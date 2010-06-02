ГЛАВНОЕ на 2 июня (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Кадровая политика

Правительство освободило заместителя министра охраны окружающей природной среды Украины, который вчера был задержан во время получения взятки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, открывая заседание правительства.

«Вчера по решению правительства он освобожден от должности за нарушение присяги государственного служащего, а правовую оценку ему даст суд», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, задержание заместителя министра охраны окружающей природной среды за получение взятки должно стать суровым уроком для правительственных чиновников.

«Мы должны себе критически признать, что произошла серьезная кадровая ошибка. За нее мы строго спросим из всех причастных должностных лиц. Я прошу запомнить: политической индульгенции ни у кого не будет. Президент категорически требует искоренить коррупцию. Правоохранительные органы будут бескомпромиссно преследовать коррупционеров, и освобождать будем за должностные преступления в государстве», - отметил он.

«Если нет совести, пусть будет страх неотвратимого наказания. Никакого исключения!», - заявил Н.АЗАРОВ.

1 июня пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что Управлением по расследованию особо важных дел ведомства совместно со Службой безопасности Украины задержан «на горячем» заместитель министра одного из министерств во время получения взятки в особо крупном размере за содействие в назначении на должность руководителя областного уровня.

Как сообщил информированный источник, в получении 200 тыс. долларов взятки разоблачено должностное лицо Министерства охраны окружающей природной среды Украины.

Международные отношения

На сегодняшний день вопрос о продолжении сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) остается открытым.

Об этом в комментарии УНИАН заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

Отвечая на вопрос, можно ли сказать сегодня конкретно, планирует ли Украина продолжать выполнение действующей программы с МВФ или все же добивается открытия новой программы, И.АКИМОВА сказала: «Вопрос о продолжении сотрудничества пока открытый».

Как сообщал УНИАН, по информации источника в Украине, детально информированного о ходе переговоров Украины и МВФ, на сегодняшний день велика вероятность того, что Международный валютный фонд может отказать Украине в начале реализации новой программы сотрудничества в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что одной из основных причин возможного отказа является то, что МВФ фактически уверен, что в госбюджете Украины на 2010 год заложен существенно заниженный дефицит.

«В МВФ раскусили, что реальный дефицит в Украине по итогу года будет не 5,3% ВВП, как приняли, а в районе 14%. Кроме того, в МВФ не видят от Украины решения проблем «Нафтогаза», намерений реформировать систему пенсионного обеспечения и повышения цены на газ для населения. Сегодня, учитывая планы провести местные выборы осенью, на реформирование пенсионной системы и повышение цены никто не пойдет», – сказал собеседник агентства.

Напомним, правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 21 мая заявил, что Украина выполнила все условия для продолжения сотрудничества с МВФ, которые можно было выполнить на этапе подписания новой программы. По его словам, согласно требованиям МВФ, принят закон о повышении акцизов, утвержден финплан НАК «Нафтогаз Украины» с дефицитом немногим более 6 млрд. грн. и главное – принят бюджет с дефицитом 5,3%.

Также он заявил, что заверил МВФ в том, что правительство должно и будет выполнять законы о госбюджете и по итогам 2010 года дефицит бюджета составит 5,3% ВВП.

Ранее Украина планировала получить первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ уже в июне.

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Правительство Украины продолжает предпринимать меры для увеличения доходной части государственного бюджета, что позволит продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

При этом он отметил, что, в частности, увеличению доходной части будет способствовать новый закон о проведении госзакупок, принятый Верховной Радой 1 июня т.г.

По словам С.ТИГИПКО, работа над меморандумом по сотрудничеству с МВФ по новой программе продолжается. «Мы должны убедить МВФ в доходной части (госбюджета – УНИАН)», – сказал он.

Также С.ТИГИПКО сообщил, что сейчас проводится детальное изучение финансовой ситуации в НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы работаем, текст меморандума практически согласован, туда добавлен серьезный блок структурных реформ, которые были внесены по инициативе Украины. За счет этих реформ со временем мы сможем увеличить доходную часть бюджета, и это поможет вернуть те кредиты, которые мы будем брать», – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен. «Исходя из того, что было во время обсуждения, я предполагаю, что сумма может быть от 12 до 19 млрд. долларов. Но окончательное решение может принять только совет директоров МВФ», – сказал С.ТИГИПКО.

