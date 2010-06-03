Главное на 3 июня (вечер)

Инициативы Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требуетпринятия Налогового кодекса в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая с посланием к украинскому народу во дворце “Украина”.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул необходимость реформирования отечественной налоговой системы.

"Я буду требовать как можно скорейшего реформирования отечественной налоговой системы. Она является одной из наиболее сложных и непрозрачных в мире. Ставлю перед всеми амбициозную задачу - в следующий, 2011 год, войти с новым Налоговым кодексом", - сказал Президент.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требуетв течение 5 лет завершить приватизацию государственного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая с посланием к украинскому народу во дворце “Украина”.

"Ставлю задачу: завершить в течение 5 лет приватизацию государственного имущества как широкомасштабный проект трансформации государственной собственности", - отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в сфере приватизации должны быть осуществлены реформы таким образом, чтобы улучшился бизнес-климат. По его словам, в собственности государства должны остаться те объекты, которые «обеспечивают выполнение государством своих основных функций и национальную безопасность».

«Для этого следует принять новую государственную программу приватизации и существенно усовершенствовать приватизационное законодательство», - подчеркнул Президент.

Он также подчеркнул необходимость принятия мер, направленных на противодействие рейдерству и улучшение эффективности управления предприятиями государственного сектора.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости подписания декларации о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в послании к украинскому народу.

«Думаю, нам целесообразно вернуться к идее подписания декларации о стратегическом партнерстве Украины и России», - заявил он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в украинско-российских отношениях следует провести инвентаризацию международно-правовых двусторонних соглашений с целью подкрепления положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Глава государства также в очередной раз заявил о намерении подготовить десятилетнюю программу социально-экономического сотрудничества Украины и России, которая, по его словам, позволит полноценно реализовать этот базовый договор о дружбе между странами.

«Наша твердая позиция – отношения с Россией будут развиваться по восходящей», - отметил Президент и подчеркнул, что главным приоритетом в этом является экономическая сфера.

При этом, по его словам, стратегическое партнерство Украины и России является важной составляющей, в частности, европейской безопасности.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости после принятия закона об основах внутренней и внешней политики принятия обновленной стратегии национальной безопасности и военной доктрины Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в обращении к украинскому народу.

В.ЯНУКОВИЧ констатировал, что сегодня в Украине размер затрат на национальную безопасность на каждого гражданина государства втрое меньше, чем в России, и на порядок ниже, чем в странах НАТО. «Вооруженные Силы Украины ограниченно готовы к выполнению задач по назначению», - отметил Президент.

Он уточнил, что вооружение и военная техника находятся на грани физического старения, недостаточно также финансируется боевая подготовка. «В то же время политика внеблоковости и требования достаточной обороноспособности требуют от нас быстрых и решительных действий в развитии нашего сектора безопасности. Необходимы срочные меры, среди которых восстановление роли Совета национальной безопасности и обороны Украины как центра разработки политики преобразований в этом секторе», - сказал глава государства.

Он выразил уверенность, что после принятия закона об основах внутренней и внешней политики будут приняты обновленная стратегия национальной безопасности и военная доктрина.

«На сегодняшний день необходимо особое внимание к сотрудникам органов сектора безопасности, военнослужащих, в результате чего будут улучшены процедуры подбора, подготовки, продвижения по ступеням профессиональной карьеры, обеспечено повышение материальной заинтересованности личного состава и их морального духа», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что Украина должна вернуться к мажоритарной системе выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая с посланием к украинскому народу.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что украинский народ должен иметь возможность контролировать власть, которую он избирает.

«Нужно повысить требования и укрепить демократические принципы деятельности политических партий», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, с этой целью необходимо вернуться к мажоритарной системе на местном уровне. При этом он отметил, что в мажоритарной системе “должны быть сохранены элементы смешанной системы” и увеличено влияние граждан на формирование Верховной Рады.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что соответствующий законопроект уже готов для внесения в Верховную Раду.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что необходимо реформировать законодательство, касающееся деятельности оппозиции.

Также он заявил о готовности внести на рассмотрение парламента новый закон о государственных администрациях и местном самоуправлении. «Считаю, что соответствующий пакет законов – новый закон о местном самоуправлении и закон о государственных администрациях – мы должны принять еще до конца 2010 года», - сказал он.

Строительство

Программа достройки незавершенных объектов жилищного строительства со степенью готовности более 70% c последующим выкупом квартир для очередников-льготников начнет финансироваться с июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий ИСАЕНКО.

«Те 5 млрд. грн., которые правительство выделяет министерству для строительства доступного жилья и кредитования застройщиков, мы с уверенностью можем сказать, что, начиная с июля, деньги пойдут на конкретные стройки», - сказал он.

Замминистра напомнил, что, в частности, это 2 млрд. грн. на льготное кредитование застройщиков под 14% годовых в гривнях, которое будет осуществлять Государственное ипотечное учреждение.

