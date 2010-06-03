ГЛАВНОЕ на 3 июня (день)

Главные события первой половины сегодняшнего дня

Экономика

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ определил позитивы в случае принятия парламентом законопроекта «Об основах внешней и внутренней политики Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Верховной Рады, представляя данный законопроект, он сказал, что его принятие «кардинально изменит правовое пространство государства». По словам Н.АЗАРОВА, внутренняя и внешняя политика «будут опираться не на политическую целесообразность, личные вкусы», а на закон.

По его мнению, это «огромное продвижение» на пути верховенства права, укрепления демократических основ существования государства, на пути развития институтов гражданского общества.

Как сказал Н.АЗАРОВ, ему понятно, почему предыдущая власть «противилась принятию основ внешней и внутренней политики, ведь это закон, который делает невозможным осуществление авантюрной политики и не дает возможности навязывать обществу то, что оно не поддерживает».

Н.АЗАРОВ считает, что данный закон станет тем стандартом, по которому будет сверяться вся нормотворческая деятельность власти. Он отметил, что в таком случае не будет «нормотворчества по собственному усмотрению, не будет социально-экономических, с позволения сказать, экспериментов, которые замучили народ Украины».

Он отметил, что не будет ситуации, которая «шокировала общество, когда высшие должностные лица потихоньку подписали письмо о согласии на присоединение к Плану действий по вступлению в НАТО, и узнало государство об этом случайно – от американского сенатора».

По словам премьера, также не повторится ситуация, когда от Президента Украины и от всего государства на протяжении двух лет «прятали текст газового соглашения, которое нанесло экономике ущерб, сравнимый с потерями от военных действий».

Как отметил Н.АЗАРОВ, также не будет ситуации, когда роспуск парламента используется как «авторитарный рычаг для изменения власти и политического курса».

По его убеждению, с принятием закона укрепится «конституционный порядок».

Он отметил, что благодаря принятию этого закона «граждане Украины получат ответ, куда двигается государство».

Премьер считает, что также это будет способствовать согласованной работе всех ветвей власти.

Как сказал Н.АЗАРОВ, Украина станет «государством понятным, прогнозируемым и ответственным как в отношении своих граждан, так и относительно внешнего мира».

Он отметил, что главное в законопроекте – это подтверждение внеблокового статуса Украины.

По словам Н.АЗАРОВА, Президент предлагает снять с повестки дня вопрос, который «раскалывал общество, отвлекал от поиска собственных эффективных путей развития государства». Он отметил, что одновременно Украина делает «геополитический выбор, понятный и стабильный как для соседей, так и для мировых центров влияния». Он считает, что такой выбор будет воспринят «с облегчением и пониманием».

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Верховная Рада приняла за основу предложенный Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ проект закона “Об основах внутренней и внешней политики”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 253 народных депутата из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, законопроект поддержали 171 депутат от Партии регионов, 23 – от БЮТ, 10 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина и 3 внефракционных депутата.

При этом 81 депутат проголосовал против принятия этого проекта закона.

Как сообщал УНИАН, в своем законопроекте “Об основах внутренней и внешней политики” В.ЯНУКОВИЧ предлагает исключить из законодательства нормы, по которым государство интегрируется в евроатлантическое пространство безопасности и хочет приобретения членства в НАТО.

Также Президент предлагает определить приоритетной основой внешней политики приобретение нашим государством членства в Европейском Союзе.

Кроме того, в проекте закона об основах внешней и внутренней политики отмечается, что “Украина, как европейское внеблоковое государство, осуществляет открытую внешнюю политику и хочет сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, избегая зависимости от отдельных государств, групп государств или международных структур”.

При этом соблюдение Украиной политики внеблоковости означает “неучастие Украины в военно-политических союзах, приоритетность участия в совершенствовании и развитии европейской системы коллективной безопасности, продолжение конструктивного сотрудничества с НАТО и другими военно-политическими блоками по всем вопросам, представляющим взаимный интерес”.

Бюджет

Кабинет министров Украины рассчитывает, что уже со следующего года будут сбалансированы доходы и расходы Государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время рассмотрения президентского законопроекта об основах внутренней и внешней политики Украины.

В частности, по словам Н.АЗАРОВА, правительство уже со следующего года рассчитывает направлять доходы от приватизации в инвестиционную составляющую украинской экономики.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», доходы запланированы на уровне 267,452 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 218,691 млрд. грн. Расходы Госбюджета запланированы на уровне 324 млрд. грн., в т.ч., расходы общего фонда – 244,487 млрд. грн. Дефицит Госбюджета запланирован в сумме 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 25,2 млрд. грн., или 2,3% ВВП.

