Бродский рассказал о составе Госкомпредпринимательства в регионах

Глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) Михаил БРОДСКИЙ заявил, что для работы в территориальных представительствах комитета люди будут назначаться из Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в ходе заседания общественной коллегии Госкомпредпринимательства.

По словам М. БРОДСКОГО, выполнение функций представителей комитета на местах неудовлетворительное. «К сожалению, выполнение функций неудовлетворительное – лоббирование чьих-то интересов. Есть представители, которые действительно работали», - сказал он.

Глава Госкомпредпринимательства сообщил, что в каждую область будут назначены по два представителя комитета. «А также будем опираться на территориальные отраслевые общественные советы и работать с ними», - отметил М.БРОДСКИЙ.