Завтра дожди пройдут только в Крыму и Приазовье

Завтра в Украине осадков не ожидается, только в Крыму и Приазовье местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 7-12°, в южной части и местами в восточных областях 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 20-25°, в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.

В Киевской области в воскресенье осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 9-11°, днем 21-23°.