Финансы

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9240/7,9310 грн./долл., к 12:00 цены повысились до 7,9280/7,9315 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2561/0,2564 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2562/0,2563 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,9101 руб./долл. (-0,2649).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2282/1,2284 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,7375/9,7485 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 9,7465/9,7545 грн./евро.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., продают – по 7,96 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению со 2 июня, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,6% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,63 грн./евро, курс продажи – на 0,4%, до 9,82 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,55-9,74 грн./евро, по продаже – в пределах 9,72-9,90 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению со 2 июня не изменился и сегодня составляет 0,2476/0,2575 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,96 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,65 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 9,80 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,50-9,74 грн./евро, по продаже – в пределах 9,78-9,85 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы не изменился по сравнению со 2 июня и сегодня составляет 0,2490/0,2582 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2560-0,2600 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,98 грн., евро – 9,55/9,85 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,91/7,965 грн., евро – 9,48/9,80 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,909/7,954 грн., евро – 9,62/9,90 грн., рубль – 0,2420/0,2580 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 3 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,9256, к евро – 9,683498, к российскому рублю – 0,25411.

ТЭК

Кабинет Министров Украины назначил трех новых членов правления НАК «Нафтогаз Украины». Соответствующие распоряжения Кабмина №1111-р, №1112-р, №1113-р от 31 мая 2010 года обнародованы на правительственном портале.

В частности, Кабмин назначил членами правления Валерия ВИНОКУРОВА (предыдущие должности – директор департамента «Нафтогаза Украины», специальный советник Федерации работодателей Украины и др.), Романа ЗАГОРОДНЕГО (предыдущие должности – директор департамента «Нафтогаза Украины» и др.), Сергея КАЦУБУ (предыдущие должности – директор департамента «Нафтогаза Украины», первый заместитель директора, руководитель ОП «Атомкомплект» ГП НАЭК «Энергоатом» и др.).

Также Кабинет министров Украины назначил Геннадия ЮРЬЕВА заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Соответствующее распоряжение Кабмина (№1110-р от 31 мая т.г.) обнародовано на правительственном портале.

До этого назначения Г.ЮРЬЕВ в разные годы занимал должности директора департамента НАК «Нафтогаз Украины», заместителя председателя правления «Нафтогаза» и др.

Вместе с тем, другим своим распоряжением (№1109-р от 31 мая т.г.) Кабмин уволил с должности заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия БЕЛЯЕВА. На этой должности Ю.БЕЛЯЕВ находился 10 месяцев.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Транспорт

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству транспорта и связи Украины и Киевской городской государственной администрации (КГГА) принять меры для того, чтобы автомобильное движение по Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу через Днепр в столице было открыто максимум в первом квартале 2011 года, а железнодорожное движение – до конца следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Н.АЗАРОВ дал сегодня после ознакомления с ходом выполнения работ по строительству мостового перехода.

«Таким образом, мы ту идею, которая у нас возникла в 2002 году, хоть и с большим опозданием, но все-таки реализуем», – сказал он.

Глава правительства отметил, что строительство перехода последние два года практически не велось, поскольку предыдущая власть не понимала важности этого проекта.

Н.АЗАРОВ поручил первому заместителю председателя КГГА Анатолию ГОЛУБЧЕНКО действовать решительно и жестко, чтобы обеспечить необходимые условия для выполнения работ. «У нас есть государственные интересы, и поэтому мы должны решать эти вопросы немедленно, безотлагательно, а если надо, то и жестко. Церемониться, чтобы нам кто-то задерживал строительство моста, какой-нибудь гараж задержал строительство моста в Киеве, мы никому не позволим», – сказал премьер.

Кроме того, Н.АЗАРОВ пообещал, что финансирование проекта будет осуществляться в полном объеме и в необходимые сроки, а также будут выделены средства для погашения накопившихся долгов перед подрядчиками.

В свою очередь, А.ГОЛУБЧЕНКО заверил, что все проблемные вопросы, решение которых зависит от КГГА, будут сняты. «В этом году мы обязательно запустим с правого берега заезд на мост из Кончи-Заспы и съезд в Киеве. И уже в 2011 году будет запущен заезд на мост из Киева и съезд в Конче-Заспе. До конца года будет запущен съезд на Левом берегу на Березняки», – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

При этом он отметил, что в ходе проведения работ необходимо решить вопрос перемещения гаражей. «Город должен выделить место для переноса гаражей. Я уже встретился со всеми собственниками, и они дали согласие переехать и за свой счет перевезти гаражи, потому что они самовольно построены, нет документов на право собственности. Там, где есть права собственности, – безусловно, будем компенсировать», – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Относительно реальности завершения проекта в обусловленные сроки высказался и министр транспорта Константин ЕФИМЕНКО. Он отметил, что на завершение строительства перехода необходимо 2 млрд. грн.: 1 млрд. грн. – в текущем году и 1 млрд. грн. – в 2011 году.

