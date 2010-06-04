Программа реформ расходится с практикой работы Кабмина

Программа экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», которую одобрил Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины, расходится с реальной практикой работы правительства Николая АЗАРОВА.

Такое мнение высказала глава комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

Она отметила, что, несмотря на правильные положения программы, на практике слова разительным образом расходятся с делами. По ее словам, программой предлагается сократить количество контролирующих органов, внедрить ответственность органов госконтроля за убытки, нанесенные субъекту хозяйствования неправомерными действиями, а в это время в стране повышаются акцизы, налоговая устраиваются внеплановые проверки малого и среднего бизнеса, не принимает отчеты предприятий за прошедший год, - говорит депутат. «Фактически полностью игнорируется Закон по упрощению условий ведения бизнеса, в котором прямо предусмотрен мораторий на проверки, – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Если власть намерена выполнять программу, необходимо уже сейчас отказаться от фискальной политики и перейти к реальной поддержке предпринимательства».

Глава парламентского комитета отметила, что в разделе «Дерегуляция и развитие предпринимательства» проблемы выписаны достаточно полно и четко. Однако неоправданно растягиваются сроки принятия решений. По ее словам, соответствующие законодательные наработки уже есть в Верховной Раде и вопросы упрощения разрешительной системы, лицензирования, технического регулирования, обеспечения безопасности продуктов, госнадзора и контроля, упрощения таможенных процедур можно решить значительно быстрее. «Почему регламентирование проверок бизнеса, сокращение количества проверяющих органов, распределение предприятий по группам риска отнесены на 2012 год? Что мешает принять решение уже в текущем году?», – говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также глава профильного комитета отметила, что в данной программе множество инициатив предыдущего правительства. Однако в программе предлагается решать одновременно сотни разноплановых, задач без выделения главных целей, без четкой привязки к срокам и часто без указания путей и механизмов реализации этих задач, подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. «Это не четкий план пятилетнего развития государства, а сборник благих пожеланий или, в лучшем случае, декларация намерений», - считает она.

Как сообщал УНИАН, 2 июня т.г. Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины одобрил Программу экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».