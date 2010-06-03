Янукович заявляет о необходимости новой стратегии нацбезопасности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости после принятия закона об основах внутренней и внешней политики принятия обновленной стратегии национальной безопасности и военной доктрины Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в обращении к украинскому народу.

В.ЯНУКОВИЧ констатировал, что сегодня в Украине размер затрат на национальную безопасность на каждого гражданина государства втрое меньше, чем в России, и на порядок ниже, чем в странах НАТО. «Вооруженные Силы Украины ограниченно готовы к выполнению задач по назначению», - отметил Президент.

Он уточнил, что вооружение и военная техника находятся на грани физического старения, недостаточно также финансируется боевая подготовка. «В то же время политика внеблоковости и требования достаточной обороноспособности требуют от нас быстрых и решительных действий в развитии нашего сектора безопасности. Необходимы срочные меры, среди которых восстановление роли Совета национальной безопасности и обороны Украины как центра разработки политики преобразований в этом секторе», - сказал глава государства.

Он выразил уверенность, что после принятия закона об основах внутренней и внешней политики будут приняты обновленная стратегия национальной безопасности и военная доктрина.

«На сегодняшний день необходимо особое внимание к сотрудникам органов сектора безопасности, военнослужащих, в результате чего будут улучшены процедуры подбора, подготовки, продвижения по ступеням профессиональной карьеры, обеспечено повышение материальной заинтересованности личного состава и их морального духа», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.