«Мы планируем, что до октября 2011 года мост заработает по полной проектной мощности. Это два железнодорожных полотна в одну и другую стороны, три автомобильных полосы в обе стороны, что позволит дополнительно пропускать по 50 тыс. автомобилей в сутки и довольно серьезно решить проблему перевозки пассажиров. А в комплексе с Дарницким вокзалом это позволит разгрузить поток с центрального вокзала», – сказал К.ЕФИМЕНКО.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что ответственными за реализацию проекта в установленные сроки являются министр транспорта К.ЕФИМЕНКО и первый заместитель главы КГГА А.ГОЛУБЧЕНКО.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр в Киеве началось 15 июля 2004 года. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

По проекту, мостовой переход общей длиной 2155 м имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».

В сентябре 2007 года на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница состоялось соединение левого и правого берегов Днепра.

В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста.

7 мая 2010 года по Дарницкому мосту, длина которого составляет 1100 м, впервые прошел поезд на электрической тяге. Грузовой поезд пересек реку Днепр с правого берега на левый. Таким образом, было открыто электрифицированное рабочее движение железнодорожной составляющей моста.

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Антимонопольный комитет Украины (АМК) закрыл дело относительно Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) по поводу экономически обоснованного уровня комиссионного сбора за услуги по оформлению и возврату проездных документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании АМК глава комитета Алексей КОСТУСЕВ.

По его словам, дело закрыто в связи с тем, что ЮЗЖД полностью выполнила рекомендации комитета.

А.КОСТУСЕВ напомнил, что в феврале этого года ЮЗЖД были предоставлены рекомендации относительно необходимости снижения комиссионного сбора, который при покупке билета был установлен в размере 12 грн., а при возврате – 15 грн. АМК рекомендовал снизить комиссионный сбор как при оформлении, так и при возврате билетов до 10 грн. – уровня, который существовал ранее, поскольку по выводам комитета стоимость услуг была завышена.

Как отметил А.КОСТУСЕВ, ЮЗЖД пошла навстречу АМК и выполнила его требования.

Принятое решение позволит снизить затраты потребителей примерно на 35 млн. грн. ежегодно.

«Такого подхода относительно пересмотра комиссионного сбора мы ожидаем и от других железных дорог, дела относительно которых ведутся», – отметил А.КОСТУСЕВ.

По его словам, ЮЗЖД показала пример сотрудничества с АМК, выполнила все рекомендации, и на нее не был наложен штраф.

В настоящее время АМК рассматривает аналогичные дела относительно Донецкой, Львовской, Одесской, Южной и Приднепровской железных дорог. Рекомендации этим дорогам от АМК планируется направить на этой неделе.

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В связи с активизацией в летний отпускной период перевозок пассажиров Госавтоинспекция и Министерство транспорта и связи Украины усиливают работу по профилактике аварийности на пассажирском транспорте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Согласно сообщению, в частности, в Минтрансе подготовлен приказ о запрещении передвижения пассажирских автобусов с 22:00 до 5:00 по всей территории Украины.

Ездить в темное время суток разрешается лишь транспортным средствам, которые официально работают на регулярных рейсовых маршрутах и оборудованы тахографами (бортовыми самописцами).

Кроме того, в южных областях Украины из числа работников ГАИ и транспортной инспекции создаются мобильные группы, которые будут не только выявлять нелегальных перевозчиков, но и контролировать соблюдение легальными перевозчиками Правил дорожного движения и безопасной перевозки пассажиров.

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Антимонопольный комитет Украины будет рассматривать вопрос альянса «АэроСвита», «Донбассаэро» и «Днеправиа» в комплексе с вопросом о ценах на внутренние авиаперевозки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель АМК Алексей КОСТУСЕВ.

«Этот вопрос (альянса – УНИАН) увяжем с вопросом о ценах на внутренние авиаперевозки и будем рассматривать в комплексе», - отметил он.

По словам главы АМК, для многих сегодня авиаперевозки являются роскошью.

«Мы можем идти навстречу, давать согласия на концентрацию, а у меня возникает вопрос: а билет после этого дешевле будет или дороже? Ответ на этот вопрос для меня является главным», - отметил он.

По словам А.КОСТУСЕВА, с 1 июня АМК получил поручение от премьер-министра Николая АЗАРОВА проверить обоснованность цен на авиаперевозки в Украине.

