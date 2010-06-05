ЕС усилит требования к Украине по админреформе

Административная реформа Украины является очень серьезным приоритетом для Европейского Союза, заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 21 (801), 5 - 11 июня) директор отдела международной технической помощи ЕС Маркус КОРНАРО.

По его словам, никакие реформы невозможны без административной реформы.

«Нужно заниматься не только так называемыми вертикальными реформами, которые касаются отдельных сфер и выглядят довольно эффектно в презентационном пакете, но и трудоемкими горизонтальными реформами, охватывающими все сферы и обеспечивающими эффективность любых преобразований», - сказал М.КОРНАРО.

По его словам, европейские власти серьезно продвинулись в переговорах с правительством Украины о подготовке административной реформы в 2011 году. Он также добавил, что Евросоюз намерен усилить требования в следующем году.

«В наших программах на 2011 год мы должны усилить эти требования, а также четко показать связь между всеми остальными реформами и реформой государственного управления как основой этих реформ, - отметил М.КОРНАРО. - И Евросоюз должен намного сильнее политически заявлять об этих вопросах. В то же время стоит сказать, что админреформа - это ключевая составляющая реформы управления государственными финансами. И мы во всех документах обязаны провести эту связь очень четко».

При этом он добавил, что ЕС не видит опасности в том, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ не включил в пакет первоочередных реформ административную.

«Я думаю, что у правительства и Президента есть точно такая же проблема, как и у нас. В вертикальных вопросах и сферах легче обозначить проблемы и легче подходить к их реформированию. С горизонтальными - сложнее. В то же время нельзя их спутывать и говорить об одном и о другом одновременно. Возможно, поэтому и взята некая пауза», - считает М.КОРНАРО.