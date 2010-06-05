ГЛАВНОЕ на 5 июня

Хроника дня

***

ТЭК: «Нафтогаз» вчера перечислил «Газпрому» 5,8 млрд. грн. за майский газ НАК «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» 5,8 млрд. грн. за импортированный в мае природный газ.

Об этом сказал министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО сегодня во время селекторного совещания под председательством первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА по вопросам расчетов за потребленные энергоносители, сообщает Правительственный портал.

«Вчера был осуществлен платеж НАК «Нафтогаз Украины» российскому «Газпрому» в объеме 5,8 млрд. грн. за потребленный страной газ в предыдущем месяце», - сказал Ю.БОЙКО.

Министр добавил, что правительство выполняет свои обязательства, невзирая на существующие сложности с расчетами за газ внутри страны.

Справка УНИАН. Согласно контрактам купли-продажи и транзита газа, а также дополнению к ним, НАК «Нафтогаз Украины» должна оплачивать стоимость купленного газа ежемесячно не позже 7 числа следующего месяца. «Газпром», в свою очередь, 80% стоимости транзита газа должен оплачивать до 6 числа следующего месяца, 20% – до 20 числа следующего месяца.

Ситуация с погашением задолженности за потребленный газ за два месяца существенно не изменилась - Бойко

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО отмечает, что за два месяца ситуация с погашением долгов за использованный газ внутренними потребителями существенно не изменилась и остается чрезвычайно сложной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам расчетов за газ, которое проводил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«У нас действительно чрезвычайная ситуация по расчетам за энергоносители. Это особенно сложно понять, потому что мы два месяца назад уже проводили совещание и ставили вопрос таким же образом. Страна и правительство готовятся к зиме, а в такой ситуации, когда 8 млрд. - задолженность по всем категориям потребителей за газ и приблизительно 1 млрд. – за электроэнергию, подготовиться к зиме будет очень сложно», - сказал Ю.БОЙКО.

Министр отметил, что наиболее сложная ситуация с расчетами по долгам сложилась у предприятий теплокоммуэнерго в регионах.

«5 млрд. грн. Из них 2 млрд. должен Киев и 3 млрд. - все другие области», - сказал Ю.БОЙКО. При этом он отметил, что по Киеву было принято несколько решений, однако результата до сих пор нет. «Идет какая-то переписка в прессе, заверяют, что общаются с банками, а воз, извините, и ныне там», - сказал Ю.БОЙКО.

По его словам, предприятия теплокоммунэнерго в областях не выполняют графики погашения задолженности, которые были приняты два месяца назад, и выполнение графиков составляет 56%.

При этом, отметил Ю.БОЙКО, до сих пор нет никаких кадровых решений в отношении руководства предприятий ТКЭ за невыполнение графика.

«Если министерство предпринимает меры в отношении руководителей организаций, которые не выполняют графики, и кадровые решения будут в ближайшее время приняты по некоторым ТЭЦ, в первую очередь, это будет Одесская ТЭЦ, а за ней другие, то со стороны губернаторов ни одного кадрового решения мы не видим», - сказал Ю.БОЙКО.

В связи с этим он обратился к А.КЛЮЕВУ с просьбой обратить особое внимание на сложившуюся ситуацию.

Цены на нефть в пятницу обвалились более чем на 3 доллара

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу обвалились более чем на 3 доллара на фоне негативной статистике по безработице в США, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 3,10 доллара - до 71,51 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 3,32 доллара - до 72,09 доллара за баррель.

Соцполитика: МинЖКХ предлагает снизить порог для получения субсидий с 20% до 15% Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает правительству рассмотреть вопрос о возможности снижения порога для получения гражданами жилищных субсидий с 20% до 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании по вопросам расчетов за газ, которое проводил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, заявил министр ЖКХ Александр ПОПОВ.

Он подчеркнул, что такая мера позволит улучшить расчеты населения за потребляемые энергоресурсы.

«Население не оплатило услуги на 5,6 млрд. грн. И мы пришли к выводу, что приблизительно 7% потребителей, я имею в виду население, уже системно не оплачивают потребленные коммунальные услуги, и приблизительно половина этого числа населения - это люди, которые, в принципе, могли бы это делать, однако по социальным причинам они не дотягивают до уровня получения субсидий. И поэтому не платят. У нас просьба: если можно, то поручить нашему министерству, Министерству социальной политики и Минфину сделать расчеты относительно возможности снижения порога субсидий с 20% до 15% для того, чтобы, во-первых, дополнительно защитить людей, а во-вторых, мы бы значительный долг, который накопился у этих людей, могли бы реструктуризировать. И потом отдать в счет их оплаты», - сказал А.ПОПОВ.

