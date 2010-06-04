Главное на 4 июня (вечер)

Новости ТЭК

Украина готова увеличить пропускную способность газотранспортной системы для прокачки газа в Европу до 200 млрд. куб. м в год в случае заинтересованности в этом стран Европейского Союза и России.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал Первый Национальный канал.

По его словам, процесс переговоров по газотранспортному консорциуму «сегодня движется только в направлении расширения круга переговорщиков. Сегодня в этот круг входят Россия, некоторые страны Европейского Союза».

«Кроме переговоров, ни одного шага в этом направлении не сделано. Какая будет применена модель, если мы будем двигаться этим путем, я не готов сегодня сказать», – отметил он.

При этом Президент добавил, что «я готов сказать только одно, мы заинтересованы в сохранении, как минимум, объемов прокачки газа через украинскую газотранспортную систему в сторону Европы на уровне не меньше 120 млрд. куб. м».

«Мы безусловно заинтересованы, чтобы эта система работала надежно и было надежное техническое содержание этой системы. Мы обязательно будем делать это собственными силами, но если речь будет идти об увеличении объемов прокачки газа в Европу, если в этом будет заинтересован Европейский Союз и Россия, мы готовы будем рассмотреть этот проект», – добавил Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «мы предложили такую идею и говорим, что такая возможность есть – поэтапно увеличить объемы поставок газа в Европу до 200 млрд. куб. м».

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что первый этап – это строительство газопровода «Богородчаны-Ужгород», второй этап – модернизация действующей газотранспортной системы без ее остановки и третий этап – строительство новой нитки газопроводов параллельно с существующей.

"Все это расписано во времени, как это можно сделать. Проект можно осуществить не менее чем за 10 лет в целом. А если говорить поэтапно: первая очередь – это 2-3 года; вторая очередь – 3-4 года", - сказал Президент.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что вопрос относительно создания международного консорциума по эксплуатации, управлению и модернизации украинской газотранспортной системы сейчас не продвинулся дальше проведения переговорного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Эти процессы сегодня двигаются только в направлении расширения круга переговоров», - сообщил Президент Украины.

Он уточнил, что участниками этого переговорного процесса, кроме украинской стороны, являются представители России, а также некоторых стран Европейского Союза.

«Кроме переговоров, ни один шаг в этом направлении пока еще не сделан», - констатировал глава государства.

Он также отметил, что не готов сегодня сказать, какая будет применена модель относительно дальнейшего функционирования ГТС Украины.

«Я хочу сказать лишь одно: мы заинтересованы в сохранении как минимум объемов в прокачке газа через украинскую ГТС в сторону Европы на уровне не менее 120 млрд. куб. м газа», - заявил глава государства. Он также подчеркнул, что Украина, безусловно, заинтересована, чтобы эта система работала надежно, при условиях надлежащего ее технического содержания.

В то же время Президент Украины в который раз подчеркнул имеющуюся возможность увеличить объемы поставок газа в Европу до 200 млрд. кубометров газа в год.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, это может произойти поэтапно на протяжении около десяти лет при условии участия в этом проекте заинтересованных сторон, в первую очередь российской и европейской.

НАК «Нафтогаз Украины» произвела оплату за газ, закупленный у ОАО «Газпром» в мае текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза».

Согласно сообщению, НАК перечислил «Газпрому» свыше 730 млн. долл.

Компания отмечает, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между «Нафтогазом» и «Газпромом» 21 апреля т.г., цена импортированного в мае природного газа определялась с учетом скидки в размере 100 долл. за 1 тыс. куб. м.

Финансы

Валовые международные резервы Национального банка Украины в мае 2010 года, по оперативным данным, выросли на 1,3% – до 26 млрд. 705,7 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за май 2010 года составил 9 млрд. 664,1 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило 1 млрд. 050,5 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранной валюты за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам мая т.г. составил 2 млрд. 828,4 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 399,7 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 428,7 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц уменьшились на 65,3 млн. долл. и на 31 мая 2010 года составили 14 млрд. 636 млн. долл.

Также сообщается, что в апреле 2010 года прирост реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни относительно декабря 2009 года составил 4,6%. По данным НБУ, это было обусловлено как превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам – основным торговым партнерам (на 2,2 п.п.), так и усилением номинального эффективного обменного курса гривни (на 2,4%). Последнее произошло по причине укрепления гривни относительно ряда свободно конвертируемых валют, включая доллар, евро, японскую иену и т.п.

