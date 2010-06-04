ГЛАВНОЕ на 4 июня (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Бюджет

Верховная Рада приняла постановление “Об Основных направлениях бюджетной политики на 2011 год”.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 249 из 378 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением одобрены Основные направления бюджетной политики на 2011 год, разработанные Кабинетом министров Украины, и Предложения Верховной Рады к Основным направлениям бюджетной политики на 2011 год.

Кабинету министров поручено подготовить и подать в ВР проект закона о государственном бюджете Украины на 2011 год с учетом одобренных Основных направлений бюджетной политики на 2011 год и Предложений ВР к Основным направлениям бюджетной политики на 2011 год.

В постановлении предусмотрено, что проект госбюджета-2011 должен формироваться на реалистичных макропоказателях экономического и социального развития государства.

Постановлением предусмотрено содержание предельного размера дефицита бюджета на уровне не более 4,5% прогнозируемого годового объема ВВП. Также предусмотрено привлечение кредитов международных финансовых учреждений для реализации проектов экономического и социального развития Украины в пределах, определенных дефицитом бюджета развития.

Также предусмотрено сохранение доли перераспределения валового внутреннего продукта через сводный бюджет на уровне, который не превышает прогнозируемый на 2010 год и не более 30,5%.

В постановлении речь идет о предоставлении гарантий Кабинетом министров в объеме не более 3% валового внутреннего продукта для реализации инвестиционных и инновационных проектов, направленных, в частности, на развитие экспортного потенциала национальной экономики.

Планируется приоритетное направление капитальных вложений на финансирования объектов, которые обеспечивают прирост/поддержку мощностей в 2011-2012 годах или вводятся в эксплуатацию в 2011 году.

Постановлением предусмотрено, что при принятии Налогового кодекса Украины должен быть обеспечен: переход к определению налога на прибыль предприятий с применением метода сопоставления доходов и расходов плательщиков налога с учетом мирового опыта; постепенное снижение ставки налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость; подача в обязательном порядке налоговой отчетности в электронном виде; обеспечение поэтапного повышения ставок акцизного сбора с целью адаптации налогового законодательства Украины к законодательству Европейского Союза; установление ставок акцизного сбора на компоненты бензинов на уровне ставок на бензины; введение дополнительного налогообложения доходов граждан с высоким уровнем доходов, в частности, путем введения налога на роскошь; введение единого платежа – платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых вместо двух действующих платежей (платежи за пользование недрами для добычи полезных ископаемых и сбор за геологоразведочные работы, выполненные за счет средств государственного бюджета); введение налоговых каникул для семейного бизнеса.

Также предусмотрено сбалансирование финансовых планов Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее предприятий и компаний без привлечения бюджетных средств, государственных ценных бумаг, предоставления рассрочек и отсрочек в уплате налоговых обязательств и утверждения на этой основе бездефицитного финансового плана Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в установленный законодательством срок.

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Кабинет министров Украины планирует в следующем году установить предельный размер дефицита государственного бюджета на уровне не более 4,5% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, во время обсуждения в Верховной Раде вопросов бюджетной политики на 2011 год, заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

Кроме того, по его словам, предусматривается установление доли перераспределения ВВП через сводный бюджет на уровне, не превышающем прогнозный показатель на 2010 год, и не более 30,5% ВВП.

Как сказал Ф.ЯРОШЕНКО, также планируется удержание объема государственного долга на уровне не менее 40% ВВП и установление удельного веса расходов развития на уровне 13-14% ВВП.

«Будет сохранена политика дальнейшего финансового обеспечения местных бюджетов, расширения их доходной базы и мер по экономическому стимулированию», - сказал он.

Министр финансов отметил, что для обеспечения успешной реализации запланированных мероприятий в 2011 году будет предложено осуществить ряд действий в финансовой сфере, в частности, это взвешенная и эффективная налоговая и бюджетная политика, социальная направленность, инфраструктурные программы и пр.

Финансы

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО уверен, что Украина договорится с Международным валютным фондом о заключении новой программы сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Верховной Раде.

«Я уверен, что эта программа будет», - заявил вице-премьер.

С.ТИГИПКО также сообщил, что на следующей неделе в Украину прибудет миссия МВФ для дальнейшего обсуждения условий сотрудничества.

При этом он подчеркнул, что подход МВФ по предоставлению кредита несколько изменился и сейчас сумма кредитных средств, которая может быть использована для покрытия дефицита бюджета, будет существенно уменьшена, и основная часть кредита будет идти на пополнение валютных резервов Национального банка Украины.

