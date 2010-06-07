Анонс на 7 июня

10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Как получать достоверную и оперативную информацию в условиях цензуры?". Во время пресс-конференции будет презентован Сервис оперативного информирования OperNews, который разработан в ответ на потребность политиков, госслужащих, бизнесменов и журналистов постоянно находиться в информационном контексте того, что происходит в Украине и мире. Участники: главный редактор Информационного Агентства УНИАН Александр Харченко, руководитель проекта OperNews Марьяна Почтар (вул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 509 5736. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Лига финансового развития и еженедельник «Зеркало недели» проведут встречу участников Финансового пресс-клуба, который состоится при поддержке Проекта USAID «Развитие финансового сектора» (FINREP). Тема встречи: «Защита кредиторов: как соблюсти баланс интересов банков, государства и граждан». Участники: Борис Тимонькин, председатель правления Укрсоцбанка; Роман Шпек, вице-президент «Альфа-Банк Украина», член Совета НБУ; Виктор Новиков, директор юридического департамента НБУ.

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Пресс-конференция Компании Castrol - официального спонсора Чемпионата мира по футболу FIFA 2010, на которой состоится презентация аналитического инструмента Castrol Predictor, который будет прогнозировать результаты турнира. В презентации примет участие Олег Блохин - лучший советский футболист (обладатель «Золотого мяча») и главный тренер сборной Украины в 2003-2007гг. Модератор - Николай Васильков. Вопросы: Castrol Predictor – прогнозы к Чемпионату мира по футболу FIFA 2010; Экспертное мнение Олега Блохина о фаворитах ЧМ-2010 и его прогноз; Станут ли европейские фавориты мирового первенства фаворитами Евро-2012? Как может сказаться отсутствие игровой практики у украинской сборной во время ЧМ-2010 на ее выступлении на Евро-2012?

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Состоится пресс-конференция на тему: «Сотрудничество с МВФ: заслуживает ли Украина на следующий транш?». Участники: член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий; генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий; президент Украинской ассоциации экономистов-международников Антон Филипченко.

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Пресс-конференция на тему: «Экономические реформы Виктора Януковича: миф или реальность?». Участники: член Комитета по экономическим реформам при Президенте, вице-президент Национальной академии наук Украины, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец, народные депутаты Павел Жебривский (НУНС) и Сергей Соболев (БЮТ).

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Пресс-конференция директора Киевского института проблем управления имени Горшенина Владимира Фесенко на тему: "Президент Виктор Янукович: заявка на будущее. Реакция общественного мнения на послание Президента к украинскому народу и план экономических реформ в Украине".

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция председателя Союза женщин Украины “За будущее детей” Валентины Семенюк-Самсоненко на тему: “Криворожсталь и Лугансктепловоз - необходимы решительные действия нового правительства и руководства ФГИУ”. Будут обсуждаться вопросы необходимости принятия новым правительством срочных решений по изменению условий конкурса по продаже ОАО “ХК” Лугансктепловоз” и отмене дополнительного соглашения к договору покупки-продажи ОАО “Криворожсталь”, которая упрощает инвестиционные обязательства владельца комбината. Будет проинформировано о судебном иске со стороны Семенюк-Самсоненко о неправомерности действий прежнего руководства Фонда по заключению такого соглашения. В пресс-конференции примут участие представители профсоюзных организаций, поддержавших в суде позицию Семенюк-Самсоненко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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