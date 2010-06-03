Анонс на 3 июня

Состоится открытое заседание Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ).

Состоится пленарное заседание V сессии Киевского городского совета VI созыва.

Состоится заседание Общественной коллегии Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства под председательством Михаила Бродского. Участники совещания обсудят основные направления работы Госкомпредпринимательства на ближайший период и определят проблемы хозяйственной деятельности, в решении которых будет активно участвовать предпринимательская общественность и др. вопросы.

Пресс-конференция на тему: "Новая сильная Украина - страна легальных цивилизованных пользователей? По мнению GRAPHISOFT - так, пора". Организатор: GRAPHISOFT. Участники: Александр Кравченко, директор представительства GRAPHISOFT в России и странах СНГ; Павел Миколюк, юридический представитель GRAPHISOFT в Украине.

Пресс-конференция министра регионального развития и строительства Украины Владимира Яцубы на тему: «Шаги Правительства на пути к развитию строительной отрасли и жилищного строительства».

Состоится заседание Антимонопольного комитета Украины по поводу взыскания железной дорогой с потребителей комиссионного сбора за услуги оформления и возвращения проездных билетов. В частности, речь идет о приведении к обоснованной величине размера комиссионного сбора на проезд во внутреннем сообщении. Участие в заседании, которое состоится руководством председателя Комитета Алексея Костусева, примут полномочные представители «Юго-Западной железной дороги».

11-00 - в медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Вторая волна кризиса в Европе. Последствия для Украины». Участники: старший исследователь Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук, зав.отделом экономической и социальной стратегии Национального института стратегических исследований, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило, ген.директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ, академик, доктор экономических наук Валерий Геец (ул. Сретенская, 2/8). Телефоны: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

Пресс-конференция по результатам Всеукраинского форума-конференции правозащитников и антиколлекторов, который был проведен 31 мая 2010 г. Украинской ассоциацией антиколлекторов и правозащитников на тему: “Как защитить клиентов просто сейчас”. Речь пойдет об обсуждении участниками форума, инициированный банками и разработанный Национальным банком Украины проект изменений ряда законов, направленных на защиту прав кредиторов, которые пытаются снизить убытки от действий заемщиков, которые, якобы, уклоняются от уплаты долгов разными способами и о действиях УААП, которые она планирует осуществить для недопущения принятия этого законопроекта.

Пресс-конференция на тему: «Тарифный шок для киевлян: основания и последствия». Участники: председатель Объединения совладельцев многоквартирных домов "Первый дом" Михаил Кальтагейсер; президент Всеукраинской ассоциации частных инвесторов ЖКХ Сергей Бульбас.

Пресс-конференция на тему: "Новые тарифы в г. Киеве". Учасники: Анатолий Семинога, народный депутат Украины, глава политсовета БЮТ в г. Киеве; Татьяна Мелихова, глава фракции БЮТ в Киевраде.

Состоится заседание оппозиционного правительства.

Сеть Глобального договора (ГД) ООН и Представительство ООН в Украине проведут дебаты на тему: «Роль и ответственность СМИ в формировании культуры КСВ в Украине», которые состоятся в рамках Мастерской по корпоративной социальной ответственности, инициированной сетью Глобального договора ООН. Модератор - Андрей Куликов. Приглашены: Жанна Ревнова, руководитель департамента по корпоративным связям, "Киевстар"; Олеся Жулинская, директор по связям с общественностью, «Кока-кола Украина»; Алина Синда, руководитель отдела PR, «Воля»; Елена Мальцева, шеф-редактор «Компанен»; Инна Ковтун, главред «Деловая столица»; Андрей Блинов, главред «Эксперт Украина»; Ирина Войнаровская, шеф-редактор «Комсомольская правда в Украине», Татьяне Дмитраш, PR-директоре, «CLEVER group», Наталия Лигачева-Чернолуцкая, Шеф-редактор интернет-издания и журнала «Телекритика».

ВОВЧУК - 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров на тему: "В случае введения новых поборов ГП «УкрНИНЦ» (реестр Госстандарта) за сертификаты на автомобиле авто импортеры вынужденные будут прекратить таможенное оформление автомобилей, и Госбюджет недополучит значительные средства." Участники: Олег Назаренко, ген.директор ВААИД Станислав Щербина, президент ВААИД, Александр Тимофеев, ген.директор ООО "АВТ Бавария"; вице-президент ассоциации "Укравтопром" Ефим Хазан (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) . Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

По итогам селекторного совещания Государственной санитарно-эпидемиологической службы, во время которого будет обсуждаться вопрос о готовности зон отдыха к оздоровительному сезону, состоится брифинг Главного государственного санитарного врача Украины Геннадия Рожкова.

Состоится Собрание по случаю оглашения Президентом Украины Виктором Януковичом послания к Украинскому народу (Национальный дворец искусств «Украина»).

17-30 - в УНИАН состоится очередное заседание дискуссионного клуба «Експертна думка» на тему: «Что мешает развитию туризма в Украине». Участие в дискуссии примут эксперты туристической отрасли, которые обсудят актуальные проблемы и перспективы развития курортной сферы Украины и предложат концептуальные предложения по усовершенствованию государственной политики в этой сфере, а также рассмотрят развитие «зеленого туризма» в Украине в контексте подготовки туристической инфраструктуры страны к финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Будут затрагиваться вопросы популяризации инвестиционной привлекательности туристического сектора Украины, современное состояние и проблемы современных курортов Украины, стратегические ориентиры развития курортной инфраструктуры, проблема отсутствия «бренда» сельского и зеленого туризма в Украине как определенного набора привлекательных для туристов преимуществ и роль СМИ в развитии индустрии туризма и путешествий. Журналисты также смогут принять участие в обсуждении - в качестве медиа-экспертов. Будет происходить on-line трансляция мероприятия на сайте www.unian.net (ул..Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-506-94-30, expdumka@gmail.com.

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