ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Банки массово снижают ставки по депозитам», в котором пишет - банкиры полным ходом снижают проценты по депозитам физлиц. Основная причина - многие банки сейчас испытывают избыток ликвидности, дополнительные ресурсы им попросту не нужны…

http://delo.ua/dengi/banki/banki-massovo-snizhajut-stavki-po-depozitam-141005/

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Также «Дело» в материале «У аферистов из «Кингз Кэпитал» нашли полмиллиона» пишет - суд арестовал счета одного из главных фигурантов в уголовном деле по краху финансовой пирамиды «Кингз Кэпитал». Следствие продолжается…

http://delo.ua/dengi/banki/u-aferistov-kingz-kepital-nashli-polmilliona-141007/

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«Дело» в материале «Литвин предложил уволить из Кабмина своего однопартийца» пишет – Блок Литвина инициирует увольнение с поста министра своего однопартийца Виктора Бойко. Конфликт назрел давно. Однопартийцы Бойко рассказывают, что он назначает им встречи в министерстве, а сам не приходит. Кроме того, проекты, предлагаемые народными депутатами в рамках Киотского протокола, не реализуются, хотя министр давал на это предварительное согласие…

http://delo.ua/vlast/politika/litvin-predlozhil-uvolit-iz-kabmina-odnopartijca-141008/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Металлурги останавливают печи» пишет – в мае по сравнению с апрелем производство всех видов металлургической продукции украинскими метпредприятиями снизилось. Руководители отраслевых объединений и некоторых комбинатов говорят о падении интереса покупателей к готовой продукции, что может привести к остановке металлургических агрегатов…

http://markets.eizvestia.com/full/metallurgi-ostanavlivayut-pechi

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Также «Экономические известия» в материале «Заправкам выдадут лицензии» пишут – сегодня в Министерстве топлива и энергетики пройдет совещание, на котором нефтетрейдеры, члены экспертно-аналитической группы (ЭАГ) по вопросам функционирования нефтерынка будут рассматривать законопроект о лицензировании производства, а также оптовой и розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа. Эксперты считают, что новый механизм позволит финансировать контроль качества топлива на рынке, но подчеркивают, что в нынешнем виде документ создает поле для злоупотреблений со стороны его авторов…

http://markets.eizvestia.com/full/zapravkam-vydadut-licenzii

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Укртрансконтейнер» доставили в Страсбург» пишет – спор между "Укртрансконтейнером" и Ильичевским портом будет рассмотрен в Европейском суде по правам человека. Компания настаивает на отмене решения о прекращении договора о совместной деятельности и выплате компенсации в размере $1,4 млрд. Юристы отмечают, что государство рискует проиграть в Страсбурге. Это понимают и в Минтранссвязи, поэтому намерены добиваться мирного урегулирования спора…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1379659

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Украина перестала распыляться на атомы» пишет – Украина загрузит реакторы своих атомных электростанций исключительно российским ядерным топливом. Вчера ОАО ТВЭЛ и НАЭК "Энергоатом" подписали контракт на его поставку. Договор является бессрочным и предполагает поставки даже на те реакторы, где сейчас эксплуатируются топливные сборки японско-американской Westinghouse. Такое решение было принято благодаря тому, что российская сторона предоставила скидку, которая позволит закупать топливо на 30% дешевле, чем у конкурента…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1379676

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«Газета по-киевски» в материале «Тарифы, на взлет!» пишет – в Киеве повышается плата за коммуналку: стоимость горячей воды и отопления с июля возрастет в среднем на 15–30%. Это только начало: еще два повышения запланированы на 1 сентября и 1 ноября…

http://mycityua.com/articles/country/2010/06/02/042611.html

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«Газета по-киевски» в материале «Отдам «Жуляны» в хорошие руки» пишет – столичные власти объявили конкурс на аренду «Жулян». Но, похоже, победитель им уже известен – в аэропорту замечены представители депутата-регионала Василия Хмельницкого…

http://mycityua.com/articles/city/2010/06/02/044344.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Детей за курение предлагают штрафовать» пишет – Верховная Рада зарегистрировала законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за употребление табачных изделий несовершеннолетними…

http://www.segodnya.ua/news/14141092.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Первые 100 дней власти: безработица, долги по зарплате и социальный паек» пишет - нас ждут отчеты руководства страны о первых 100 днях у власти. Сделано действительно много - пожизненная прописка ЧФ РФ в Крыму, «дружественная» интеграция авиапрома, судостроения, нефтегазовиков и т.д. Главное, чтобы за кадром не остались реалии безработицы, растущие долги по выплате зарплат, а также вероятность введения социальных продуктовых карточек…

https://economics.unian.net/rus/detail/48069

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Тарифы повышаться не будут. Когда-нибудь…» пишет - несмотря на заявления Президента, что тарифы, благодаря газовым договоренностям, повышаться в этом году не будут, киевлян ждет пренеприятная новость - с 1 июля квартплата значительно вырастет...

https://economics.unian.net/rus/detail/48109

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Не с того начали» пишет – «Программа Грефа», при помощи которой Владимир Путин 10 лет назад собирался реформировать Россию, реализована лишь на треть. А все потому, что без реформы госуправления все остальные бессмысленны, поняли авторы программы…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/02/236177

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Издание «Известия» в публикации «Дикий Биг мак» подает интервью заместителя директора Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) - руководителя аппарата Государственного антинаркотического комитета Николая Цветкова, который рассказал изданию, почему Северный наркомаршрут называют "шелковым", где находится "золотой мост", почему НАТО отказывается уничтожать посевы афганского мака…

http://www.izvestia.ru/politic/article3142485/

(УНИАН)