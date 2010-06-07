ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Янукович лично позвонил Лужкову и сказал, что ему разрешен въезд в Украину», в котором пишет - новые власти Украины сняли с главного идеолога «российского Севастополя» мэра Москвы Юрия Лужкова статус персоны нон грата, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский сенатор Олег Толкачев…

http://delo.ua/vlast/politika/janukovich-lichno-pozvonil-luzhkovu-i-skazal-emu-razreshen-vezd-v-ukrainu-141124/

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Также «Дело» в материале «Бюро кредитных историй получат доступ к идентификационным кодам заемщиков» пишет – это произойдет уже в этом году. Данное решение позволит снизить число мошенников среди заемщиков банков…

http://delo.ua/dengi/banki/bjuro-kreditnyh-istorij-poluchat-dostup-k-identifikacionnym-zaemcshikov-141141/

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«Дело» в материале «Таможня наложила штраф на главу «Нафтогаза» пишет – Гостаможслужба составила протокол относительно главы НАК Евгения Бакулина о нарушении им таможенного режима. Протокол составлен в связи с недекларированием "Нафтогазом" 3,38 млрд. куб. м газа, который был закачан в подземные хранилища в мае. Документ предусматривает наложение штрафа в размере 1 тыс. необлагаемых налогом минимумов (17,5 тыс. грн.) или конфискацию всего объема газа…

http://delo.ua/vlast/politika/kaletnik-nalozhil-shtraf-na-glavu-141107/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Поручители свободны» пишет – Донецкий хозяйственный суд, который в свое время поставил под сомнение законность валютного кредитования (иск ООО «Централь» к «ВТБ Банку»), признал недействительными договора поручительства по кредитам, выданные Альфа-банком компании «Азовмаш». По мнению экспертов, новый прецедент ставит под угрозу погашение половины корпоративных кредитов, выданных украинскими банками…

http://finance.eizvestia.com/full/poruchiteli-svobodny

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Также «Экономические известия» в материале «Ресурс энергетики заканчивается» пишут – энергетическая отрасль для возможности своего инвестиционного развития в послекризисный период должна сменить государственническую идеологию, поддерживаемую чиновниками, на рыночно-либеральную. Иначе, как утверждают эксперты, уже в ближайшие годы кризис энергомощностей остановит промышленный рост…

http://markets.eizvestia.com/full/resurs-energetiki-zakanchivaetsya

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Форинт подвел евро» пишет – угроза дефолта Венгрии и стремление Франции к паритету курсов доллара США и евро в пятницу обрушили курс европейской валюты до четырехлетнего минимума – $1,197. В Украине евро потерял за день почти 20 коп. Эксперты ожидают дальнейшего удешевления евро, следствием которого станет снижение резервов Нацбанка, а также стоимости товаров и отдыха в странах ЕС…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1382720

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Кабинет министров сохранил энергию» пишет – в правительстве решили повременить с продажей госдолей в 15 крупнейших облэнерго. В пятницу в Генпрокуратуре сообщили, что по ее иску суд отменил поручение прежнего Кабмина о передаче акций компаний Фонду госимущества для последующей продажи. В Минтопэнерго объясняют, что после проведения реформы энергорынка их можно будет продать намного дороже. К тому же сейчас острой необходимости приватизировать облэнерго нет. У государства остались самые новые компании, рентабельность которых остается высокой, добавляют эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1382724

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«Газета по-киевски» в материале «Квартира в кредит: выплатить нельзя бросить» подает результаты собственного исследования, как украинцы решают проблемы с выплатой ипотечных кредитов спустя полтора года после начала кризиса…

http://mycityua.com/articles/country/2010/06/07/060752.html

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«Газета по-киевски» в материале «За два дня – три пьяных маршруточника» пишет – гаишники составили рейтинг наихудших пассажирских перевозчиков столицы. В лидерах – «Киевпасстранс»…

http://mycityua.com/articles/city/2010/06/07/055746.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Янукович съездил на Афон» пишет – выходные Виктор Янукович провел в охваченной кризисом Греции. Он встретился с президентом страны Каролосом Папульясом. О подписании каких-либо договоренностей не сообщается. Видимо, главной целью поездки было восхождение на гору Афон…

http://www.segodnya.ua/news/14142612.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Нет переводчика - нет взяток» пишет – проверка сведений об откатах при закупках госструктурами России автомобилей Mercedes поручена УБЭП Москвы, но расследование зашло в тупик из-за отсутствия переводчика с английского…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/07/236590

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Издание «Известия» в публикации «Уоррен Баффет надул пузырь» пишет - попытки найти виновных в возникновении мирового экономического кризиса натолкнулись на неожиданное препятствие. На защиту рейтинговых агентств, выставлявших наивысшие оценки ненадежным компаниям и их ценным бумагам, встал один из самых богатых людей планеты. Обладатель состояния в $47 млрд Уоррен Баффет заявил, что агентства кризис не разжигали, а просто стали жертвой всеобщего заблуждения…

http://www.izvestia.ru/economic/article3142584/

(УНИАН)