«Они (средства кредита) не будут проедены, а пойдут на валютные резервы Национального банка», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

27 мая источник в Украине, детально информированный о ходе переговоров с МВФ, сообщил агентству, что велика вероятность того, что Международный валютный фонд может отказать Украине в начале реализации новой программы сотрудничества в ближайшее время. «Сегодня вероятность того, что МВФ откажет Украине в продолжении сотрудничества по новой программе, составляет 9 к 1», - заявил собеседник агентства.

2 июня С.ТИГИПКО заявил, что текст нового меморандума для продолжения сотрудничества с МВФ уже практически согласован. «Мы работаем, текст меморандума практически согласован, туда добавлен серьезный блок структурных реформ, которые были внесены по инициативе Украины. За счет этих реформ со временем мы сможем увеличить доходную часть бюджета, и это поможет вернуть те кредиты, которые мы будем брать», – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что размер кредита, который Украина планирует получить от МВФ, окончательно не определен. «Исходя из того, что было во время обсуждения, я предполагаю, что сумма может быть от 12 до 19 млрд. долларов. Но окончательное решение может принять только совет директоров МВФ», – добавил он.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9215/7,9310, к 12:00 цены повысились до 7,9245/7,9320 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2550/0,2554, к 12:00 цены поднялись до 0,2556/0,2559. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 31,0199 (-0,0100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2181/1,2183, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,6490/9,6625, к 12:00 цены ушли вверх - 9,6660/9,6790.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., продают – по 7,96 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 3 июня, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,7% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,56 грн./евро, курс продажи – на 0,4%, до 9,78 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,50-9,64 грн./евро, по продаже – в пределах 9,68-10,03 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 3 июня незначительно понизился и сегодня составляет 0,2470/0,2576 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2550-0,2610 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,95 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,60 грн./евро, продажи – на 0,6% – до 9,74 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,50-9,67 грн./евро, по продаже – в пределах 9,69-9,80 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы незначительно понизился по сравнению с 3 июня и сегодня составляет 0,2488/0,2577 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2530 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,89/7,97 грн., евро – 9,55/9,85 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,91/7,955 грн., евро – 9,48/9,80 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,91/7,955 грн., евро – 9,50/9,80 грн., рубль – 0,2540/0,2580 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 4 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,9253, к евро – 9,722758, к российскому рублю – 0,25653.

Налоги

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что предприниматели, не желающие воcпользоваться предложенным правительством механизмом возврата НДС, «должны ждать».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции сегодня.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня из 25 млрд. грн. невозвращенного НДС приблизительно 25% являются «дутыми». Поэтому он считает, что эти «сомнительные суммы» можно будет вернуть лишь после расследования относительно оправданности возмещения НДС.

«То есть, он пока не возвращается, пока не будет проведено следствие, пока мы не увидим, что это реальный НДС, не надутый», - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что это не его деньги, не деньги премьер-министра или главы миссии МВФ, это деньги граждан Украины, которые платят налоги.

«Поэтому просто так деньги отдавать не будем. Мы не благотворительная организация – раздавать деньги тем, кто их хочет нарисовать и получить. Для нас этот вопрос очень принципиален», - сказал Президент.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что тех, кто пройдет экспертизу на добросовестность, деньги будут возвращены. В то же время он подчеркнул, что это произойдет со временем, но не указал четких временных рамок.

Относительно механизма возвращения НДС, в том числе и предложения Н.АЗАРОВА возвращать НДС облигациями, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что если кого-то этот механизм не устраивает, то «должен ждать».

«Кого этот механизм не удовлетворяет, должен ждать, поскольку действительно ситуация очень сложная. Мы постепенно будем увеличивать выплату НДС, как только будут увеличиваться доходы бюджета страны», - сказал глава государства.

При этом В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность в том, что постепенно страна выйдет на своевременную выплату НДС.

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Кабинет министров Украины в следующем году планирует отменить неэффективные налоги, создающие дополнительную административную нагрузку на плательщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Верховной Раде заявил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО во время рассмотрения вопроса о бюджетной политике правительства на 2011 год.

Кроме того, по словам министра, Кабмин намерен обеспечить постепенное снижение ставок налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Также планируется ввести эффективные методы администрирования налогов, в том числе электронной документации и создать упрощенную систему налогообложения в направлении обеспечения поддержки малого бизнеса. «Эти и ряд других мероприятий будет основой введения эффективного налогообложения для осуществления налоговой реформы», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Банки

Для того, чтобы государство вошло в банк «Надра», его внешняя задолженность должна быть реструктуризирована, минимум, на 7 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьр-министр Украины Сергей ТИГИПКО, выступая сегодня в Верховной Раде.

