ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Таможня напомнила «Нафтогазу» о неоплаченных налогах», в котором пишет - Государственная таможенная служба требует от «Нафтогаза» уплатить налоги с 3,5 млрд. куб. м импортного газа. Именно такой объем закачала госмонополия в мае этого года…

http://delo.ua/biznes/kompanii/tamozhnja-napomnila-naftogazu-o-neoplachennyh-141092/

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Также «Дело» в материале «В Украине ожидается дефицит иностранной валюты» пишет - долговой кризис в еврозоне привел к значительному сокращению притока валюты в Украину. Эксперты полагают, что из-за этого в июне-июле на рынке может сформироваться дефицит валюты и НБУ вынужден будет возобновить продажу доллара…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/v-ukraine-deficit-inostannoj-valjuty-141087/

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«Дело» в материале «АМКУ поставил условие для слияния авиакомпаний «Привата» пишет – Антимонопольный комитет поставил условие группе «Приват», которая намерена объединить подконтрольные ей авиакомпании. Речь идет о слиянии таких перевозчиков - «АэроСвита», «Донбассаэро» и «Днипроавиа». В АМКУ потребовали, чтобы участники будущего альянса обязались не повышать цены на авиабилеты…

http://delo.ua/biznes/kompanii/amku-postavil-uslovie-dlja-slijanija-aviakompanij-privata-141089/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Азаров хочет Укрэксимбанк» пишет – Кабмин принял решение сменить главу наблюдательного совета Укрэксимбанка: вместо Игоря Сотуленко, занимавшего эту должность с февраля 2007 г., высший орган управления госбанком возглавит донецкий банкир Сергей Арбузов. Инициатива назначения исходит от премьера…

http://finance.eizvestia.com/full/azarov-hochet-ukreksimbank

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Также «Экономические известия» в материале «Достройка приобретает адресность» пишут – сегодня глава Минрегионстроя представит премьеру первые 20 недостроенных жилых домов, застройщики которых претендуют на господдержку. Однако этим счастливчикам министерство обещает только договориться с банками о неповышении ставок. Пока о понижении процентов речь не идет. Но параллельно правительство создает и перечень банков, которые отказываются кредитовать виртуозов мастерка и админресурса…

http://markets.eizvestia.com/full/dostrojka-priobretaet-adresnost

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Игорь Калетник: возврата в тень уже не будет» пишет – новое руководство Гостаможни поставило амбициозную цель: увеличить доходы госбюджета на 20 млрд грню. за счет ужесточения контроля за растаможкой товаров и ликвидации каналов контрабанды. Впрочем, в конце мая Верховная Рада неожиданно решила освободить от уплаты НДС поставки газа. О рисках этого решения для бюджета, динамике налоговых поступлений и изменении принципов работы таможенных органов изданию рассказал глава Гостаможни Игорь Калетник…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1380673

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Все идет не по плану» пишет – несмотря на сохранение стабильных темпов роста экономики, в мае правительство в очередной раз не смогло выполнить план по наполнению доходной части госбюджета – недобор составил 6,95 млрд грн. Налоговики констатируют снижение поступлений от двух ключевых налогов – НДС и налога на прибыль, а таможенники – сокращение платежей по импорту природного газа. Эксперты считают, что большой объем налогов был заплачен авансом несколько месяцев назад, и ситуация с бюджетными доходами улучшится к концу года…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1380659

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«Газета по-киевски» в материале «Пенсия отодвинулась» пишет – экономическая реформа заденет нынешних молодых: им придется работать дольше…

http://mycityua.com/articles/country/2010/06/04/025201.html

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«Газета по-киевски» в материале «Город очищают от МАФов» пишет – до конца года в Киеве снесут более 9 тыс. киосков. Уже демонтировали 1723 ларька, из них за последний месяц – 235. В среднем по городу убирают по пять ларьков в день…

http://mycityua.com/articles/city/2010/06/04/034435.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Янукович ремонтирует свою квартиру, а у его жены появился дом» пишет – Виктор Янукович опубликовал декларацию за 2009 год. Согласно ей, в прошлом году, будучи нардепом, Янукович зарабатывал 15,8 тыс. грн. в месяц, кроме того, он получил 7,6 тыс. дивидендов, процентов и роялти и 37,6 тыс. — матпомощи. Издание выясняло, что на деле принадлежит Президенту…

http://www.segodnya.ua/news/14142044.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Инвестиции сдерживает неопределенность на рынках и финансовые проблемы» пишет - перспективы возобновления инвестактивности в области прямого инвестирования остаются неутешительными. При этом борьба за финансовые ресурсы на мировом рынке капитала обострилась. Обзор Appleton Mayer...

https://economics.unian.net/rus/detail/48404

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Путин добавил хлама» пишет – в России программа утилизации автомобилей будет продлена. Государство в этом году даст на нее еще 10 млрд руб., пообещал премьер-министр Владимир Путин. Это означает, что «АвтоВАЗ» как главный бенефициар программы может увеличить производственный план еще на четверть…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/04/236444

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Издание «Известия» в публикации «На дне» пишет - одна из крупнейших нефтяных компаний в мире - British Petroleum - может прекратить свое существование. Из-за аварии в Мексиканском заливе она уже подешевела на треть. В четверг ей снизили кредитный рейтинг с негативным прогнозом. А крупнейшие конкуренты, как сообщила британская газета Financial Times, готовятся купить гиганта за копейки. Это будет первый случай гибели такой транснациональной корпорации не от кризиса или банкротства, а из-за техногенной катастрофы…

http://www.izvestia.ru/economic/article3142575/

(УНИАН)