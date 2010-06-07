Некоторые реформы Януковича могут не понравиться коммунистам

Глава администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН прогнозирует, что некоторые реформы Виктора ЯНУКОВИЧА могут не понравиться коммунистам, передает Би-Би-Си.

Чиновник напомнил, что в пакете экономических реформ около 25 приоритетов, которые должны реализовываться на протяжении нескольких лет.

По его словам, сложным для дискуссий с коммунистами будут вопросы пенсионной реформы, тарифов на коммунальные услуги. “К тому же, эта сфера – тарифы и льготы в Украине – это сфера, которой крайне не доволен Международный валютный фонд. Которой, в свою очередь, давно и непреклонно не довольна Коммунистическая партия”, - говорится в сообщении.

С.ЛЕВОЧКИН также напомнил, что реформами предусматривается создание полноценного, прозрачного рынка земли, полноценного реестра земельных участков.

“Авторами закона о продолжении такого моратория, как в нынешнем, так и предыдущих созывах парламента, чаще были коммунисты”, – отмечается в сообщении.

По оценке экспертов, в самой Администрации Президента прекрасно понимают и признают, что предложенные законопроекты станут испытанием для коалиции.

«Как бывает у молодых супругов? Они могут и ругаться», - говорит С.ЛЕВОЧКИН и выражает надежду, что и помирятся.

Депутат от фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ также сравнил ситуацию с коммунистами с особенностями супругов. Он считает, что когда муж и жена давно живут вместе и по телевизору транслируют футбол, то мудрая женщина даст мужчине посмотреть его любимую игру, а сама пойдет к подруге. По словам депутата, «такая семья проживет много лет, и они дождутся внуков и правнуков. Но если женщина будет настаивать на том, чтобы смотреть ее любимый балет, то семьи не будет, она развалится».

М.ЧЕЧЕТОВ высказался за то, чтобы позволить коммунистам «смотреть свой футбол», подчеркивает Би-Би-Си.