Янукович заявляет, что Украина готова к глубинным реформам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина готова к реализации глубинных реформ во всех сферах жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая с посланием к украинскому народу во дворце “Украина”.

«Мы создали предпосылки для реализации нового курса на глубинные реформы и системную модернизацию страны, которая будет охватывать все сферы общественной жизни и завершит новую волну необходимых социально-экономических преобразований», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что страна имеет первые позитивные тенденции в национальной экономике. По его словам, постепенно растет деловая активность и промышленное производство, спадает напряженность в финансовом секторе.

Президент также отметил, что сегодня новая, сплоченная власть способна реализовать реформы.

Он подчеркнул, что люди ждут перемен, и, отвечая чаяниям людей, он предлагает курс глубинных реформ. По его словам, реформы будут реализовываться под лозунгом: «Не люди для реформы, а реформы для людей».