«Если правительство будет входить туда (в банк «Надра» - УНИАН), то нам нужно, чтобы вся внешняя задолженность была реструктуризирована, минимум, на 7 лет. Такую же реструктуризацию для этого банка провел Национальный банк Украины», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, сумма внешней задолженности банка «Надра» составляет около 900 млн. долл.

По оценкам Нацбанка Украины, для стабилизации работы банка «Надра» необходимо 10 млрд. грн. Эти средства в капитал банка готовы предоставить на паритетных условиях частный инвестор, которым выступает владелец Group DF Дмитрий ФИРТАШ, и правительство Украины. При этом предполагается, что государству будет принадлежать контрольный пакет (50% + 1 акция) в этом кредитно-финансовом учреждении.

По информации банка "Надра", процесс его рекапитализации при участии государства и частного инвестора планируется завершить до конца июня текущего года.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составляли 25,080 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,184 млрд. грн., обязательства – 24,601 млрд. грн., собственный капитал – 479,059 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

В первом квартале 2010 года банк «Надра» получил прибыль в размере 4,365 млн. грн., 2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.

ТЭК

Украина готова увеличить пропускную способность газотранспортной системы для прокачки газа в Европу до 200 млрд. куб. м в год в случае заинтересованности в этом стран Европейского Союза и России.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал Первый Национальный канал.

По его словам, процесс переговоров по газотранспортному консорциуму «сегодня движется только в направлении расширения круга переговорщиков. Сегодня в этот круг входят Россия, некоторые страны Европейского Союза».

«Кроме переговоров, ни одного шага в этом направлении не сделано. Какая будет применена модель, если мы будем двигаться этим путем, я не готов сегодня сказать», – отметил он.

При этом Президент добавил, что «я готов сказать только одно, мы заинтересованы в сохранении, как минимум, объемов прокачки газа через украинскую газотранспортную систему в сторону Европы на уровне не меньше 120 млрд. куб. м».

«Мы безусловно заинтересованы, чтобы эта система работала надежно и было надежное техническое содержание этой системы. Мы обязательно будем делать это собственными силами, но если речь будет идти об увеличении объемов прокачки газа в Европу, если в этом будет заинтересован Европейский Союз и Россия, мы готовы будем рассмотреть этот проект», – добавил Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «мы предложили такую идею и говорим, что такая возможность есть – поэтапно увеличить объемы поставок газа в Европу до 200 млрд. куб. м».

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что первый этап – это строительство газопровода «Богородчаны-Ужгород», второй этап – модернизация действующей газотранспортной системы без ее остановки и третий этап – строительство новой нитки газопроводов параллельно с существующей.

"Все это расписано во времени, как это можно сделать. Проект можно осуществить не менее чем за 10 лет в целом. А если говорить поэтапно: первая очередь – это 2-3 года; вторая очередь – 3-4 года", - сказал Президент.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Протяженность магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины: на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.

По оценкам экспертов НАК «Нафтогаз Украины», пропускную способность украинской ГТС можно расширить на 60 млрд. кубометров в год за счет инвестирования 5-6 млрд. долларов.

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ДК «Газ Украины» выражает обеспокоенность значительной задолженностью перед компанией предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) за природный газ, потребленный с начала отопительного сезона 2009-2010 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 3 июня т.г., по данным оперативного мониторинга, задолженность предприятий ТКЭ за природный газ, потребленный с 1 октября 2009 г., составляет почти 3 млрд. грн. (уровень оплаты – 70%).

Наибольшую задолженность по потребленный с 1 октября 2009 г. природный газ имеют предприятия ТКЭ Донецкой (511,74 млн. грн.), Днепропетровской (441,17 млн. грн.), Харьковской (316,78 млн. грн.), Луганской (293,94 млн. грн.), Одесской (157,19 млн. грн.), Киевской (123,54 млн. грн.), Запорожской (104,24 млн. грн.) областей и АРК (119,36 млн. грн.).

АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» свыше 2,08 млрд. грн. за потребленный природный газ (уровень оплаты в 2010 г. - 44%).

Неудовлетворительным также является состояние погашения задолженности за природный газ, потребленный в отопительном сезоне 2008-2009 гг. Долг составляет 1,97 млрд. грн., а уровень расчетов - 78%. Наибольшими должниками по итогам отопительного сезона 2008-2009 гг. являются предприятия ТКЭ Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и Одесской областей.

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководителей местных органов власти и предприятий ТКЭ на необходимости срочно провести расчеты за природный газ, потребленный с начала отопительного сезона 2009-2010 гг. и погасить задолженность, накопленную в течение предыдущих отопительных сезонов.

