой страницы. Участники: Михаил Комиссарук, председатель Наблюдательного совета ООО «УКРНЕТ»; Ирина Семенченко, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций «УКРНЕТ»; Вадим Пустотин, директор бренд-консалтинговой компании «Следопыт» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

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14-00 - Начнется расширенное заседание Общественного совещательного совета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений (ул. Грушевского, 18/2, к. 11).

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16-00 - Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится совещание о состоянии и перспективах развития агропромышленного комплекса. Вход в Дом Правительства (по паспортам) - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж, Большой зал. Нужна аккредитация.