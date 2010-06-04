Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
09:09, 04 июня 2010Разное
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Премьер не выполнил обещание
Правительство Японии во главе с премьер-министром Юкио ХАТОЯМОЙ в полном составе ушло в отставку.
Об этом было объявлено в пятницу на заседании Кабинета министров, сообщает радио «Свобода».
О своём намерении покинуть кресло премьера, а также уйти с поста лидера правящей Демократической партии Ю.ХАТОЯМА объявил еще в среду.
Он взял на себя ответственность за невыполнение предвыборного обещания добиться закрытия военной базы США на острове Окинава.
Новым премьер-министром Японии станет нынешний министр финансов Наото КАН. Он был избран новым лидером правящей партии.
Позднее в парламенте пройдёт официальная процедура его утверждения.
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