ВР приняла за основу законопроект Президента

Верховная Рада приняла за основу предложенный Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ проект закона “Об основах внутренней и внешней политики”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 253 народных депутата из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, законопроект поддержали 171 депутат от Партии регионов, 23 – от БЮТ, 10 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина и 3 внефракционных депутата.

При этом 81 депутат проголосовал против принятия этого проекта закона.

Как сообщал УНИАН, в своем законопроекте “Об основах внутренней и внешней политики” В.ЯНУКОВИЧ предлагает исключить из законодательства нормы, по которым государство интегрируется в евроатлантическое пространство безопасности и хочет приобретения членства в НАТО.

Также Президент предлагает определить приоритетной основой внешней политики приобретение нашим государством членства в Европейском Союзе.

Кроме того, в проекте закона об основах внешней и внутренней политики отмечается, что “Украина, как европейское внеблоковое государство, осуществляет открытую внешнюю политику и хочет сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, избегая зависимости от отдельных государств, групп государств или международных структур”.

При этом соблюдение Украиной политики внеблоковости означает “неучастие Украины в военно-политических союзах, приоритетность участия в совершенствовании и развитии европейской системы коллективной безопасности, продолжение конструктивного сотрудничества с НАТО и другими военно-политическими блоками по всем вопросам, представляющим взаимный интерес”.