Финансы: Если евро не стабилизируется, кризис будет тяжелее 2008 г. - Медведев Президент РФ Дмитрий Медведев рассчитывает на то, что Европе удастся стабилизировать ситуацию со своей валютой, поскольку иначе это грозит кризисом, который будет тяжелее, чем кризис 2008 года, передает РИА Новости. "Сейчас главное, чтобы наши европейские партнеры смогли стабилизировать ситуацию, чтобы тот стабилизационный пакет, который был принят в результате довольно сложных консультаций, я надеюсь, что этот пакет сработает, и общая ситуация в еврозоне будет абсолютно стабильной", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ.

"Это нужно и для самой еврозоны, это нужно для партнеров еврозоны, таких, как Российская Федерация, это нужно для мировой финансовой системы, потому что, если сейчас из мировой системы финансов выдернуть эту ножку в виде евро, я боюсь, будут последствия похуже начала кризиса в 2008 году", - сказал он, добавив, что, по-прежнему считает евро "очень хорошим изобретением". Евро в настоящее время торгуется к доллару у минимальной за 4 года отметки. Аналитики отмечают, что евро может продемонстрировать падение стоимости по отношению к доллару по итогам второй недели подряд на фоне опасений, что долговой кризис в Европе приведет к замедлению экономического роста в регионе. Кроме того, давление на единую для 16 стран Европы валюту оказало стремление инвесторов избежать риска. Участники валютного рынка выводят активы из акций и евро в более надежные доллар и американские государственные облигации (US Treasuries) на фоне публикации не оправдавших ожидания аналитиков данных по рынку труда США за май. "У нас действительно очень серьезные торговые отношения с ЕС, отдельными государствами, многие наши люди свои накопления держат в евро. Нам не безразлична судьба этого европейского изобретения. Мне кстати кажется, что это хорошее изобретение, несмотря на тот кризис, который сейчас случился" - сказал Медведев. "Но не евро породило кризис, мы знаем, где это произошло, по каким причинам, сейчас уже разбор полетов проводить, смысла никакого нет", - считает он. Он отметил, что раньше все с напряжением следили за долларом, сейчас следят за евро. "Система мировых резервных валют несовершенна, она должна развиваться. На мой взгляд, должны появляться и новые резервные валюты, но те, что есть должны быть крепкими и стабильными", - заявил он. "Мы заинтересованы в нормальном курсе доллара, стабильном и предсказуемом. То же самое я могу рассказать о курсе евро. И надеюсь, что мировая финансовая система найдет наилучший выход из этой ситуации", - сказал глава российского государства. Он сообщил, что эта тематика будет обсуждаться на саммите "двадцатки"в Канаде в конце июня. "Это не только европейская проблема или проблема взаимоотношения, скажем, РФ и еврозоны. Это международная финансовая проблема, но я надеюсь, что все те решения, которые были приняты в масштабах Евросоюза, это та база, которая позволит сохранить стабильность и устойчивое развитие в Евросоюзе и в зоне евро", - сказал он. "Я желаю нашим партнерам успехов в этой довольно сложной работе", - сказал Медведев. Президент РФ отметил, что ему было очень интересно услышать мнение канцлера ФРГ на эту тему. "Я удовлетворен теми разъяснениями, которые были даны, потому что ситуация некоторое время назад была достаточно напряженной, но сейчас я уверен, что наши коллеги смогут справиться с теми проблемами, которые существуют, и все то позитивное, что было сделано за последние годы в плане формирования единого экономического пространства и функционирование единой валюты не оборвется, а будет иметь хорошие перспективы", - сказал Медведев.

ФР: Фондовые рынки США обрушились в среднем на 3,5% Американские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу, 4 июня, продемонстрировали резкое падение на 3,16-3,64% на фоне сильного понижения курса евро по отношению к доллару, передает агентство Рейтер.

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 3,16% - до 9931,22 пункта. S&P 500 потерял в пятницу 3,44%, достигнув 1064,88 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 3,64% - до 2219,17 пункта.

На торгах в пятницу европейская единая валюта впервые с марта 2006 года опустилась в цене по отношению к доллару ниже отметки 1,20 доллара за евро на фоне опасений развития долгового кризиса в Европе и негативных статданных по рынку труда США. DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. S&P 500 (Standard and Poor`s 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.