«Мириться с тем, что билет из Киева в Лондон стоит дешевле, чем из Киева в Днепропетровск, мы не собираемся. Это ненормальная ситуация, и сегодня мы проводим расследование», - отметил глава АМК.

Напомним, 11 февраля т.г. в Госавиаадминистрации УНИАН сообщили, что авиакомпании «АэроСвит», «Донбассаэро» и «Днеправиа» намерены объединиться в альянс.

Согласно сообщению, письмо с уведомлением о таком намерении получено от компаний.

В пресс-службе Антимонопольного комитета Украины УНИАН подтвердили факт получения совместного обращения «АэроСвита», «Донбассаэро» и «Днеправиа» и сообщили, что установленный законодательством срок для рассмотрения таких обращений составляет три месяца.

По данным АМК, компании обратились в комитет в январе текущего года.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

Фонд госимущества Украины владеет 22,3941% акций «АэроСвита».

Авиакомпания «Донбассаэро» была основана в 1933 году как донецкое авиапредприятие. В декабре 2007 года, после реорганизации, компания получила статус ООО «Донбассаэро». Сегодня «Донбассаэро» – третья по величине авиакомпания Украины. Основную часть воздушного парка авиакомпании составляют суда Як-42. Начиная с 2005 года, в состав парка вошел лайнер западного производства «Airbus A320». В 2007 году «Донбассаэро» и «Аэросвит» заключили стратегический альянс.

В августе 2009 года победителем конкурса по продаже государственного пакета ООО «Днеправиа» в размере 94,572%+1 акция было признано ООО «Галтера» (г. Днепропетровск). Реализационная цена госпакета составила 59 млн. 17 тыс. грн.

В состав ОАО "АК "Днеправиа" входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания имеет в своем распоряжении также парк самолетов, инженерно-авиационную базу, пассажирский аэровокзал, грузовой (складской), гостиничный и административный комплексы.

Строительство

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поддерживает идею Киевской городской государственной администрации об утверждении Генерального плана столицы и внесения в него изменений решениями Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня на брифинге журналистам после ознакомления с ходом строительства мостового перехода через Днепр.

«У нас другого выхода нет», - сказал Н.АЗАРОВ в ответ на предложение первого заместителя главы КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО принять Генплан Киева решением Кабмина и ужесточить контроль по его выполнению путем принятия изменений исключительно решением правительства.

А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что КГГА вынесет Генеральный план столицы на утверждение Кабинета министров.

Он отметил, что разработка Генерального плана столицы до 2025 будет завершена максимум в первом квартале следующего года.

Как сообщал УНИАН, разработку нового Генплана Киева до 2025 года планируется завершить до конца первого квартала 2011 года. Заказчиком нового генерального плана столицы выступает Главное управление градостроения и архитектуры КГГА, генеральным подрядчиком – КО «Центр градостроения и архитектуры».

22 апреля с.г. Градостроительный совет одобрил концепцию Генплана Киева до 2025 года стоимостью 400 млрд. грн., из которых жилищное строительство, – 200 млрд. грн., транспорт – 45 млрд. грн., инженерная инфраструктура – 52 млрд. грн., социальные объекты – 25 млрд. грн., озеленение – 5 млрд. грн.

20 мая А.ГОЛУБЧЕНКО заявил, что для столицы целесообразно утвердить свой новый Генеральный план развития в Кабинете Министров. По убеждению А.ГОЛУБЧЕНКО, благодаря этому шагу город сможет в дальнейшем уверенно развиваться, поскольку в Генплан в таком случае будут вносить лишь минимальные и крайне необходимые изменения.

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Программа достройки незавершенных объектов жилищного строительства со степенью готовности более 70% c последующим выкупом квартир для очередников-льготников начнет финансироваться с июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий ИСАЕНКО.

«Те 5 млрд. грн., которые правительство выделяет министерству для строительства доступного жилья и кредитования застройщиков, мы с уверенностью можем сказать, что, начиная с июля, деньги пойдут на конкретные стройки», - сказал он.

Замминистра напомнил, что, в частности, это 2 млрд. грн. на льготное кредитование застройщиков под 14% годовых в гривнях, которое будет осуществлять Государственное ипотечное учреждение.

Д.ИСАЕНКО уточнил, что список застройщиков, которые будут участвовать в программе кредитования, подбираются местными органами власти.

«Мы договорились с застройщиками, что 30% стоимости жилья мы будем передавать конкретному физическому лицу, которое будет приобретать квартиру», - добавил он.

