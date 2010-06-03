Политолог Вадим КАРАСЁВ считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ взял курс на жесткую централизацию власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По мнению В.КАРАСЁВА, 100 дней президентства В.ЯНУКОВИЧА продемонстрировали, что он взял политический курс на сужение политической сферы в обществе.

По словам эксперта, В.ЯНУКОВИЧ хочет сокращения конкурентной сферы, уменьшения возможностей для политической борьбы между властью и оппозицией.

Также В.КАРАСЁВ считает, что Президент стремится сделать власть менее представительской. В частности, по его словам, наблюдается сужение представительских функций законодательного органа, то есть Верховной Рады. В качестве примера он привел решение В.ЯНУКОВИЧА выступить с обращением не в Верховной Раде, как это было всегда, а во дворце «Украина». Таким образом, считает политолог, В.ЯНУКОВИЧ игнорирует парламент как главную политическую арену.

Кроме того, по мнению В.КАРАСЁВА, Президент стремится нивелировать распределение власти на ветви, уменьшить разницу между ними. По словам эксперта, В.ЯНУКОВИЧ стремится, чтобы всеми политическими процессами мог руководить Президент.

Также политолог предполагает, что новоизбранная власть будет постепенно закрываться от общества. По мнению В.КАРАСЁВА, таким образом может быть сформирована модель, похожая на ту, которая существовала в СССР.