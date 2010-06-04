Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии во главе с премьер-министром Юкио ХАТОЯМОЙ в полном составе ушло в отставку.

Об этом было объявлено в пятницу на заседании Кабинета министров, сообщает радио «Свобода».

О своём намерении покинуть кресло премьера, а также уйти с поста лидера правящей Демократической партии Ю.ХАТОЯМА объявил еще в среду.

Он взял на себя ответственность за невыполнение предвыборного обещания добиться закрытия военной базы США на острове Окинава.

Новым премьер-министром Японии станет нынешний министр финансов Наото КАН. Он был избран новым лидером правящей партии.

Позднее в парламенте пройдёт официальная процедура его утверждения.