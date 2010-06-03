Курс НБУ на 04.05.10

Официальный курс НБУ на 04.05.10100 USD – 792.5300 (3 июня – 792.5600) 100 EUR – 972.2758 (3 июня – 968.3498) 10 RUR – 2.5653 (3 июня – 2.5411)Учетные курсы банковских металлов на 04.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-96668.85 (3 июня-96771.58) 961 XAG 10 Серебро-1447.95 (3 июня-1460.69) 962XPT10Платина-123872.44(3 июня-121974.98) 964XPD10Палладий-36614.89 (3 июня-35823.71)

Официальный курс НБУ на 04.05.10 100 USD – 792.5300 (3 июня – 792.5600) 100 EUR – 972.2758 (3 июня – 968.3498) 10 RUR – 2.5653 (3 июня – 2.5411) Учетные курсы банковских металлов на 04.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-96668.85 (3 июня-96771.58) 961 XAG 10 Серебро-1447.95 (3 июня-1460.69) 962XPT10Платина-123872.44(3 июня-121974.98) 964XPD10Палладий-36614.89 (3 июня-35823.71)

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