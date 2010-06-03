Замглавы МВД Мармазов стал заместителем Цушко

Кабинет министров Украины ввел дополнительно одну должность заместителя министра экономики Украины и назначил на нее Василия МАРМАЗОВА.

Тексты соответствующих распоряжений от 2 июня 2010 года за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещены на правительственном портале.

Еще одним распоряжением от 2 июня В.МАРМАЗОВ освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Украины в связи с переходом на другую работу.

Как сообщал УНИАН, В.МАРМАЗОВ был назначен на должность заместителя министра внутренних дел по связям с Верховной Радой и другими органами государственной власти в декабре 2006 году по представлению тогдашнего министра внутренних дел Василия ЦУШКО.

В апреле 2008 года Кабинет министров под руководством Юлии ТИМОШЕНКО освободил В.МАРМАЗОВА от должности заместителя министра внутренних дел Украины по связям с Верховной Радой Украины и другими органами государственной власти в связи с сокращением количества должностей заместителей министра.

23 июля 2008 года Кабмин снова назначил В.МАРМАЗОВА заместителем главы МВД.