Главное на 2 июня (вечер)

Экономические реформы в Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил о начале реализации первого этапа экономических реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, открывая заседание Комитета по экономическим реформам, которое проходит сегодня в Администрации Президента.

«Я объявил первый этап реформ, которые должны привести нас к успеху», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, цель реформ «проста и ясна: Украина в течение десяти лет должна войти в 20 наиболее развитых стран мира».

«Уровень жизни граждан Украины должен соответствовать европейским стандартам. Для этого мы намереваемся, прежде всего, сделать стабильным экономическое развитие. Мы снизим дефицит бюджета и стабилизируем государственный долг. Мы ослабим налоговую нагрузку и расширим налоговую базу. Мы снизим инфляцию. Обеспечим кредитование экономики и развитие финансового рынка», - заявил Президент Украины.

Он также отметил, что реформы предусматривают увеличение финансовой и расходной автономии регионов.

Глава государства также выразил уверенность, что реформы обеспечат уменьшение административной нагрузки на бизнес.

Среди других планов руководства государства В.ЯНУКОВИЧ назвал завершение приватизации и эффективное управление государственной собственностью.

«Мы будем стимулировать инновационное развитие, развитие свободной торговли с Европейским Союзом и странами СНГ, что будет значительно способствовать введению безвизового режима с ЕС», - также сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства при этом подчеркнул, что предложенная программа реформ будет способствовать повышению эффективности электроэнергетики, угольной, нефтегазовой промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

«Мы модернизируем транспортную инфраструктуру, создадим рынок земли, повысим эффективность сельскохозяйственного сектора. Мы еще сократим структуру государственных органов и повысим профессионализм государственных служащих», - заявил Президент.

Программа экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», разработанная и одобренная Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, будет реализовываться в три этапа: 2010 год, 2011-2012 гг. и 2013-2014 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель главы администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА сегодня в ходе заседания Комитета.

По ее словам, первый этап (2010 год) будет направлен на законодательное обеспечение экономических реформ. На протяжении этого периода планируется, в частности, принятие налогового кодекса, а также ряд других законодательных актов, которые будут формировать основу для осуществления экономических реформ.

По словам И.АКИМОВОЙ, в рамках второго этапа (2011-2012 гг.) предусматривается формирование базовых принципов для внедрения второго этапа пенсионной системы, переход к принципу адресности всех видов социальной поддержки и создание в медицинской сфере так называемых госпитальных округов.

Представитель Администрации Президента отметила, что в реальном секторе программой предусмотрено ликвидировать перекрестное субсидирование в тарифной политике, при этом тарифы будут устанавливаться на экономически обоснованном уровне.

Кроме того, запланирована либерализация рынка угля, реструктуризация НАК “Нафтогаз Украины” и начало реструктуризации «Укрзализныци». В указанный период также планируется создание прозрачного рынка земель сельскохозяйственного назначения.

«Будут гармонизированы с требованиями ЕС системы технического регулирования, и произойдет упрощение таможенных процедур. На этом этапе ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС», - сказала И.АКИМОВА.

Третий этап реализации Программы экономических реформ она назвала этапом получения первых результатов и корректирования плана реформ в соответствии с полученными результатами.

«Этот этап рассчитан до конца 2014 года. Он предусматривает завершение процесса масштабной приватизации, будет начато внедрение обязательного медицинского социального страхования, а признание качества украинского образования за рубежом должно способствовать внедрению национальных рамок квалификации, которые гармонизированы с требованиями ЕС… Будут подготовлены все условия для членства Украины в организации экономического сотрудничества и развития», - пояснила И.АКИМОВА.

По ее словам, после утверждения Программы экономических реформ будет составлен детальный план мероприятий по выполнению ее положений. В этом плане будут определены ответственные за реализацию мероприятий и установлены четкие часовые рамки согласно этапам реализации реформ. Будет также создан механизм мониторинга хода реформ, и ежемесячно Президент будет заслушивать отчеты ответственных лиц о проведенной работе.

Финансы

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН заявляет, что на следующей неделе в Украину прибудет его советник для оценки экономической ситуации в государстве.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, об этом Д.СТРОСС-КАН заявил во время телефонного разговора с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом в контексте подготовки новой программы сотрудничества.

Правительство планирует, что ежегодно будет гасить 20% НДС-облигаций, выпущенных для возмещения задолженности по налогу на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Предполагается, что бумаги (НДС-облигации – УНИАН) будут выпущены на пять лет, и каждый год пятую часть мы будем гасить полностью», – сказал С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что на сегодняшний день нет возможности установить доходность облигаций выше 5,5%. Однако, по словам вице-премьера, если облигации не будут массово реализовываться, дисконт может увеличиться.

