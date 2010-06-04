Сегодня состоится пресс-конференция Януковича

Сегодня в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» состоится пресс-конференция Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА (с 12.00 до 13.00) для представителей центральных, региональных и иностранных средств массовой информации, посвященная 100 дням пребывания в должности главы государства.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, представители СМИ приглашаются к «Украинскому дому» на 10.00 для прохождения контроля на безопасность.

Мероприятие в прямом эфире будет транслировать НТКУ.