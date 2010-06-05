Нефтяное пятно из Мексиканского залива достигло Флориды

Нефть, разлившаяся в результате происшествия на буровой платформе BP в Мексиканском заливе, достигла побережья штата Флорида, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Отдыхающие на пляже Пенсакола, который считается в рекламных проспектах в числе "самых белых пляжей", в пятницу увидели на песке смолистые шарики и черные застывшие куски с нефтью, которые вымыло волнами на берег. Загрязнение пляжа Пенсакола показали по нескольким американским телеканалам.

Нефть на пляжах означает серьезный экономический удар по местному туризму, сообщил CNN cенатор-демократ Билл Нельсон (Bill Nelson), говоря о последствиях загрязнения побережья Флориды. По его словам, в штате уже происходят отмены туров, и ресторанный бизнес немного спал. Флориде с ежегодным доходом от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов также грозит крупнейшая экологическая катастрофа в истории, отмечает агентство.

Управляемая BP платформа Deepwater Horizon затонула у побережья штата Луизиана 22 апреля после 36-часового пожара, последовавшего за мощным взрывом. Утечка нефти, которая началась следом, уже нанесла ущерб штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи и грозит региону экологической катастрофой.

На прошлой неделе операция ВР по заливу тяжелой технологической жидкости в аварийную скважину для предотвращения дальнейшей утечки сырья не увенчалась успехом. Компания предприняла еще одну попытку. Подводные роботы компании в четверг на глубине 1,5 тысячи метров срезали выходящую из аварийной скважины буровую трубу выше противовыбросового превентора (устройство для герметизации устья скважины). Затем был успешно размещен защитный сифон. Нефть и газ из аварийной скважины теперь частично поступают в резервуары находящегося на поверхности моря танкера, заявила накануне пресс-служба BP.

По словам представителя компании Дуга Саттлса, возможно с помощью защитного сифона остановить 90% утечки нефти. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на командующего береговой охраной США адмирала Теда Аллена сообщало, что сифон BP будет собирать около 1 тысячи баррелей нефти в день. Но это лишь малая часть от общего объема утечки, который составляет, по оценке специалистов, до 19 тысяч баррелей в день. Количество закачиваемой нефти будет увеличиваться, когда ВР закроет отверстия в нижней части крышки сифона, заявил Аллен в ходе телефонной конференции.

Правительство США на предыдущей неделе оценило размер утечки в 12-19 тысяч баррелей в день. Таким образом, инцидент в Мексиканском заливе стал крупнейшим аварийным разливом нефти в США, масштабы которого превысили последствия от крушения танкера Exxon Valdez у побережья Аляски в 1989 году. Тогда из севшего на мель судна вылилось около 260 тысяч баррелей нефти.

С момента аварии акции ВР на Лондонской фондовой биржи потеряли приблизительно треть своей стоимости, снизившись с уровня около 650 пенсов за акцию в середине апреля до примерно 440 пенсов за акцию в настоящее время. Тем временем, BP выплачивает компенсацию. По данным агентства Франс Пресс, около 14 тысяч предприятий и физических лиц в штатах Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида получили авансовые платежи на потери в бизнесе в связи с разливом нефти.