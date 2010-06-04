Шуфрич вылетел во Львов в связи с чрезвычайной ситуацией
08:12, 04 июня 2010Разное
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Вследствие урагана
Глава МЧС Нестор ШУФРИЧ срочно вылетел во Львов в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в городе в результате урагана.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Как сообщал УНИАН, вчера во время бури на улицах Львова массово падали деревья, некоторые из них - на автомобили.
Сильный ветер и гроза также стали причиной падения деревьев на автодорогах Львовской области.
Кроме того, во Львове во время бури перевернулось маршрутное такси, в котором находились трое пассажиров. Двое из них были травмированы и госпитализированы.
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