Транспорт: Экипажи British Airways начали 5-дневную забастовку

Члены экипажей крупнейшей британской авиакомпании British Airways (ВА) начинают в субботу третью, последнюю из нынешней серии, пятидневную забастовку в знак протеста против односторонних изменений компанией условий их труда, РИА Новости.

Две предыдущие пятидневные акции протеста состоялись с 24 по 28 мая и с 30 мая по 3 июня этого года. В пятницу бортпроводники на один день вернулись на рабочие места, однако в субботу они снова не выйдут на работу. "Мы очень расстроены тем, что акции протеста продолжатся вплоть до 9 июня. Мы продолжим делать все возможное, чтобы минимизировать ущерб, который наносится пассажирам", - объявило руководство авиакомпании. ВА обещает выполнять все рейсы из лондонских аэропортов "Гэтвик"и "Сити". Что касается крупнейшего аэропорта страны - лондонского "Хитроу", то оттуда авиаперевозчик планирует осуществить 80% дальнемагистральных и 60% ближнемагистральных рейсов. Для работы в дни забастовки привлечены сотрудники других подразделений авиакомпании, которые согласились занять место бастующих коллег. Профсоюз Unite, отстаивающий интересы сотрудников ВА, заявил, забастовки уже нанесли авиакомпании ущерб в размере 120 миллионов фунтов стерлингов. Unite намерен в скором времени провести новое голосование среди членов профсоюза с целью устроить забастовки в летний период, если авиакомпания не пойдет на уступки сотрудникам. Между тем, сам профсоюз уже снял ряд требований к руководству ВА, настаивая лишь на выплате премий и предоставлении бесплатных авиаперелетов сотрудникам. Авиакомпания лишила бонусов и льгот тех сотрудников, которые приняли участие в предыдущих забастовках в марте-апреле этого года. Спор между профсоюзом Unite и авиаперевозчиком возник в 2009 году из-за планов компании сократить количество членов экипажа на дальних рейсах с 15 до 14 и заморозить на два года рост заработной платы. BA, терпящая рекордные убытки, надеется сэкономить на новых мерах. Профсоюз предложил альтернативные меры по сокращению зарплат и переходу некоторых сотрудников на неполную занятость, что позволило бы компании сэкономить сравнимую сумму. British Airways закончила 2009/10 финансовый год с доналоговым убытком в 531 миллион фунтов (чистый убыток - 425 миллионов). Кроме того, финансовое положение компании пошатнул "вулканический"кризис в Европе и череда масштабных забастовок весной-летом этого года.

Наводнение снесло ж/д мост в Польше

Железнодорожный мост на реке Попрад между городами Новый Сонч и Старый Сонч на юге Польши был снесен мощным потоком воды - в стране за последние дни обильные дожди вновь вызвали наводнение, жертв нет, сообщает Польское радио. Река Попрад в черте города Новый Сонч впадает в Дунаец. Элементы моста плывут дальше по реке и могут разрушить еще два моста на Дунайце. "Фрагменты снесенного моста действительно большие. Они угрожают мостам на Дунайце", - сказал представитель Пожарной стражи в Новом Сонче Павел Мотыка. Очевидец разрушения моста Здислав Флорек рассказал, что вода прибывала очень быстро, "неожиданно металлическая конструкция моста стала падать в Попрад". "Я видел человека с собакой на мосту, который, вероятно, оказался в реке. Говорят, что три человека упали в реку вместе с мостом", - рассказал очевидец в эфире телеканала TVN24. Представитель кризисного штаба в Новом Сонче Рышард Вонсович сообщил журналистам, что "в реку упали два человека, которых удалось спасти". По его словам, существует реальная угроза для следующего моста по течению реки. "На данный момент мост полностью закрыт для движения", - сказал Вонсович. Пресс-секретарь Польских железных дорог (ПЖД) Кшиштоф Ланьцуцкий сообщил, что ПЖД срочно разрабатывает маршрут для движения поездов в объезд зоны наводнения.

За рубежом: 42% поляков готовы проголосовать за кандидата Коморовского

Варшава. За кандидата в президенты Польши от правящей партии "Гражданская платформа" Бронислава КОМОРОВСКОГО готовы проголосовать 42% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует опрос MillwardBrown SMG/KRC, проведенный по заказу телеканала TVN24.

В то же время, лидера крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава КАЧИНСКОГО поддерживают 31% избирателей.

Третье место в рейтинге симпатий избирателей занял лидер партии "Союз левых демократов" Гжегож НАПЕРАЛЬСКИЙ, который на сегодняшний день может рассчитывать на 6% голосов.

