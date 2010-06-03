ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Следователи ищут пропавший залог за «Одесский припортовый», в котором пишет - суд разрешил раскрыть банковскую тайну по счетам Фонда госимущества. Таким образом прокуратура намерена выяснить, куда пропал залог компаний, претендовавших на Одесский припортовый завод…

http://delo.ua/biznes/kompanii/sledovateli-icshut-propavshij-zalog-za-odesskij-141043/

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Также «Дело» в материале «Минфин исчерпал лимит по продаже ОВГЗ» пишет - Министерство финансов в январе-мае практически исчерпало лимит займов на внутреннем рынке. Эксперты отмечают, что, несмотря на ограничения, в случае необходимости правительство сможет выйти на рынок со значительными заимствованиями еще до конца 2010 года…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/minfin-ischerpal-limit-po-prodazhe-141045/

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«Дело» в материале «Правительство вводит НДС на лекарства» пишет – Минздрав инициирует введение НДС на лекарства. Чиновники утверждают, что на такое непопулярное решение их толкает Международный валютный фонд...

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/pravitelstvo-vvodit-nds-na-lekarstva-141050/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Масло покрывают позолотой» пишет – украинский рынок сливочного масла продолжает штормить. Продукта все меньше - цены все выше. И даже сезонного удешевления, по прогнозам аналитиков, ждать не стоит…

http://markets.eizvestia.com/full/maslo-pokryvayut-pozolotoj

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Также «Экономические известия» в материале «Александр Лукашенко метит в Герои Украины» пишут – действия президента соседней страны реально приближают нашу энергодиверсификацию. Беларусь и Азербайджан стремятся реанимировать проекты по диверсификации поставок энергоресурсов в европейские страны, инициаторами которых выступала Украина. Речь идет об аверсе нефтепровода «Одесса - Броды» и газопроводе «Белый поток», которые в последние годы не находят должной политической поддержки в Киеве…

http://markets.eizvestia.com/full/aleksandr-lukashenko-metit-v-geroi-ukrainy

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Виктор Янукович доложил по всей реформе» пишет – Президент вчера представил программу экономических реформ в Украине до 2014 года. Документ не содержит кардинально новых инициатив, которые бы не пыталась реализовать предыдущая власть, но большинство предложений по реформированию экономики, госфинансов и социальной сферы все еще остаются актуальными. Кроме того, в программе не обозначены приоритетные цели и четкие сроки их достижения, что снижает ее эффективность, считают украинские эксперты и международные кредиторы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1380056

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Нацбанк выигрывает в карты» пишет – конфликт между банками и платежными системами, связанный с попытками создания в Украине единого платежного пространства, привел к внесению в парламент соответствующих законопроектов. Их принятие позволит НБУ устанавливать правила работы международных платежных систем (МПС) и регулировать размер комиссий, взимаемых МПС с каждой трансакции. Участники рынка не против контроля со стороны НБУ, а представители МПС считают, что это нарушает международные нормы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1380057

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«Газета по-киевски» в материале «Александр Чеппет: «С парковкой у вас катастрофен!» пишет – в Киев приехал мэр Берна Александр Чеппет. Он прогулялся по центральным улицам столицы и сравнил наш город со своим…

http://mycityua.com/articles/city/2010/06/03/032229.html

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«Газета по-киевски» в материале «Вам курицу с химией или втридорога?» пишет – издание встретилось с теми, кто предлагает киевлянам «чистое» молоко, мясо, овощи, чтобы посмотреть, как это все выращивают…

http://mycityua.com/articles/country/2010/06/03/030205.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Задержка зарплаты - до 7 дней» пишет – вчера Рада приняла за основу закон, ужесточающий сроки выплаты зарплаты. По нему работодатель обязан рассчитаться с работником не позднее, чем через 7 дней после того, как окончена работа.

http://www.segodnya.ua/news/14141694.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украине удастся «раскрутить» МВФ?» пишет - власть предпринимает неимоверные усилия, чтобы убедить МВФ пойти на сотрудничество по новой программе. Фонд раздумывает. Или его обескуражила сумма в 19 млрд долл., или у него недевичья память на критику…

https://economics.unian.net/rus/detail/48260

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Чтить закон себе дороже» пишет – против судьи, которая после введения запрета на аресты по экономическим делам отпустила под залог предпринимателя, может быть возбуждено уголовное дело…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/03/236301

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Издание «Известия» в публикации «Самые опасные дороги России» пишет - анализ статистики ДТП в России дал удивительные результаты. Оказывается, реже всего автомобилисты гибнут на Дальнем Востоке. Самыми безопасными оказались регионы, где больше 90% автомобилей - праворульные. Москва, где дорожное покрытие одно из лучших в России, им уступила. С другой стороны, самыми опасными стали Тува и республики Северного Кавказа. "Известия" выяснили, где в России ездить безопаснее и почему…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3142527/

(УНИАН)