Азаров заявляет об успехах законотворческой деятельности

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет об ответственности и успехах законотворческой деятельности Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, правительства и Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании правительства, комментируя инициированные Президентом и принятые Верховной Радой законы.

«Во-первых, парламент принял долго ожидаемый закон о государственных закупках. Отсутствие данного закона на протяжении нескольких лет создавало шикарные условия для невиданной коррупции и расточения народных денег, тормозило наведение порядка в сфере государственных закупок, лишало возможности сделать хотя бы что-то полезное для государства. В стране сформировалась целая прослойка кровососов бюджетных средств. Теперь мы этих упырей ликвидируем», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, по его словам, Президент подал в Верховную Раду принципиальные и определяющие для успешного обновления страны законопроекты, в частности о принципах внешней и внутренней политики и о судоустройстве.

«Принятие закона о принципах внутренней и внешней политики кардинальным образом изменит правовое пространство государства. Внутренняя и внешняя политика вследствие этого будут опираться на не политическую целесообразность, личные вкусы и ориентации, как мы многократно наблюдали на протяжении последних лет, а на закон. Украина станет государством понятным, прогнозируемым как для своих граждан, так и для окружающего мира», - считает он.

По мнению премьер-министра, при предыдущей власти правосудия трансформировалось «на сеть продажи судебных решений по прайс-листам». «Этот позор известный всему в миру, кто ведет дела в Украине. Надо иметь мужество, чтобы признать это и положить конец позору. Президент это сделал. Теперь нам необходимо совместными усилиями добиться очистки безусловного и неотвратимого верховенства права», - подчеркнул он.

Н.АЗАРОВ также считает, что правительству необходимо активизировать работу по подготовке законопроектов ради обеспечения получения Украиной статуса ассоциированного члена в Евросоюзе, создание зоны свободной торговли с ЕС.