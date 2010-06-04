Пляжи в Одессе, Крыму и в Николаевской области закрыты

Из-за отклонений в пробах воды закрыт один речной пляж в Первомайске Николаевской области, пляж в поселке Песчаное Бахчисарайского района Крыма, а также пляжи в Ялте и Одессе.

Эти зоны отдыха находятся под надзором СЭС, и купание там запрещено, сообщил на брифинге после проведения селекторного совещания Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Главный государственный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, по его словам, в Одессе с 28 мая закрыто 9 пляжей. "СЭС сработала своевременно. Были выявлены существенные ухудшения качества воды в Черном море и предупреждено население. Сегодня купание в море запрещено. Вчера взяты пробы воды для лабораторных анализов, результаты будут завтра. В зависимости от результатов, запрет на купание будет снят или продлен", - сказал Г.РОЖКОВ.

По его словам, по состоянию на 1 июня в Украине работало только 174 пляжа, тогда как всего в 2010 году в Крыму, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, Севастополе и Киеве должны действовать 900 пляжей и рекреационных зон.

«Основной причиной того, что пляжи не были открыты, является неготовность разрешительных документов», - объяснил Главный государственный санитарный врач Украины.

Так, по его словам, в Крыму из 336 пляжей на 3 июня работало только 156, в Запорожской области – 31 из 332, в Севастополе и Херсонской области на 1 июня не был открыт ни один из зарегистрированных пляжей. "В Киеве из 12 пляжей работает один пляж – «Детский» в Гидропарке, остальные не имеют разрешений на открытие, хотя эти объекты были обследованы и в лабораторных пробах воды отклонений нет", - сказал он.

Г.РОЖКОВ отметил, что СЭС постоянно контролирует качество морской и речной воды. «На тех пляжах, где в пробах воды выявлены отклонения от нормы, купание запрещено и проводится наблюдение», - заверил он.