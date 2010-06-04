Тимошенко: Янукович нарушает присягу Президента
"Он является профнепригодным"
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ нарушает президентскую присягу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Президент, который принимал присягу, обязался всеми своими силами и делами защищать суверенитет и независимость Украины. Мы сегодня начали с первых дней пребывания в должности Президента терять и свои суверенные права, и свои независимые территории», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Лидер БЮТ также считает, что В.ЯНУКОВИЧ нарушает присягу в части защиты прав и свобод граждан. «Это что, когда в милиции убивают? Когда кортежи переезжают людей и машины, когда за это никто не несет ответственность? Может, права и свободы людей - это когда студентов палками разгоняют с митингов? А может, права и свободы людей – это когда вчера оппозицию даже не пустили для того, чтобы выразить свое виденье даже на минимальных собраниях возле того помещения, где ЯНУКОВИЧ читал свои пустые фразы? Я думаю, что все это не является правами и свободами людей», - добавила она.
Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ не способствует повышению авторитета Украины в мире. Лидер БЮТ считает, что об этом свидетельствует предупреждение организации Freedom House о возможности потери Украиной статуса свободной страны.
«Такой Президент для какого-либо государства был бы определен профнепригодным. Считаю, что если опираться не на надежды, к которым привыкли наследники КУЧМЫ, а если опираться на присягу Президента, он является профнепригодным», - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.