Анонс на 4 июня

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

Состоится заседание Межведомственного экспертного совета по решению спорных вопросов относительно применения налогового законодательства. В работе примут участие председатель ГНА Украины Александр Папаика, зам.председателя ГНА Украины Сергей Лекарь, руководители структурных подразделений ГНАУ, представители общественности и бизнеса.

Пресс-конференция начальника Госархстройинспекции Александра Бондаренко, посвященная актуальным вопросом осуществления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования в строительстве, в частности: упрощению разрешительных процедур в строительстве; обеспечению прозрачности выдачи разрешений на выполнение строительных работ; завершению реформирования процедуры принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов и др.

Пресс-конференция Президента Украины для представителей центральных, региональных и иностранных СМИ, посвященная 100 дням пребывания Виктора Януковича на должности Президента Украины.

Пресс-конференция Юлии Тимошенко для центральных и региональных СМИ.

Круглый стол на тему: "Оценочная деятельность в Украине: актуальные аспекты саморегулирования и законодательные вызовы". Организатор: ВОО "Федерация оценщиков бизнеса и интеллектуальной собственности". Участники: Татьяна Павлюк, президент Федерации оценщиков бизнеса и интеллектуальной собственности; Павел Михайлиди, президент "Союза кризис-менеджеров Украины"; Роман Третяк, директор ООО "Центр земельно-экологических исследований"; Виталий Троян, директор ООО "Универсальная Консалтинговая Группа"; Андрей Еременко, ООО Центр точной оценки; Виктор Кучеренко, ООО Майнекс и другие.

В рамках рабочей поездки Первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева в Запорожье состоится совещание по актуальным проблемам и перспективам развития Запорожской области. В программе: 10-30 - ознакомление с работой ОАО «Мотор Сич»; 13-00 - совещание по решению проблемных вопросов и о перспективах развития Запорожской области; 15-30 брифинг для СМИ.

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