«Дисконт, если все сейчас начнут продавать эти бумаги на рынке, может быть и больше… Если не будут торопиться, подержат эти ценные бумаги и не будут все выпускать на рынок, то дисконт значительно сократится», – сказал С.ТИГИПКО.

До конца текущего года планируется доработать и принять Налоговый кодекс. Это предусмотрено Программой экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», которую сегодня одобрил Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины.

Согласно программе, реализации налоговой реформы будет проходить в три этапа. На первом этапе (до конца 2010 г.) предусматривается сблизить налоговый и бухгалтерский учет, возместить предприятиям долги по налогу на добавленную стоимость государственными ценными бумагами и, начиная с 1 августа, возмещать НДС своевременно.

На втором этапе (до конца 2012 г.) планируется сократить количество малоэффективных налогов и сборов, сократить сферу применения упрощенной системы налогообложения для субъектов малого предпринимательства, ввести единый социальный взнос. А также ввести налог на имущество, реформировать систему администрирования налогов, в первую очередь, НДС, и ввести механизм экологического налогообложения.

Третий этап реформирования налоговой системы (до конца 2014 г.) предполагает поэтапное снижение налога на прибыль и переход к системе платежей за добычу полезных ископаемых с применением принципа рентного дохода.

Среди необходимых шагов в процессе реформирования налоговой системы в программе предусматривается постепенное повышение ставки единого социального взноса для наемных работников и снижение для работодателей. Также в программе указана необходимость ввести налоговые каникулы для малого бизнеса, однако не указаны сроки, когда это возможно сделать. Предусматривается, кроме прочего, также отмена планов для налоговиков по мобилизации налоговых платежей.

Для повышения эффективности администрирования налогов, в частности. для решения проблемы налогового мошенничества и задержек с возмещением НДС, необходимо расширить полномочия налоговой службы; ввести автоматизацию в органах Государственной налоговой службы для снижения расходов на администрирование налоговой системы; принять закрытый список прав и обязательств налогоплательщиков и контролирующих органов с целью не допустить расширения прав одной и ограничения прав другой стороны. Также предлагается внедрить прозрачную систему ответственности налоговиков.

«Для обеспечения справедливости налогообложения необходимо сократить налоговые льготы», - отмечается в документе. Данную меру планируется осуществить путем сокращения сферы применения упрощенной системы налогообложения, например, путем пересмотра критериев применения такой системы, исключения из нее высокорентабельных видов деятельности. Кроме того, налоговые льготы необходимо сократить путем перехода к применению общей системы налогообложения налогом на прибыль предприятий в сфере страховой деятельности, сокращения списка льгот относительно НДС.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9310/7,9450 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9270/7,9320 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9310/7,9375 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2546/0,2552 грн./рубль, к 12:00 цены упали – 0,2542/0,2543 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2543/0,2545 грн./рубль. В России курс доллар-рубль снизился и составил 31,175 рублей за доллар (-0,125).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2190/1,2270 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,7025/9,7230 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 9,6760/9,6860 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились до 9,6960/9,7080 грн./евро.

Социальная политика

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно сроков выплаты заработной платы)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 266 из 278 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины, в частности в ст. 115, установив, что зарплата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другими уполномоченными на представительство трудовым коллективом органами, но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, который не превышает 16 календарных дней и не позднее 7 дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

Автор данного законопроекта Владимир МАРУЩЕНКО (фракция НУ-НС) предлагал определить этот срок – 3 дня, но предложение не было поддержано, и тогда народный депутат от Партии регионов Александр СТОЯН предложил определить срок – не позднее 7 дней, ссылаясь на то, что представители крупных предприятий отмечают, что в больших трудовых коллективах невозможно за три дня осуществить выплату зарплаты.

Сегодня на заседании ВР был поддержан только этот законопроект от оппозиции, остальные законопроекты, которые предложены представителями оппозиционных фракций, были или отклонены, или их рассмотрение перенесено.

Как сообщалось, в заседании парламента не принимает участие фракция БЮТ, которая покинула сессионный зал в знак протеста, поскольку парламент не поддержал включение в повестку дня сессии ни одного из пяти законопроектов, предложенных народными депутатами от БЮТ и НУ-НС.

Программой экономических реформ предусмотрено постепенное выравнивание пенсионного возраста мужчин и женщин в течение 10 лет.

Это предусмотрено Программой экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», которую сегодня одобрил Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины.

Программа предусматривает три этапа пенсионного реформирования. На первом этапе (до конца т.г.) предусматривается введение фиксированного размера пенсионного взноса для предпринимателей-упрощенцев, ограничить размер максимальных пенсий.