ДК «Газ Украины» отмечает, что предприятия-должники будут отключаться от газоснабжения, а договоры на снабжение газа в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. будут заключаться с предприятиями, которые полностью рассчитались по своим обязательствам перед компанией.

Также компания отмечает, что несвоевременные и неполные расчеты за потребленный энергоресурс осложняют процесс аккумуляции средств для оплаты импортированного газа Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и негативно отражаются на подготовке к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.

Справка УНИАН. Согласно положениям ст. 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение и обеспечение населения теплой водой возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного газа.

Транспорт

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начал процесс передачи своих акций в авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) компании Austrian Airlines. Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил пресс-секретарь ЕБРР в Украине Антон УСОВ.

«Мы подтверждаем, что исходя из существующих контрактных обязательств по вхождению ЕБРР в состав МАУ, ЕБРР обязан после определенного количества лет в качестве акционера МАУ продать свои акции стратегическому инвестору по требованию такового. Что сейчас и происходит, то есть, сейчас происходит процесс передачи акций ЕБРР «Австрийским авиалиниям», как это и было предусмотрено в изначальном договоре», - сказал он.

По словам А.УСОВА, процесс передачи начался недавно, однако он не смог назвать возможного срока его завершения. «По окончании процесса австрийцы должны об этом объявить», - отметил он.

А.УСОВ сообщил, что процесс передачи начат по требованию австрийского акционера.

При этом он подчеркнул, что участие ЕБРР в качестве акционера МАУ являлось взаимовыгодным. «Очень важно помнить: горизонт наших инвестиций составляет, как правило, 5 лет, мы в МАУ находились более 10. Это значит, что до этого и акционеры, и руководство компании рассматривали участие ЕБРР как полезный, нужный факт. Но сейчас, очевидно, пришло время, и по их требованию начата эта процедура. В момент нашего вхождения (в состав акционеров – УНИАН) было прописано, что по требованию стратегического инвестора мы должны продавать акции. То есть они сейчас исполняют свое право, которое предусмотрено контрактными обязательствами, и мы это делаем. Но с точки зрения банка - и это можно видеть по операционным показателям компании - это очень хорошая, полезная инвестиция», - сказал он.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционерами МАУ являются: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и CIP – 6%.

Авиапром

Председатель Совета директоров ОАО «Мотор Сич», народный депутат Вячеслав БОГУСЛАЕВ инициирует создание в Украине государственной программы развития отечественного вертолетостроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БОГУСЛАЕВ заявил сегодня накануне визита на предприятие первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА.

«Главная задача, которую я буду поднимать сегодня, это создать госпрограмму по вертолетостроению. Мы должны выпускать свои самолеты, у нас все для этого есть. Нужно только политическое решение, воля правительства», - заявил В.БОГУСЛАЕВ.

В ходе визита на ОАО «Мотор Сич» А.КЛЮЕВ ознакомился с полным спектром продукции предприятия, осмотрел выпускаемые заводом авиадвигатели, а также целый ряд сопутствующих товаров, в частность ветроустановки, продукцию, применяемую в медицинской сфере, бензопилами и др.

Справка УНИАН. ОАО "Мотор Cич" – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

Согласно данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, по состоянию на 8 сентября 2009 года 72,294% акций "Мотор Сич" принадлежали ОАО "Межрегиональный фондовый союз" (номинальный держатель, Киев), 14,99% – физическому лицу.

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Госпредприятие «Антонов» планирует осенью 2010 г. завершить программу сертификационных испытаний нового 99-местного самолета Ан-158.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов».

В сообщении отмечается, что успешная эксплуатация Ан-148 способствует успешному продвижению линейки самолетов Ан-148/-158 на рынок.

«До настоящего времени, в соответствии с подписанными договорами и соглашениями, сформирован заказ на 96 самолетов этого семейства. В период до 2024 г. планируются поставки более 390 таких машин», – отмечено в сообщении.

При этом ГП “Антонов” напоминает, что 2 июня 2010 г. исполнился год со дня ввода в эксплуатацию регионального реактивного самолета нового поколения Ан-148. Своих первых коммерческих пассажиров Ан-148, изготовленный на ГП «Антонов», доставил под флагом авиакомпании «АэроСвит» из Харькова в Киев.

До настоящего времени этот самолет выполнил 968 коммерческих рейсов, перевез 38249 пассажиров, освоил внутренние авиамаршруты Украины, а также международные трассы из Украины в Москву, Тбилиси, Ригу, Белград, Варшаву, Будапешт, Софию, Стокгольм, Афины, Женеву.

