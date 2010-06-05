В Китае свыше 50 человек погибли от наводнений

Число погибших от наводнений в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая превысило 50 человек, повреждены 15 водохранилищ, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Проливные дожди, охватившие регион в конце мая, привели к масштабным сходам оползней и затоплению целых уездов района. По последним данным, погиб 51 человек, судьба еще двоих пока остается неизвестной. Всего в регионе бедствия находятся около 2 миллионов человек, сотни из них уже эвакуированы в безопасные регионы. В регионе затоплены сельхозугодия и зернохранилища.

Как сообщает агентство, работу из-за стихии приостановили 75 местных предприятий различных сфер. Власти бьют тревогу в связи с повреждениями, выявленными на 15 районных водохранилищах. Искусственным водоемам угрожают оползни и подмывы берегов. Экономический ущерб от нынешнего наводнения еще только предстоит подсчитать.