На втором этапе (до конца 2012 г.) планируется создать стимулы для того, чтобы граждане после достижения пенсионного возраста продолжали работать, а также увеличить минимальный срок страхового стажа для получения пенсии по возрасту, отменить необоснованные льготы по досрочному выходу на пенсию, начать постепенное выравнивание пенсионный возраст женщин и мужчин, постепенное перераспределение ставки взноса на пенсионное страхование от работодателя на работника. Также предусмотрено повысить надзор за накопительными пенсионными фондами, ввести накопительную систему государственного пенсионного страхования и ввести обязательные корпоративные пенсионные схемы для финансирования досрочных и специальных пенсий для отдельных категорий профессий, связанных с риском для жизни.

До конца третьего этапа (до конца 2014 г.) запланировано диверсифицировать схемы частного пенсионного страхования, ввести программы совместного инвестирования и т.д.

Для стабилизации солидарной пенсионной системы программой предусматривается необходимость повысить минимальную длительность страхового стажа для получения пенсии по возрасту с 5 до 15 лет; уровнять пенсионный возраст для женщин и мужчин (постепенно с шагом 0,5 года в течение 10 лет); приблизить пенсионный возраст к европейским стандартам (65 лет) для участников второго уровня пенсионной системы; стимулировать более поздний выход на пенсию путем повышения нормативной длительности стажа с 20/25 лет до 30/35 лет с одновременным увеличением коэффициента учета сверхнормативного стажа или отсрочки выхода на пенсию. Также предлагается освободить солидарную систему от досрочных и льготных пенсий; ограничить максимальный размер пенсий, которые выплачиваются из солидарной системы; выплачивать пенсии по возрасту для всех пенсионеров, которые работают, в размерах, определенных законом об обязательном пенсионном страховании; перераспределять долю взноса на пенсионное страхование от работодателя к работнику; отделить взнос на социальное страхование от единого налога; сократить льготы по досрочному выходу на пенсию.

В документе также отмечается, что для введения накопительного уровня пенсионной системы необходимо определить размер взносов, оценить величину одного года стажа в солидарной системе для участников двухуровневой системы; передать Пенсионному фонду функции сбора и администрирования средств второго уровня пенсионной системы, ввести систему единых пенсионных счетов; обеспечить возможность привлекать частные компании для управления активами.

Предполагается, что по итогам реформирования пенсионной системы соотношение средних размеров пенсий и зарплат будет составлять не менее 45%, по солидарной системе – 40%; соотношение средних размеров пенсий женщин и мужчин буте не ниже 75%; ставка отчислений на пенсионное страхование – не больше 35%; соотношение объема пенсионных расходов из ВВП – не больше 12% до 2014 г.

Программа экономических реформ на 2010-2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» предусматривает до конца 2010 года ввести мораторий сроком на 5 лет на расширение списка действующих видов социальной поддержки населения.

Соответствующую программу сегодня одобрил Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины.

Проведение реформы предусмотрено в три этапа: I - до конца 2010 г., II - до конца 2012 г. и III - до конца 2014 г.

На первом этапе, кроме моратория на расширение видов соцподдержки населения, предусматриваются изменения в законодательство относительно нормирования потребления услуг при предоставлении соцподдержки; разработка механизма соцмониторинга и аудита доходов претендентов на помощь; аудит видов соцпомощи и льгот.

На втором этапе реформы предполагается перейти к принципу адресности для всех видов соцподдержки, исключение – помощь при рождении ребенка, инвалидам с детства и детям-инвалидам, а также льготы лицам, которые имеют исключительные заслуги перед Украиной; обеспечить учет в системе представления и потребления тепловой энергии, воды для участников программ жилищных субсидий, установить необходимое оборудование для учета потребления транспортных услуг; интегрировать жилищные льготы в систему жилищных субсидий; а также создать единое соцагентство (на основе структур Министерства труда и социальной политики) по обслуживанию лиц, которые нуждаются в социальной поддержке.

На третьем этапе предусматривается введение карточек социальной помощи и мониторинг соцпрограмм и аудита программ социальной поддержки населения.

Для усиления адресности всех видов соцподдержки необходимыми являются такие мероприятия: объединение всех видов соцпомощи в единую программу соцзащиты (исключение – помощь при рождении ребенка, инвалидам с детства и детям-инвалидам), но с учетом доходов получателей помощи; внедрение непрямых методов оценивания доходов граждан, которые претендуют на получение социальной поддержки.

Программа предусматривает, что результатом данных реформ будет снижение на 1/3 удельного веса небедного населения среди получателей соцподдержки; снижение показателей использования природного газа на 15% до 2014 г.; снижение показателей использования остальных ресурсов минимум на 3% ежегодно к 2014 г.

Сельское хозяйство

Стабилизация экономической ситуации в агропромышленном комплексе, наряду со строительством и развитием промышленности, является основной задачей для правительства Украины на сегодняшний день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на расширенном совещании по вопросам анализа ситуации и перспектив развития АПК.