В Украине в мае 2010 года денежная масса увеличилась на 2,1% (с начала года – на 7%) – до 521,5 млрд. грн., а монетарная база – на 1,6% (с начала года – на 4,2%) – до 203,2 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

При этом регулятор отмечает, что увеличение денежного предложения в мае происходило главным образом через осуществление Нацбанком операций по покупке иностранной валюты на межбанковском рынке.

По данным Нацбанка, общий объем депозитов в мае увеличился на 2,4% (с начала года – на 9,2%) – до 358 млрд. грн. В частности, темпы прироста депозитов юридических лиц в мае составили 4,2% (с начала года – 6,4%) – до 123,8 млрд. грн., объем депозитов населения увеличился на 1,5% (с начала года – на 10,8%) – до 234,3 млрд. грн. При этом прирост депозитов населения в национальной валюте (17,9%) более чем втрое превышает соответствующий показатель по средствам в иностранной валюте (4,6%).

Объем операций по мобилизации НБУ средств банков в мае составил 17,6 млрд. грн., объем операций по рефинансированию банков – 24,2 млн. грн. (с начала года – 99 млрд. грн. и 3,84 млрд. грн. соответственно).

Рост ликвидности банков в мае определенным образом сдерживался также за счет проведения Нацбанком операций по двусторонним котировкам государственных облигаций Украины, в пределах которых было продано государственных облигаций по номинальной стоимости на сумму 1,4 млрд. грн. (с начала года – на 7,5 млрд. грн.) и приобретено на сумму 0,4 млрд. грн. (с начала года – на 2,7 млрд. грн.).

Средства правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины в мае сократились на 13,2% – до 5,5 млрд. грн.

В НБУ напомнили, что с 1 мая 2010 года банки должны формировать весь объем обязательных резервов на отдельном счете в Национальном банке Украины (до этого на отдельном счете банки формировали 50% от суммы обязательных резервов, сформированных за предыдущий отчетный период резервирования).

Общий объем обязательных резервов, сформированных банками в мае и перечисленных на отдельный счет в Нацбанке Украины, составил почти 9 млрд. грн. Объем корсчетов банков в мае снизился на 16,1% (с начала года – на 1,7%) – до 17,1 млрд. грн.

По данным НБУ, средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте уменьшилась с 15,6% в апреле до 14,6% в мае, а в иностранной валюте – с 11,5% до 10,8% соответственно. Средневзвешенная стоимость депозитов в гривне за этот период уменьшилась с 13,1% до 11%, а в иностранной валюте – с 8,3% до 8,1%.

На межбанковском кредитном рынке средневзвешенная ставка по договорам в мае осталась без изменений – 2,6% годовых при незначительном снижении стоимости кредитов овернайт – до 1,3% с 1,4% в апреле 2010 года.

«Позитивные тенденции, которые состоялись на денежно-кредитном рынке, пока еще не привели к активизации процессов кредитования: общий объем остатков кредитных вложений в мае уменьшился на 0,2% (с начала года – на 2,9%) – до 696,6 млрд. грн. Такая динамика кредитов в мае была предопределена уменьшением кредитов, предоставленных населению (на 1%), в то время как объем кредитов, предоставленных юрлицам, увеличился на 0,2% (в том числе в национальной валюте – на 1,2%)», – указывается в сообщении.

Для того, чтобы государство вошло в банк «Надра», его внешняя задолженность должна быть реструктуризирована, минимум, на 7 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьр-министр Украины Сергей ТИГИПКО, выступая сегодня в Верховной Раде.

«Если правительство будет входить туда (в банк «Надра» - УНИАН), то нам нужно, чтобы вся внешняя задолженность была реструктуризирована, минимум, на 7 лет. Такую же реструктуризацию для этого банка провел Национальный банк Украины», - сказал С.ТИГИПКО.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9215/7,9310 грн./долл., к 12:00 цены повысились до 7,9245/7,9320 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9260/7,9295 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9250 грн./долл., а также с покупкой евро по курсу 9,60 грн./евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2550/0,2554 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2556/0,2559 грн./рубль. К закрытию цены снизились до 0,2553/0,2555 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,14 рублей за доллар (+0,1101).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2181/1,2183 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,2046/1,2048 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,6490/9,6625 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 9,6660/9,6790 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 9,5830/9,5900 грн./евро.