21 мая 2010 г. на маршрутах «АэроСвита» начал работать второй Ан-148. Это первый экземпляр самолета, изготовленный на «Серийном заводе «Антонов». Он выполняет рейсы в Донецк и Львов и уже перевез более 2000 пассажиров.

Ан-148 успешно осваивает и воздушные пути России. Три самолета, изготовленные в ОАО «Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество» (ВАСО) эксплуатируются ГТК «Россия». Своих первых пассажиров по маршруту этой авиакомпании Ан-148 перевез 21 декабря 2009 г. По состоянию на 1 июня 2010 г., на борту трех российских Ан-148 путешествовали более 30000 человек.

«Работая в условиях рынка, мы делаем все, чтобы новые самолеты «Ан» в максимальной степени соответствовали пожеланиям заказчика. Ан-148 – один из таких современных продуктов, о чем свидетельствуют результаты первого года его коммерческой эксплуатации. В следующем году мы планируем вывести на воздушные трассы Ан-158. Таким образом, в распоряжении эксплуатантов будет уже линейка самолетов. Одной из главных наших задач по программе Ан-148/-158 является налаживание ритмичного производства этих самолетов и создание эффективной системы их послепродажного обслуживания», – отметил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2010 г. на аэродроме ГП «Антонов» состоялся первый взлет нового регионального реактивного самолета Ан-158, постройка которого была завершена на предприятии.

Справка УНИАН. Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148. В числе основных отличий Ан-158 от Ан-148: увеличено количество пассажирских мест, удлиненная на 2,5 м. пассажирская кабина, увеличен объем багажных полок в пассажирской кабине, усовершенствована конструкция крыла, уменьшен на 9% расход топлива и уменьшены на 12% прямые эксплуатационные расходы.

Серийное производство Ан-148 в условиях широкой кооперации налажено в Украине на Серийном заводе «Антонов» и в России в ОАО «Воронежское Акционерное Самолетостроительное общество». До конца 2010 г. в Киеве планируется построить еще три Ан-148, в Воронеже – пять. В 2011 г. темп выпуска должен возрасти. На «Антонов» – 9 машин, в «ВАСО» – 18. Увеличивая объем производства, в 2015 г. планируется выпустить 60 самолетов семейства Ан-148/-158: 24 – в Киеве и 36 – в Воронеже.

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» в июле 2009 года, и в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основан в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

Строительство

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) намерена усилить контроль над лицензированием строительных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник ГАСИ Александр БОНДАРЕНКО.

По его словам, инспекция внесла изменения в приказ Министерства регионального развития и строительства относительно полномочий экспертных организаций в части контроля над их деятельностью и процессом экспертирования строительных компаний.

А.БОНДАРЕНКО пояснил, что в приказ вводятся требования к экспертным организациям, согласно которым инспекция может отменить аккредитацию этих организаций.

По его данным, на сегодня в Украине насчитывается около 90 экспертных организаций. А.БОНДАРЕНКО добавил, что качество экспертных заключений таких организаций существенно отличается друг от друга, среди них есть и недобросовестные.

«Поэтому мы срочно вносим такие изменения, где мы могли бы жестко контролировать качество экспертных заключений и там», - сказал он.

А.БОНДАРЕНКО уточнил, что с понедельника инспекция намерена подать на утверждение проект приказа Минрегионстроя.

Он также отметил, что еще в прошлом году инспекция перешла к новому формату в вопросах лицензирования, отойдя от принципа «бумажной» идентификации организации к участию в процессе лицензирования аккредитованных экспертных комиссий.

Начальник ГАСИ также сообщил, что в первом квартале 2010 года ГАСИ выдала 2,5 тыс. лицензий, в 2009 году – 5,5 тыс. лицензий, в 2008 году – 3,8 тыс. лицензий, а 2007 году – 7195 лицензий.

Криминал

Печерский районный суд Киева по представлению Генеральной прокуратуры Украины 3 июня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра охраны окружающей природной среды Богдану ПРЕСНЕРУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 1 июня пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что Управлением по расследованию особо важных дел ведомства совместно со Службой безопасности Украины задержан «на горячем» заместитель министра одного из министерств во время получения взятки в особо крупном размере за содействие в назначении на должность руководителя областного уровня. По данным источника, в получении 200 тыс. долларов взятки разоблачен чиновник Министерства охраны окружающей природной среды.

2 июня на заседании правительства премьер-министр Николай АЗАРОВ сообщил, что решением Кабинета министров Б.ПРЕСНЕР освобожден от должности заместителя министра охраны окружающей природной среды.

(УНИАН)