«Мы собираемся ресурсы все, которые имеем, сосредоточить именно на реализации и на подъеме этих трех направлений», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что в сфере АПК есть очень много проблем, которые требуют немедленного решения, среди них и работа Аграрного фонда.

«Мы создали такой мощный инструмент как Аграрный фонд – почему АФ не работает и когда он заработает? Опять я услышу – дай деньги и заработает Аграрный фонд, а вот без денег он не заработает. Но я всем говорю – с деньгами и дурак дело поправит. А вот как поправить дело, чтобы расходование ресурсов было минимальным, но эффективным?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он напомнил, что Украина является третьим по величине экспортером зерна. При этом Н.АЗАРОВ отметил, что было бы позитивом, если бы Украина не только числилась в числе крупнейших экспортеров зерна, но и развивала производство продукции из этого зерна.

«С одной стороны, можно себя кулаком в грудь стучать, а с другой стороны - нужно подумать, рационально ли это, или насколько это рационально. А не рациональнее ли было перерабатывать все, что мы получаем и собираем, и уже в виде готовой продукции экспортировать. Что для этого нужно сделать? Понятно, что этого за месяц, а может быть, даже за год этого не сделаешь. Но мы же с вами не временщики, мы должны заложить основы на годы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также премьер-министр поставил вопрос о том, почему уже не первый год в Украине сокращается поголовье крупного рогатого скота. Об этом много говорят, отметил Н.АЗАРОВ, однако ситуация не меняется.

«Говорим, говорим, а оно (поголовье – УНИАН) продолжает сокращаться. Где-то мы должны остановиться», - сказал Н.АЗАРОВ, отметив, что по сравнению с советскими временами поголовье скота сократилось раз в пять.

«Это страшная цифра», - подчеркнул премьер.

Также Н.АЗАРОВ критически отозвался о состоянии аграрной науки.

«Где отечественные комбайны, где современные отечественные трактора, где набор инвентаря отечественный, где новые сорта?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что на развитие аграрной науки ежегодно выделяется по 500 млн. грн.

«Мне говорят - мало расходуем денег опять. Мы на Академию аграрных наук, мне сегодня сказали, полмиллиарда гривень в год расходуем. Может эти полмиллиарда отдать на строительство какого-нибудь свинокомплекса, больше отдачи будет», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что сознательно заостряет критику, поскольку о плохом состоянии АПК говорить приходится не первый год, а ситуация не меняется.

Н.АЗАРОВ отметил, что в ходе сегодняшнего совещания необходимо выработать пути решения проблемных вопросов, поручить вице-премьер-министру Виктору СЛАУТЕ взять контроль над решением проблем, и уже через месяц проанализировать первые результаты.

Программа экономических реформ на 2010-2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» предусматривает создание до конца 2012 года прозрачного рынка земель сельскохозяйственного назначения на основе единой системы земельного кадастра.

Этот документ одобрен сегодня Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины.

Согласно документу, размещенному на сайте Президента Украины, для создания прозрачного рынка земли планируется разработать эффективный механизм оборота земель сельскохозяйственного назначения, создать электронный общегосударственный кадастр земли и соответствующую земельно-информационную базу данных, провести инвентаризацию земельных ресурсов, а также упростить механизм выделения земельных участков под строительство.

При этом до конца 2012 года предусматривается создать эффективные профессиональные государственные службы, которые бы отвечали за ведение кадастра и регистрацию прав собственности на землю.

Для реализации намеченного планируется принять законопроекты «О рынке земель» и «О государственном земельном кадастре». Напомним, принятие этих законов необходимо для отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Результатом земельных реформ должно стать функционирование рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Подготовка к Евро-2012

Наблюдательный совет УЕФА на своем заседании в Ньоне (Швейцария) принял решение утвердить право на проведение финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года во всех четырех украинских городах: Киеве, Донецке, Львове и Харькове.

Об этом сообщает Информационный центр “Украина-2012”.

Согласно сообщению, перед тем, как сделать выводы в пользу наших городов, эксперты УЕФА побывали в Киеве и Львове, подробно изучили ситуацию на строительстве проблемных объектов и подали свой отчет Наблюдательному совету.

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявил после завершения заседания: «Все в наших руках. УЕФА довольна теми усилиями, которые прилагает правительство Украины по подготовке к чемпионату, и удивлена, что за последние 2 месяца сделано больше, чем за предыдущие 2 года».

По его словам, следующий тест на готовность ожидает Киев, Донецк, Львов и Харьков в сентябре 2010 года - тогда Украина должна будет окончательно «вписаться» в графики реализации всех проектов. «Если мы все хорошо будем работать, то чемпионат будет проведен во всех 4 городах. На данный момент я даже не вижу возможности, что один или два города потеряют шансы на Евро», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.

(УНИАН)