Тимошенко: Янукович нарушает присягу Президента

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ нарушает президентскую присягу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Президент, который принимал присягу, обязался всеми своими силами и делами защищать суверенитет и независимость Украины. Мы сегодня начали с первых дней пребывания в должности Президента терять и свои суверенные права, и свои независимые территории», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также считает, что В.ЯНУКОВИЧ нарушает присягу в части защиты прав и свобод граждан. «Это что, когда в милиции убивают? Когда кортежи переезжают людей и машины, когда за это никто не несет ответственность? Может, права и свободы людей - это когда студентов палками разгоняют с митингов? А может, права и свободы людей – это когда вчера оппозицию даже не пустили для того, чтобы выразить свое виденье даже на минимальных собраниях возле того помещения, где ЯНУКОВИЧ читал свои пустые фразы? Я думаю, что все это не является правами и свободами людей», - добавила она.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ не способствует повышению авторитета Украины в мире. Лидер БЮТ считает, что об этом свидетельствует предупреждение организации Freedom House о возможности потери Украиной статуса свободной страны.

«Такой Президент для какого-либо государства был бы определен профнепригодным. Считаю, что если опираться не на надежды, к которым привыкли наследники КУЧМЫ, а если опираться на присягу Президента, он является профнепригодным», - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.