Свою поддержку анархисту Янушу КОРВИН-МИККЕ выразили 3% избирателей.

При этом, во втором туре за Б.КОМОРОВСКОГО готовы проголосовать 56% поляков, тогда как за Я.КАЧИНСКОГО - 35%.

Первый тур внеочередных президентских выборов состоится в Польше 20 июня, второй - 4 июля.

Очередные выборы главы Польского государства должны были бы состояться осенью этого года.

ЧП: Нефтяное пятно из Мексиканского залива достигло штата Флорида

Нефть, разлившаяся в результате происшествия на буровой платформе BP в Мексиканском заливе, достигла побережья штата Флорида, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер. Отдыхающие на пляже Пенсакола, который считается в рекламных проспектах в числе "самых белых пляжей", в пятницу увидели на песке смолистые шарики и черные застывшие куски с нефтью, которые вымыло волнами на берег. Загрязнение пляжа Пенсакола показали по нескольким американским телеканалам. Нефть на пляжах означает серьезный экономический удар по местному туризму, сообщил CNN cенатор-демократ Билл Нельсон (Bill Nelson), говоря о последствиях загрязнения побережья Флориды. По его словам, в штате уже происходят отмены туров, и ресторанный бизнес немного спал. Флориде с ежегодным доходом от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов также грозит крупнейшая экологическая катастрофа в истории, отмечает агентство. Управляемая BP платформа Deepwater Horizon затонула у побережья штата Луизиана 22 апреля после 36-часового пожара, последовавшего за мощным взрывом. Утечка нефти, которая началась следом, уже нанесла ущерб штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи и грозит региону экологической катастрофой. На прошлой неделе операция ВР по заливу тяжелой технологической жидкости в аварийную скважину для предотвращения дальнейшей утечки сырья не увенчалась успехом. Компания предприняла еще одну попытку. Подводные роботы компании в четверг на глубине 1,5 тысячи метров срезали выходящую из аварийной скважины буровую трубу выше противовыбросового превентора (устройство для герметизации устья скважины). Затем был успешно размещен защитный сифон. Нефть и газ из аварийной скважины теперь частично поступают в резервуары находящегося на поверхности моря танкера, заявила накануне пресс-служба BP. По словам представителя компании Дуга Саттлса, возможно с помощью защитного сифона остановить 90% утечки нефти. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на командующего береговой охраной США адмирала Теда Аллена сообщало, что сифон BP будет собирать около 1 тысячи баррелей нефти в день. Но это лишь малая часть от общего объема утечки, который составляет, по оценке специалистов, до 19 тысяч баррелей в день. Количество закачиваемой нефти будет увеличиваться, когда ВР закроет отверстия в нижней части крышки сифона, заявил Аллен в ходе телефонной конференции. Правительство США на предыдущей неделе оценило размер утечки в 12-19 тысяч баррелей в день. Таким образом, инцидент в Мексиканском заливе стал крупнейшим аварийным разливом нефти в США, масштабы которого превысили последствия от крушения танкера Exxon Valdez у побережья Аляски в 1989 году. Тогда из севшего на мель судна вылилось около 260 тысяч баррелей нефти. С момента аварии акции ВР на Лондонской фондовой биржи потеряли приблизительно треть своей стоимости, снизившись с уровня около 650 пенсов за акцию в середине апреля до примерно 440 пенсов за акцию в настоящее время. Тем временем, BP выплачивает компенсацию. По данным агентства Франс Пресс, около 14 тысяч предприятий и физических лиц в штатах Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида получили авансовые платежи на потери в бизнесе в связи с разливом нефти.

В Китае свыше 50 человек погибли от наводнений Число погибших от наводнений в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая превысило 50 человек, повреждены 15 водохранилищ, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Проливные дожди, охватившие регион в конце мая, привели к масштабным сходам оползней и затоплению целых уездов района. По последним данным, погиб 51 человек, судьба еще двоих пока остается неизвестной. Всего в регионе бедствия находятся около 2 миллионов человек, сотни из них уже эвакуированы в безопасные регионы. В регионе затоплены сельхозугодия и зернохранилища.

Как сообщает агентство, работу из-за стихии приостановили 75 местных предприятий различных сфер. Власти бьют тревогу в связи с повреждениями, выявленными на 15 районных водохранилищах. Искусственным водоемам угрожают оползни и подмывы берегов. Экономический ущерб от нынешнего наводнения еще только предстоит подсчитать.