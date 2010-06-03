100 дней власти показали прямое отступление от обещаний

Народный депутат от БЮТ, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ заявляет, что первые 100 дней нынешней власти – это 100 дней прямого отступления от ключевых обещаний, которые были даны в социальной сфере, пренебрежение законодательством и Конституцией Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании оппозиционного правительства.

С.СОБОЛЕВ отметил, что нынешняя власть, по сути, создала благоприятные условия «лишь для одной категории наших граждан – для тех, кто профинансировал избирательную кампанию Виктора ЯНУКОВИЧА, для тех, кто представляет сегодня крупнейший бизнес, и кто фактически руководит государством».

С.СОБОЛЕВ подчеркнул, что ключевыми пунктами объявленных властью реформаторских мероприятий является повышение пенсионного возраста и поднятие тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По его словам, если именно это и является реформами власти, то такие реформы «никуда не приведут».

С.СОБОЛЕВ заявил, что сегодня происходит «полное отступление от провозглашенных программных принципов Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, действующей коалиции и действующего правительства в социальной сфере». Он отметил, что это касается и вопросов оплаты труда, и пенсионного обеспечения. «Полный провал!» - сказал он.

С.СОБОЛЕВ отметил, что все предложения Партии регионов, которые ими инициировались, когда они были в оппозиции, сегодня не принимаются.

Он отметил также, что в сфере энергетической безопасности фактически «без всякого решения парламента на сегодняшний день приняты решения правительства или СНБО о возвращении владельцам, которые приобрели собственность незаконно, ключевых запасов газа, ключевых месторождений газа и фактически – сдачу украинских приоритетов в энергетической безопасности».

С.СОБОЛЕВ подчеркнул, что в аграрной сфере сделаны шаги к возвращению «к старой системе распределения неуплаченного НДС аграрным производителям». По его словам, такие решения «срывают всю программу поддержки аграрного сектора».

Как утверждает С.СОБОЛЕВ, произошло и «прямое отступление от ключевого тезиса – поддержки малого бизнеса».

Также, по его словам, нынешняя власть фактически впервые в условиях кризиса заложила расходы для Администрации Президента, правительства, Верховной Рады и центральных органов власти, которые на 20-27% превышают расходы предыдущего года. По его словам, предусмотренный 1 млрд. грн. для Администрации Президента – это, по сути, «прямо украденные средства у наименее обеспеченных слоев населения».

С.СОБОЛЕВ подчеркнул, что нынешняя власть пренебрегает Конституцией и законами Украины. Он отметил, что «свертываются демократические права, в частности, право на свободу слова». По его словам, происходит «прямое давление и влияние на СМИ относительно соответствующего донесения информации и подачи альтернативных позиций».

Он заявил, что в вопросах внешней политики также есть «прямое отступлением от Конституции и законодательства Украины».