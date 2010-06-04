Совет ЕС не обсуждал вопрос безвизового режима для Украины

Совет ЕС не обсуждал вопрос предоставления Плана действий относительно безвизового режима Украине и не планирует этого делать в ближайшее время.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили источники в испанском председательстве в Европейском Союзе и в Еврокомиссии.

“Этот вопрос не рассматривался”, - сказал собеседник агентства из испанского председательства в ЕС.

“Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел, который заседал 3 июня, не обсуждал этот вопрос, и, насколько я вижу, он не стоит в повестке дня следующих заседаний Совета ЕС”, - добавил собеседник агентства из Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, 2 июня министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил во время заседания украинской части Совета по вопросам сотрудничества Украины и ЕС о том, что Украина надеется 3 июня получить от Европейского Союза план действий относительно введения безвизового режима.

Он отметил, что план действий Украина ожидает получить на заседании Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС, которое состоится 3 июня в Люксембурге.

19 мая заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ сообщил журналистам в Брюсселе о том, что Евросоюз готов предоставить Украине План действий по отмене виз, который по своей сути будет похож на "дорожные карты" для стран Западных Балкан.

По его словам, решение о предоставлении Плана действий должно было быть одобрено на заседании Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС 3 июня, после чего, сам План действий должен был быть подготовлен к саммиту Украина-ЕС, который состоится в октябре в Брюсселе.