Замминистра пояснил, что из 1,040 млрд. грн., предусмотренных в Стабилизационном фонде госбюджета на строительство доступного жилья, первые 45 млн. грн., которые министерство планирует получить в июле, направят на реализацию пилотных проектов, чтобы отработать схему достройки на практике.

Как сообщал УНИАН, всего в Госбюджете-2010 на обеспечение граждан жильем предусмотрено 2 млрд. 340 млн. грн., из которых 1 млрд. 040 млн. грн. - на закупку доступного жилья в недостроенных объектах, 762 млн. грн. – Минобороны на обеспечение жилья военнослужащих, около 300 млн. грн. – другим министерствам, 218 млн. грн. – Государственному фонду содействия молодежному жилищному строительству, 140 млн. грн. – Минрегионстрою на обеспечение жильем инвалидов ВОВ первой категории.

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Министерство регионального развития и строительства Укрианы завтра представит на рассмотрение Кабинета Министров первые 20 объектов, по которым будут проведены переговоры с банками о возвращении процентных ставок по ранее выданным застройщикам кредитов на строительство жилья до уровня, действовавшего на момент выдачи кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА.

«Завтра я к нему (премьер-министру Николаю АЗАРОВУ – УНИАН) иду с первыми 20 объектами, по которым будет разговор с банками», – сказал он.

В свою очередь, заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий ИСАЕНКО пояснил, что речь идет о тех объектах, на строительство которых застройщики ранее взяли кредиты, но в связи с теми условиями, которые созданы Национальным банком Украины, банкам приходится повышать по ним кредитные ставки.

«Мы отбираем те объекты, которые имеют степень готовности 70-80% и выше. Мы пытаемся договориться с банками, чтобы они эту кредитную ставку, которая существовала полтора года назад, не повышали», – пояснил замминистра.

Как сообщал УНИАН, 19 мая т.г. на совещании застройщиков и банкиров во главе с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, посвященном выработке механизмов достройки в текущем году объектов со степенью готовности более 70%, В.ЯЦУБА обратился с просьбой к коммерческим банкам и НБУ снизить процентные ставки по кредитам для застройщиков с положительной кредитной историей.

Связь. Коммуникации

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) направила в адрес ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем.» письмо, в котором потребовала срочно восстановить предоставление услуг завершения трафика абонентам сети Vega и провести переговоры согласно установленной законодательством Украины процедуре.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе оператора Vega.

Как ранее сообщалось, 1 июня 2010 г. компания «Киевстар» заблокировала для своих абонентов доступ на сеть Vega, предварительно уведомив, что дальнейшее предоставление услуг будет возобновлено только после подписания договора на условиях компании «Киевстар». При этом абоненты Vegа имели возможность осуществлять звонки на сеть «Киевстар».

В компании Vega считают, что сложившаяся ситуация является нарушением компанией «Киевстар» лицензионных условий, согласно которым оператор должен в обязательном порядке обеспечить маршрутизацию исходящего со своей сети трафика. Украинское телекоммуникационное законодательство в этом вопросе защищает, прежде всего, интересы абонента.

В компании Vega сообщили, что неоднократно обращались к компании «Киевстар» и призывали их воздержаться от рассоединения сетей. Кроме того, была проинформирована НКРС о сложившейся ситуации.

Также в сообщении отмечается, что в течение 2010 г. продолжался переговорный процесс между Vega и «Киевстар» относительно стоимости интерконнекта. Для обеспечения полноценного и качественного предоставления услуг конечному потребителю и сохранения существующего взаимосоединения сетей по обоюдному согласию продлевалось действие договора на один календарный месяц. Ежемесячное продление старого договора и финансовых условий должно было действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность, устраивающая обе стороны. 31 мая 2010 г. истекли сроки действующего до этого момента договора о взаимосоединении сетей между компаниями, и компания «Киевстар» отказалась его продлевать на действующих условиях.

На данный момент практически со всеми остальными мобильными операторами Vega пришла к взаимовыгодным соглашениям. Из всех мобильных операторов только "Киевстар" в качестве аргумента в переговорах использовал противоправные действия, отмечают в компании Vega.

Справка УНИАН. Телекоммуникационная группа Vega – крупнейший негосударственный оператор украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Vega занимает лидирующие позиции на рынке Украины в сегменте предоставления услуг фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет и передачи данных.

Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в результате объединения крупнейших телекоммуникационных групп Украины «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и многих других.

На сегодняшний день объединенный оператор присутствует в 47 населенных пунктах 20-и областей Украины. Полный спектр услуг Vega предоставляет в 38 населенных пунктах Украины. Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания ОАО "Фарлеп-Инвест".

(УНИАН)