Д.ИСАЕНКО уточнил, что список застройщиков, которые будут участвовать в программе кредитования, подбираются местными органами власти.

«Мы договорились с застройщиками, что 30% стоимости жилья мы будем передавать конкретному физическому лицу, которое будет приобретать квартиру», - добавил он.

Замминистра пояснил, что из 1,040 млрд. грн., предусмотренных в Стабилизационном фонде госбюджета на строительство доступного жилья, первые 45 млн. грн., которые министерство планирует получить в июле, направят на реализацию пилотных проектов, чтобы отработать схему достройки на практике.

Министерство регионального развития и строительства Украины завтра представит на рассмотрение Кабинета Министров первые 20 объектов, по которым будут проведены переговоры с банками о возвращении процентных ставок по ранее выданным застройщикам кредитов на строительство жилья до уровня, действовавшего на момент выдачи кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА.

«Завтра я к нему (премьер-министру Николаю АЗАРОВУ – УНИАН) иду с первыми 20 объектами, по которым будет разговор с банками», – сказал он.

В свою очередь, заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий ИСАЕНКО пояснил, что речь идет о тех объектах, на строительство которых застройщики ранее взяли кредиты, но в связи с теми условиями, которые созданы Национальным банком Украины, банкам приходится повышать по ним кредитные ставки.

«Мы отбираем те объекты, которые имеют степень готовности 70-80% и выше. Мы пытаемся договориться с банками, чтобы они эту кредитную ставку, которая существовала полтора года назад, не повышали», – пояснил замминистра.

Министерство регионального развития и строительства инициирует бесплатное выделение земельных участков застройщикам для строительства доступного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА.

«Мы генерируем эту идею», - сказал он.

Первый замминистра отметил, что через неделю в министерстве эта идея будет обсуждаться на круглом столе с участием Строительной палаты, Украинской строительной ассоциации, Госкомзема.

А.БЕРКУТА пояснил, что речь идет о крупных застройщиках, которые на протяжении последних трех лет строили не менее 100 тыс. кв. м жилья в комплексе с объектами социально-культурного значения и инженерными коммуникациями.

«Законодательно нужно закрепить, что таким компаниям мы поставим верхнюю планку, что они должны делать и сколько вложить в развитие социально-инженерной инфраструктуры, чтобы им земельные участки выделялись бесплатно», - уточнил он.

Также рассматривается второй вариант – подводить к этим земельным участкам инженерные коммуникации.

А.БЕРКУТА отметил, что здесь следует отрегулировать нормативный вопрос с компаниями – поставщиками энергоресурсов.

«Если за счет государственных средств сооружаются инженерные сети, то, естественно, они передаются на баланс эксплуатирующим организациям, как правило, частным, и они должны их выкупать. Если они их будут выкупать, то они двадцать раз подумают, нужно ли им ставить такую стоимостную планку. Это тоже стало предметом бизнеса», - сказал он.

Первый замминистра добавил, что Минтопэнерго вместе с Минрегионстроем разработали нормативный акт, который урегулирует эти вопросы.

Сельское хозяйство

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует экспорт 20-21 млн. тонн зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году (июль 2010 г. – июнь 2011 г.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК.

Также он сообщил, что по состоянию на 2 июня Украина экспортировала 19,9 млн.

тонн зерновых. «Мы считаем, что отгрузим в июне еще около 850 тыс. тонн», - добавил он.

По его данным, в текущем году экспорт пшеницы составил 7,8 млн. тонн, ячменя - 5,8 млн. тонн и кукурузы - 5,2 млн. тонн.

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует производство 2,1-2,2 млн. тонн сахара в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК.

По его словам, площади под сахарной свеклой позволяют прогнозировать урожай этой культуры на уровне 16 млн. тонн. "Это количество 16 млн. тонн при той ситуации, которая есть на сахарных заводах, мы должны иметь где-то 2,1-2,2 млн. тонн сахара", - сказал замминистра.

Он напомнил, что сейчас ведутся переговоры с Россией и достигнута предварительная договоренность о выделении квот для реализации украинского свекловичного сахара на российском рынке.

Кадровые назначения

Кабинет министров Украины ввел дополнительно одну должность заместителя министра экономики Украины и назначил на нее Василия МАРМАЗОВА.

Тексты соответствующих распоряжений от 2 июня 2010 года за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещены на правительственном портале.

Еще одним распоряжением от 2 июня В.МАРМАЗОВ освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Украины в связи с переходом на другую работу.

Министерство топлива и энергетики Украины своим приказом назначило директором Государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» Максима КУЧЕРА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укринтерэнерго».

В сообщении отмечается, что М.КУЧЕР назначен с 2 июня т.г.

Напомним, ранее М.КУЧЕР занимал должность исполняющего обязанности директора «Укринтерэнерго».

До прихода в «Укринтерэнерго» М.КУЧЕР занимал должность директора принадлежащего ДТЭК ООО «Пауэр Трейд».

(УНИАН)