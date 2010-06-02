Президент ввел в действие решение СНБО о принципах политики

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 июня 2010 года «О проекте Закона Украины «О принципах внутренней и внешней политики».

Об этом говорится в указе, размещенном на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 1 июня СНБО на своем заседании решила поддержать проект Закона Украины «О принципах внутренней и внешней политики».

Также СНБО предложила Президенту Украины внести проект Закона Украины «О принципах внутренней и внешней политики» на рассмотрение Верховной Рады Украины и определить его как безотлагательный для внеочередного рассмотрения парламентом.

В тот же день В.ЯНУКОВИЧ внес данный законопроект на рассмотрение ВР как безотлагательный.

В своем законопроекте В.ЯНУКОВИЧ предлагает исключить из законодательства нормы, по которым государство интегрируется в евроатлантическое пространство безопасности и хочет обретения членства в НАТО.

Также Президент предлагает определить приоритетным направлением внешней политики обретение нашим государством членства в Европейском Союзе.