Томенко: Янукович действует как партийный лидер

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что на протяжении 100 дней пребывания на посту Президента Виктор ЯНУКОВИЧ действовал как партийный лидер, а не глава государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов.

«Главный вывод ста дней работы нового Президента: Виктор ЯНУКОВИЧ в основном действовал как Президент юго-восточной Украины, Президент русскоязычной Украины и, как максимум, Президент Партии регионов, Коммунистов и Блока Литвина», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он подчеркнул, что такая стратегия порочна. «Она усиливает региональный и ценностный раскол в Украине», - отметил вице-спикер.

«Ее главным недостатком является то, что все действия были направлены на дальнейший раздор и противостояние в Украине, а не на объединение», - добавил он.

В то же время Н.ТОМЕНКО отметил, что избиратели, которые поддерживали В.ЯНУКОВИЧА, «очевидно, довольны его деятельностью». Поэтому, по его мнению, сто дней деятельности нового Президента не стоит рассматривать как общенациональный или региональный праздник.

«Ходят слухи, что чиновники на местах планируют серьезно отметить это событие и устроить для себя праздник, однако это не дата для празднования, а дата, которая заставляет Виктора ЯНУКОВИЧА проанализировать ошибки и начать действовать как Президент всего государства», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

«Поэтому, подытоживая, можно сказать, что Виктор ЯНУКОВИЧ на протяжении ста дней действовал скорее как партийный, а не государственный лидер», - сказал вице-спикер.