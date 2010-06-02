Главной задачей Горбаля является сохранение Евро-2012 для Львова

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что новоназначенный председатель Львовской областной государственной администрации Василий ГОРБАЛЬ должен будет сделать все возможное для сохранения Евро-2012 для Львова, и эта задача станет для губернатора политической и персональной зоной ответственности.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО относительно кадровой политики Администрации Президента в регионах.

«Для ГОРБАЛЯ сохранить Евро-2012 для Львова станет вопросом чести», - подчеркнул эксперт, так как, по его мнению, это может стать первым и очень серьезным успехом для Львовского губернатора, которому приходится работать в «условиях, приближенных к боевым».

А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, что вопрос Евро-2012 для команды Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА становится «едва ли не идеологическим, подменяющим национальную идею», и в случае эффективной его реализации можно будет говорить о реальном объединении Востока и Запада Украины.

«Что касается Львова, то ситуация тут очень критичная. Не секрет, что сегодня в профессиональных кругах активно обсуждается возможность лишения Львова статуса города-хозяина Евро. И в данном случае лишь активность власти и бизнеса может принести ожидаемые позитивные результаты», - отметил эксперт.

По его мнению, кадровая политика Президента на местах сводится не к поиску компромисса с региональными элитами, а к формированию альтернативной вертикали влияния.

«В целом назначение губернаторами ярких партийных политиков, не имеющих отношения к местным элитам, уже приобретает характер целенаправленной стратегии. Судя по всему, в Администрации Президента ЯНУКОВИЧА решили не заигрывать с региональными элитами, делая выбор между группами влияния, а формировать абсолютно альтернативную вертикаль влияния», - заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ.