Пинзеник: программа реформ расходится с действиями Кабмина

Представленная пятилетняя Программа экономических реформ - в целом добротный профессиональный документ, способный вывести страну из тупиковой ситуации, дать толчок экономическому развитию и повышению уровня жизни наших граждан.

Так прокомментировал Программу экономических реформ на 2010-2014 гг. экс-министр финансов, председатель Украинского фонда поддержки реформ Виктор ПИНЗЕНИК, говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы.

При этом В.ПИНЗЕНИК отметил: “Возникает единственный, но ключевой в условиях Украины вопрос: „Читали ли документ в правительстве, есть ли у этой программы заказчик (потребитель), есть ли политический запрос на предложенные реформы?”. Ответ на этот вопрос легко найти в действиях, которые декларировала, декларирует, а главное, делает нынешняя власть. Потому что они диаметрально противоположны тем, которые заложены в Программе”.

Ярким примером этого экс-министр называет Государственный бюджет на 2010 год. Программа реформ предусматривает сокращение дефицита бюджета в текущем году до 5,3% ВВП с тем, чтобы при ежегодном сокращении его на 1% довести дефицит к уровню 2% ВВП в 2013-2014 гг.

В то же время, по подсчетам В.ПИНЗЕНИКА, реальный дефицит бюджета-2010 составляет почти 16% ВВП. Именно такая сумма дефицита «набегает» рядом с официальной цифрой бюджета в 57,7 млрд. грн., учитывая расходы на рекапитализацию банков, дотацию на газ, суммы завышенных доходов бюджета и т.д.

„Складывается впечатление, что подготовленный документ имеет единственное назначение - Международный валютный фонд, возможность получения средств от него. Потому что при условии отсутствия политического запроса на изменения, правильные намерения так и остаются на бумаге, а пятилетка реформ умрет так и не родившись - превратится в утопию", - резюмировал В.ПИНЗЕНИК.

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил о начале реализации первого этапа экономических реформ в Украине.

Программа экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», разработанная и одобренная Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, будет реализовываться в три этапа: 2010 год, 2011-2012 гг. и 2013-2014 гг.