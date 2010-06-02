Курс НБУ на 03.06.10

Официальный курс НБУ на 03.06.10100 USD – 792.5600 (2 июня – 792.5100) 100 EUR – 968.3498 (2 июня – 963.2959) 10 RUR – 2.5411 (2 июня – 2.5507) Учетные курсы банковских металлов на 03.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-96771.58 (2 июня-96666.41) 961 XAG 10 Серебро-1460.69 (2 июня-1450.29) 962XPT10Платина-121974.98(2 июня-122363.54) 964XPD10Палладий-35823.71 (2 июня-35979.95)

Официальный курс НБУ на 03.06.10 100 USD – 792.5600 (2 июня – 792.5100) 100 EUR – 968.3498 (2 июня – 963.2959) 10 RUR – 2.5411 (2 июня – 2.5507) Учетные курсы банковских металлов на 03.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-96771.58 (2 июня-96666.41) 961 XAG 10 Серебро-1460.69 (2 июня-1450.29) 962XPT10Платина-121974.98(2 июня-122363.54) 964XPD10Палладий-35823.71 (2 июня-35979.95)

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