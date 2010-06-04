«FoxMart» и Samsung начинают футбольный сезон

Сеть гипермаркетов бытовой техники и электроники «FoxMart», как все настоящие любители футбола, серьёзно подготовилась к Чемпионату мира по футболу 2010, который пройдёт в Южноафриканской республике. Совместно с компанией Samsung, сеть «FoxMart» запустила общенациональную акцию под названием «Победная комбинация» к Чемпионату Мира по футболу от FoxMart и Samsung!»

По условиям акции, покупатели техники Samsung на сумму от 1000 гривен, в период с 1 по 20 июня, могут заполнить на кассе либо какого в Украине гипермаркета «FoxMart» анкету, в которой указывают победителя и призёров Чемпионата мира. Анкета состоит из двух частей: одна остаётся в магазине, вторую сохраняет покупатель. Тот, кто угадает выигравшие команды, получит в подарок плазменный телевизор Samsung диагональю 42 дюйма. Для получения подарка победителю нужно с 12 по 31 июля (после оглашения результатов Чемпионата) прийти в магазин, предъявить чек на приобретённую технику Samsung и вторую часть заполненной анкеты.

Кроме участия в конкурсе, «FoxMart» предлагает приобрести современные телевизоры Samsung по акционным ценам. Отдельные позиции предполагают также получение подарка в виде DVD-плееров или домашних кинотеатров.

«Мы достаточно серьёзно готовились к проведению данной акции. В каждый гипермакет Украины была завезена акционная техника, и её запасы регулярно обновляются. То есть ситуаций, когда модель есть в рекламе, а на самом деле в магазине её нет, - не будет! Наши предположения касательно популярности акции оправдались. И хотя прошло всего несколько дней, можно с уверенностью сказать, что специальные предложения пользуются у покупателей большим интересом. И фанатов футбола в Украине достаточно много. Ежедневно мы получаем в среднем более 3 000 заполненных анкет с магазинов», - комментирует бренд-менеджер «FoxMart» Лариса ЗАГНИТКО.

Среди акционной техники, представленной в сети «FoxMart», такие модели: LCD-телевизор LE26C454E3WXUA (3 799 грн, DVD плеер в подарок), LCD-телевизор LE37C530F1WXUA (6 999 грн, домашний кинотеатр в подарок), LED-телевизор UE40C5000QWXUA (11 399 грн, домашний кинотеатр в подарок).

Справка УНИАН. Сеть гипермаркетов «FoxMart» начала деятельность в 2005 году и сегодня насчитывает 35 объектов в Украине и Молдове. Это самые большие магазины бытовой электроники в Украине. Гигантские торговые объекты «FoxMart» располагаются на площадях от 1300 до 7000 кв.м.

На постоянной основе в каждом магазине сети действует «Программа защиты мизерных цен», которая гарантирует возврат 150% разницы, если клиент найдёт аналогичный продукт дешевле в другой розничной сети.