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Финансы

Сегодня в Украине начал работу новый платежный сервис «Єдиний гаманець».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «О2» (Россия).

Согласно сообщению, в России платежный сервис «Единый кошелек» был открыт 2 июня 2007 года.

В Украине новый платежный сервис получил название «Єдиний гаманець» и доступен по

адресу http://www.W1.ua. Валютой украинского аналога «Единого кошелька» является

гривня, а интерфейс клиентских приложений переведен на украинский язык.

«Мы представляем удобный инструмент для регулярных интернет-платежей, в том числе и через мобильные устройства, который успешно зарекомендовал себя в России, и уверены, что он будет востребован украинскими пользователями», – отметил руководитель платежного сервиса «Единый кошелек» (Россия) Константин ШИЛОВ.

Сервис начинает свою работу с солидным списком получателей платежей, среди которых ведущие операторы сотовой связи, Интернета и цифрового телевидения Украины:

Beeline, CDMA UA, life:), «Киевстар», МТС, PeopleNet, Utel, «Интертелеком», Vega,

Viasat, оплата услуг которых осуществляется без комиссии.

Пополнить кошелек можно самыми разными способами, в том числе в обширной сети из более 14 тыс. платежных терминалов ОСМП, EasySoft, 24nonStop, Pegas, RegulPay, City-Pay, размещенных по всей Украине.

Справка УНИАН. Сервис «Единого гаманця» обеспечивает ООО «О2», осуществляющее информационно-технологическое взаимодействие участников расчетных отношений с использованием платежного сервиса «Единый кошелек».

В России пользователям «Единого кошелька» доступны: оплата услуг компаний «Мегафон», «Билайн», МТС и еще более 600 провайдеров; покупки в интернет-магазинах, отправка SMS-сообщений, VoIP-телефония и др.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9310/7,9450 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2546/0,2552 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,7025/9,7230 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2242/1,2244 долл./евро (вторник, 1 июня, - 1,2203/1,2205 долл./евро).

Во вторник, 1 июня, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250 грн./долл.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,96 грн./долл. Курс покупки/продажи немного повысился по сравнению с 1 июня, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,3% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,58 грн./евро, курс продажи – на 0,2%, до 9,78 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,50-9,68 грн./евро, по продаже – в пределах 9,72-9,83 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 1 июня понизился на 0,4% и сегодня составляет 0,2475/0,2575 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2530 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,96 грн./долл. Курс немного повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,62/9,76 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,50-9,96 грн./евро, по продаже – в пределах 9,72-9,88 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,2% по сравнению с 1 июня и сегодня составляет 0,2489/0,2584 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2530 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2560-0,2620 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,98 грн., евро – 9,55/9,87 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,91/7,968 грн., евро – 9,48/9,90 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,904/7,949 грн., евро – 9,55/9,80 грн., рубль – 0,2490/0,2560 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 2 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,9251, к евро – 9,63, к российскому рублю – 0,25781.

Фондовый рынок

Правительство планирует, что ежегодно будет гасить 20% НДС-облигаций, выпущенных для возмещения задолженности по налогу на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Предполагается, что бумаги (НДС-облигации – УНИАН) будут выпущены на пять лет, и каждый год пятую часть мы будем гасить полностью», – сказал С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что на сегодняшний день нет возможности установить доходность облигаций выше 5,5%. Однако, по словам вице-премьера, если облигации не будут массово реализовываться, дисконт может увеличиться.

«Дисконт, если все сейчас начнут продавать эти бумаги на рынке, может быть и больше… Если не будут торопиться, подержат эти ценные бумаги и не будут все выпускать на рынок, то дисконт значительно сократится», – сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.

Как заявил 26 мая т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, в ближайшее время правительство планирует выпустить НДС-облигации на сумму 20 млрд. грн. на 5 лет под 5,5% годовых. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Дисконт планируется на уровне не больше 10%.

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Рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" презентовало региональную рейтинговую шкалу стран СНГ.

Во время презентации, которая прошла в УНИАН, генеральный директор «Кредит-Рейтинг» Станислав ДУБКО отметил, что рейтинговая шкала предназначена для оценки кредитного риска заемщика, осуществляющего свою деятельность на территории стран СНГ, а также оценки отдельных долговых инструментов таких заемщиков.

«Мы сделали важный шаг в реализации своей глобальной стратегии развития, - сказал С.ДУБКО, - рейтинговая оценка по региональной рейтинговой шкале дает возможность сравнить кредитоспособность различных по своей сути субъектов экономики – суверенное правительство, органы местного самоуправления, банки, страховые компании, предприятия разных секторов экономики - внутри отдельного региона».

По словам гендиректора, необходимость создания такой шкалы возникла, среди прочего, также и по причине того, что покрытие стран СНГ международными рейтингами не является полным. «Покрыт не весь регион, а только 5 стран имеют рейтинговые оценки по международной шкале», - сказал С.ДУБКО.

Регион в данном контексте представляет собой ряд стран, объединенных тесными торгово-экономическими связями, сопоставимым уровнем развития трансформационных процессов и социально-экономического развития. Рейтинги по региональной шкале СНГ в дальнейшем могут служить индикаторами, позволяющими сравнить между собой кредитоспособность компаний, расположенных в разных странах региона. В сравнении с рейтинговой оценкой по шкалам международных рейтинговых агентств, рейтинги по региональной шкале СНГ несут больший объем полезной информации для внутрирегионального инвестора.

Суверенные кредитные рейтинги по региональной шкале присвоены 11 странам СНГ. Наивысший суверенный рейтинг cisААА присвоен Российской Федерации. Украина отнесена к категории cisА, в которую включены страны, сохраняющие достаточно высокие показатели социально-экономического развития и бюджетно-финансовой обеспеченности, но чьи рейтинги ограничиваются рядом индивидуальных сдерживающих факторов. Самые низкие суверенные кредитные рейтинги по региональной шкале СНГ присвоены Республике Таджикистан и Киргизской Республике в связи с высокими рисками внутриполитических конфликтов.

Суверенные кредитные рейтинги по региональной шкале СНГ разделены на две категории уровней: спекулятивные (от cisD до cisBB) и инвестиционные (от cisBBB до cisAAA). Рейтинг cisD обозначает дефолт, а cisAAA – наивысшую кредитоспособность заемщика. Имеются также промежуточные значения, которые обозначаются знаками плюс (+) или минус (-). Каждый рейтинг имеет прогноз, который может быть стабильным, позитивным, негативным и развивающимся. "Стабильный" прогноз означает, что на текущий момент нет предпосылок для изменения рейтинга в течение года. Прогноз "развивающийся" указывает на высокую вероятность того, что рейтинг может измениться на протяжении года. "Позитивный" прогноз указывает на возможность его повышения в течение года, "негативный" – на возможность понижения.

Приватизация

Объявленный Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно конкурс по продаже 100% пакета акций ОАО "Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" (НАУ) вновь не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ объявил конкурс по продаже 100% пакета акций ОАО "Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" (НАУ) 31 марта этого года.

Начальная стоимость пакета акций составляла 19 млн. 15 тыс. грн.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» основана в 1998 году на базе Киевского авиапредприятия ГАК "Авиалинии Украины". Основными направлениями деятельности авиакомпании являются предоставление услуг по перевозке пассажиров, грузов на внутренних и международных маршрутах, а также аэрофотосъемка. С 2001 года авиакомпания полетов не выполняет. Кредиторская задолженность авиакомпании не дает возможности выделить средства на восстановление парка самолетов и возобновить полеты.

АПК

Правительство Украины намерено вплотную заняться системной модернизацией агропромышленного комплекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Он сообщил, что уже сегодня будет проведено широкое совещание по этой теме.

Н.АЗАРОВ отметил, что ситуация в АПК подтверждает, что все попытки реформ не дали ожидаемого результата.

«Пришло время разорвать замкнутый круг истощения, потери продуктивности земель, производительности сельскохозяйственного труда. Условно говоря, нужно все отложить в сторону и с железной последовательностью взяться за два направления. Первое – обеспечить село передовой техникой и технологиями и второе – обеспечить ценовую политику, которая бы стимулировала товаропроизводителя. Скажите, это нормально, когда молоко у крестьянина принимают за гривню, а сыр продают за семьдесят? Это нормально, когда мясо заготавливают за десять гривен, а колбасу продают по шестьдесят? Это не рынок, уважаемые коллеги, это сплошное паразитирование на работе крестьян”, - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что “барыги никогда не создадут тот средний класс, который является двигателем и опорой современного демократического общества”.

