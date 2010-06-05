Курс НБУ на 07.05.10

Официальный курс НБУ на 07.05.10100 USD – 792.1300 (4 июня – 792.5300) 100 EUR – 955.3088 (4 июня – 972.2758) 10 RUR – 2.5496 (4 июня – 2.5653)Учетные курсы банковских металлов на 07.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-95332.85 (4 июня-96668.85) 961 XAG 10 Серебро-1406.82 (4 июня-1447.95) 962XPT10Платина-122463.30(4 июня-123872.44) 964XPD10Палладий-35645.85 (4 июня-36614.89)

Официальный курс НБУ на 07.05.10 100 USD – 792.1300 (4 июня – 792.5300) 100 EUR – 955.3088 (4 июня – 972.2758) 10 RUR – 2.5496 (4 июня – 2.5653) Учетные курсы банковских металлов на 07.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-95332.85 (4 июня-96668.85) 961 XAG 10 Серебро-1406.82 (4 июня-1447.95) 962XPT10Платина-122463.30(4 июня-123872.44) 964XPD10Палладий-35645.85 (4 июня-36614.89)

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