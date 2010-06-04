ЕС введет безвизовый режим для Албании и Боснии и Герцеговины

Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел Европейского Союза считает возможным принять безвизовый режим для Албании и Боснии и Герцеговины, как только эти страны выполнят все необходимые требования.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было достигнуто 3 июня на заседании Совета в Люксембурге.

Напомним, 27 мая Еврокомиссия предложила ввести безвизовый режим для Албании и Боснии и Герцеговины.Предложение предусматривает отмену необходимости получения краткосрочных виз для граждан этих балканских стран, имеющих биометрические паспорта, для посещения стран - членов ЕС (кроме Великобритании и Ирландии) и стран, входящих в Шенгенскую зону, – Швейцарии, Норвегии и Исландии.

Евросоюз начал безвизовый диалог с этими двумя странами в начале 2008 года на основании “Дорожной карты” для перехода к безвизовому режиму.

В конце 2009 года ЕС уже ввел безвизовый режим для граждан Сербии, Черногории и Македонии.

Также Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел Европейского Союза решил подписать соглашение об упрощении визового режима с Грузией.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета 3 июня в Люксембурге.

Формальное заключение соглашения состоится позже.

Соглашение будет касаться краткосрочных виз, которые дадут возможность гражданам Грузии находиться на территории стран - членов ЕС не более 90 дней на протяжении каждых шести месяцев.

Соглашение предусматривает возможность выдачи долгосрочных – до 5 лет – виз с многократным въездом, а также устанавливает, что стоимость визы должна составлять 35 евро (обычная стоимость визы в Евросоюз составляет 60 евро – УНИАН). Кроме того, соглашением предусмотрен перечень льготных категорий граждан, которые могут получать визы бесплатно.

Действие соглашения не распространяется на Данию, Ирландию и Великобританию.

Переговоры по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии между ЕС и Грузией были завершены в ноябре 2009 года, после чего соглашения должны пройти процедуру ратификации.