Премьер отметил, что АПК нуждается в системной модернизации, которую необходимо проводить параллельно с изменением структуры торговли. “Инфраструктура агропроизводства требует существенных вложений, а социальная сфера на селе в последние пять лет только умирала”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он указал на необходимость обновления сельхозтехники отечественными конкурентоспособными машинами. “Вопрос технического переоснащения, причем отечественной конкурентоспособной техникой, уже давно перезрел... Эту проблему нужно решать и на региональном, и на центральном уровнях”, - сказал премьер-министр.

При этом он отметил, что на сегодняшнем заседании правительство планирует утвердить порядок распределения средств госбюджета на закупку отечественной техники и оборудования для АПК на условиях финансового лизинга.

Также планируется обновить состав межведомственного экспертного совета, который будет отрабатывать вопросы государственной технической политики в АПК, включив в совет представителей центральных органов исполнительной власти, профильных научных и исследовательских учреждений.

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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что не допустит необоснованного повышения стоимости услуги по присвоению номера в базе данных Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

“У меня лично глубокое возмущение вызвал случай, когда стоимость присвоения номера в электронной базе данных Госпотребстандарта хотят сделать дороже, чем стоимость проведения экспертизы и оценки соответствия (продукта – УНИАН), которые проводят органы сертификации”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что такая норма действовать не будет. “Это своеволие остановлено – я уже подписал соответствующее решение”, - сообщил премьер-министр. При этом он заявил, что не допустит подобных повышений цен на какие-либо услуги. “Предупреждаю, каждая попытка ввести подобные платные услуги, создать контору “Рога и копыта” под крылом государственных органов закончится тем, что не останется ни рогов, ни копыт”, - сказал Н.АЗАРОВ.

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Министерство аграрной политики Украины прогнозирует урожай зерновых культур в текущем году на уровне 46-47 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

Министр напомнил, что всего в Украине под урожай 2010 года озимыми и яровыми зерновыми культурами засеяно около 15 млн. га.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что, по данным министерства, посевы яровых зерновых в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии. “Яровые в нормальном состоянии. Сегодня никаких пожарных мероприятий ни правительство, ни министерство не предпринимало”, - сказал он.

В то же время министр добавил, что на сегодняшний день как в Украине, так и на сопредельных рынках, в частности в Российской Федерации, существует проблема достаточно высоких переходных остатков зерна, что может сказаться на ценовой конъюнктуре на внутреннем рынке Украины в этом году. В этой связи он отметил, что недавно профильное министерство Российской Федерации вышло с предложением на правительство России о финансовом стимулировании экспорта зерна из страны. В этом украинское министерство усматривает одну из угроз стабильности цен на внутреннем рынке.

В то же время, сообщил А.ПРИСЯЖНЮК, на уровне Кабинета министров Украины уже проведено отдельное совещание, посвященное ходу будущей уборки урожая. На нем, в частности, обсуждались вопросы предоставления на льготных условиях украинским аграриям горюче-смазочных материалов, а также вопросы активизации деятельности Аграрного фонда Украины по закупке переходных остатков зерна внутри страны для предупреждения возможного обвала цен.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстат, в Украине в 2009 г. собрано 46 млн. тонн зерна (в весе после доработки), из них продовольственного зерна – 22,3 млн. тонн (48%), фуражного – 23,7 млн. тонн (52%).

ЖКХ

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства не против повышения жилищно-коммунальных тарифов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в комментарии журналистам министр по вопросам ЖКХ Александр ПОПОВ заявил, что «ситуация очень критическая и, безусловно, что Киеву нужно изыскивать возможности для ее стабилизации».

Комментируя распоряжение Киевской городской государственной администрации о подорожании услуг ЖКХ, А.ПОПОВ отметил, что «тарифы были обнародованы на сайте Киевсовета для их дальнейшего обсуждения. Киевская администрация предлагает рассмотреть такую ценовую политику на 1 июля».

По его словам, Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и Министерство экономики сейчас проводят экспертную оценку предложений киевской городской власти.

«В ближайшее время мы дадим наши профессиональные оценки ситуации и очень обстоятельно расскажем, что будет дальше. Я не уверен, что именно такой размер повышения может быть принят. Этот вопрос будет рассматриваться в комплексе», - подчеркнул А.ПОПОВ.

