Ряд экспертов крайне негативно оценивает результаты "100 дней"

Ряд экспертов крайне негативно оценивает результаты первых 100 дней деятельности Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованных сегодня на пресс-конференции результатах экспертного опроса “100 дней Президента Виктора ЯНУКОВИЧА”, проведенного фондом “Демократические инициативы”.

“В целом 19 экспертов, принявшие участие в опросе, оценили первые действия Президента В.ЯНУКОВИЧА критически и крайне негативно”, - заявила научный руководитель фонда “Демократические инициативы” Ирина БЕКЕШКИНА.

По ее словам, согласно предложенной в методологии исследования оценочной шкале от 0 до 10 баллов, средняя оценка деятельности главы государства составила 2,7.

К негативным действиям эксперты отнесли (по уровню значимости): подписание харьковских соглашений с Россией; формирование правительства и кадровые назначения; заявления Президента о внеблоковом статусе Украины и отсутствии у нее евроатлантических перспектив; поддержка Президентом действий фракции Партии регионов по созданию коалиции с отдельными депутатами в Верховной Раде; действия главы государства в гуманитарной сфере; отсутствие системного виденья необходимых реформ; имитация борьбы с коррупцией; неправовой характер действий, постоянное игнорирование Конституции и законов Украины; монополизация влияния на суды; обустройство инфраструктуры для охоты в Сухолучье.

Среди позитивных результатов деятельности были отмечены (по уровню значимости): подписание соглашения о демаркации российско-украинской границы; возобновление управляемости системы государственной власти; заявление Президента о приоритетности европейской интеграции; подписание закона о государственном бюджете на 2010 год; создание Комитета по экономическим реформам при Президенте Украины.

Также противоречивым эксперты назвали отказ Украины от обогащенного урана.

Экспертный опрос проводился 24-31 мая 2010 года. За критерии оценок была взята статья 1 Конституции Украины, где государство определяется как “суверенное, независимое, демократическое, социальное правовое государство”.

Всего были получены 19 ответов от таких экспертов: Ирина БЕКЕШКИНА, Лилия ГОНЮКОВА, Диана ДУЦЫК, Игорь ЖДАНОВ, Виктор ЗАМЯТИН, Евгений ЗАХАРОВ, Вадим КАРАСЕВ, Светлана КОНОНЧУК, Владимир КУЧЕР, Александр ЛИТВИНЕНКО, Михаил МИЩЕНКО, Ростислав ПАВЛЕНКО, Александр ПАЛИЙ, Александр СЕВЕРИН, Василий СТОЯКИН, Александр СУШКО, Виктория СЮМАР, Юлия ТИЩЕНКО, Владимир ФЕСЕНКО.