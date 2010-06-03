Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что Украина должна вернуться к мажоритарной системе выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая с посланием к украинскому народу.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что украинский народ должен иметь возможность контролировать власть, которую он избирает.

«Нужно повысить требования и укрепить демократические принципы деятельности политических партий», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, с этой целью необходимо вернуться к мажоритарной системе на местном уровне. При этом он отметил, что в мажоритарной системе “должны быть сохранены элементы смешанной системы” и увеличено влияние граждан на формирование Верховной Рады.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что соответствующий законопроект уже готов для внесения в Верховную Раду.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что необходимо реформировать законодательство, касающееся деятельности оппозиции.

Также он заявил о готовности внести на рассмотрение парламента новый закон о государственных администрациях и местном самоуправлении. «Считаю, что соответствующий пакет законов – новый закон о местном самоуправлении и закон о государственных администрациях – мы должны принять еще до конца 2010 года», - сказал он.