В то же время министр не стал прогнозировать возможный уровень повышения жилищно-коммунальных тарифов в Киеве с 1 июля.

«С 1 июня тарифы не повышаются, это дезинформация, а с 1 июля – будем смотреть», - отметил А.ПОПОВ.

При этом А.ПОПОВ заявил, что в целом подписание новых газовых соглашений с Россией позволило предупредить повышение жилищно-коммунальных тарифов в 3-3,5 раза.

«На протяжении 2007-2009 годов на местах тарифы не пересматривались. Этот вопрос решался таким образом, что городская власть давала дотации на разницу в тарифах и таким образом сбалансировала экономику предприятий. Я так понимаю, что на сегодняшний день возможности у Киевской администрации предоставить значительную дотацию жилищно-коммунальным предприятиям нет, поэтому они изыскивают возможность для того, чтобы сбалансировать экономику, не иметь убытков и дать возможность стабильно работать предприятиям теплоэнергетики, водопроводно-канализационным хозяйствам», - объяснил министр.

Он отметил, что убытки предприятий теплокоммунэнергетики столицы в прошлом году составляли 1,5 млрд. грн., а в первом квартале 2010 года – 600 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 31 мая было обнародовано распоряжение Киевской городской государственной администрации, согласно которому в столице с 1 июля тариф на горячую воду возрастет на 29%, на отопление - на 41%.

Транспорт

Тариф на транзит венесуэльской нефти железнодорожным транспортом через Украину в Беларусь до осени будет составлять 0,27 доллара за 10 тонно-километров.

Об этом УНИАН сообщил министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.

Он отметил, что действие этого тарифа было согласовано в ходе встреч первых вице-премьер-министров Украины и Беларуси Андрея КЛЮЕВА и Владимира СЕМАШКО 29 мая в Гомеле.

“До осени точно будет действовать такой тариф, а потом этот вопрос еще будет обсуждаться”, - сказал К.ЕФИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Украина и Беларусь планировали до июня согласовать тариф на транзит венесуэльской нефти железнодорожным транспортом по территории Украины.

Как заявлял в начале мая министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО, тариф на транзит первой партии нефти в 80 тыс. тонн, которая пришла в порт Одессы из Венесуэлы, составлял 0,27 долл. за 10 тонно-километров, что соответствует тарифу, действующему в России, и на 30% выше внутреннего тарифа в Украине. В то же время Беларусь настаивала на снижении тарифа и вела переговоры с Литвой о возможности поставок нефти через порт Клайпеды.

31 мая источник в правительстве Украины сообщил УНИАН, что в текущем году транзит нефти в Беларусь через Украину составит до 4 млн. тонн. "А в следующем году планируется выйти на объем в 10 млн. тонн. Нефть будет идти через порт Одессы», - сказал собеседник агентства.

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Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» в июне этого года открывает новые регулярные рейсы в Санкт-Петербург из регионов Украины, а также увеличивает интенсивность полетов в российский город из Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, в частности, со 2 июня т.г. украинская авиакомпания начинает обслуживать воздушную линию Одесса – Санкт-Петербург. Полеты будут осуществляться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

3 июня "АэроСвит" открывает регулярный маршрут Донецк – Санкт-Петербург. Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам.

Помимо этого, с 4 июня украинский перевозчик увеличивает количество рейсов между Киевом и Санкт-Петербургом – с четырех до пяти в неделю. Кроме понедельника, среды, четверга и субботы, полеты также будут осуществляться по пятницам.

Суммарно, начиная с июня, "АэроСвит" в партнерстве с Государственной транспортной компанией "Россия", базирующейся в Санкт-Петербурге, будет выполнять между столицей Украины и Санкт-Петербургом 10 авиарейсов в неделю (по пять каждая из компаний).

Напомним, воздушную линию Киев – Санкт-Петербург "АэроСвит" обслуживает с мая 2004 года.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В период летней навигации 2010 года «АэроСвит» обслуживает более 50 регулярных международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных направлений в Пекин, Нью-Йорк, Торонто, Дели и Бангкок. Компания также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие региональные административные центры Украины – Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Луганск, Львов, Одессу, Симферополь, Харьков, Черновцы и Ужгород.

Флот компании состоит из 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого совместно с другими украинскими перевозчиками – партнерами «АэроСвит» на ряде маршрутов использует самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Ан-148.

(УНИАН)