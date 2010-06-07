ГЛАВНОЕ на 7 июня (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Макропоказатели

Госкомстат: Базовая инфляция в Украине в мае - 0,2% Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в мае 2010 года против апреля 2010 года составила 0,2%, за январь-май т.г. – 3%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в мае 2009 года показатель базовой инфляции был на уровне 0,6%, за январь-май 2009 года – 9,2%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в мае 2010 года по сравнению с апрелем 2010 года дефляция составила 0,6%, с начала года инфляция составила 3,7%, май т.г. к маю 2009 года – 8,5%.

Дефляция в Украине в мае составила 0,6%, с начала года инфляция составила 3,7% - Госкомстат

В Украине в мае 2010 года, по сравнению с апрелем, дефляция составила 0,6%, с начала года инфляция составила 3,7%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики.

Согласно сообщению, инфляция в мае 2010 года против мая 2009 года составила 8,5%, в январе-мае 2010 года против показателя аналогичного периода 2010 года – 10,3%.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2009 г. по отношению к ноябрю составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 12,3%. В январе–декабре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года инфляция составила 15,9%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

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В Украине цены производителей промпродукции в мае выросли на 4,4%, с начала года – на 14,9% – Госкомстат

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в мае 2010 года по сравнению с апрелем 2010 года (показатель к предыдущему месяцу) составил 4,4%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – 14,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Справка УНИАН. В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в декабре 2009 года по сравнению с ноябрем 2009 года составил 1%, с начала 2009 года (к декабрю 2008 года) – 14,3%.

Финансы

Торги по доллару на межбанке открылись котировками 7,9240/7,9310 грн./долл .

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9240/7,9310 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2494/0,2497, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,4580/9,4695.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,1940/1,1942 (пятница - 1,2181/1,2183).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9250, а также с покупкой евро по курсу 9,6000.

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Средний курс покупки-продажи доллара в комбанках сегодня не изменился – 7,93/7,96 грн./долл .

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., продают – по 7,96 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 6 июня, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 2,1% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,36 грн./евро, курс продажи – на 1,9%, до 9,59 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,30-9,45 грн./евро, по продаже – в пределах 9,50-9,80 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 6 июня понизился на 1,4% и сегодня составляет 0,2436 грн./рубль, продажи – на 1,3% - до 0,2542 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2340-0,2490 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2520-0,2600 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,95 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,8% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,39 грн./евро, продажи – на 1,9% – до 9,56 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,25-9,45 грн./евро, по продаже – в пределах 9,50-9,63 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 1,2% по сравнению с 6 июня и сегодня составляет 0,2459 грн./рубль, продажи – на 1% - до 0,2550 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2340-0,2490 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2520-0,2600 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,97 грн., евро – 9,40/9,75 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,91/7,955 грн., евро – 9,35/9,75 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,91/7,955 грн., евро – 9,30/9,60 грн., рубль – 0,2460/0,2540 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 7 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,9213, к евро – 9,553088, к российскому рублю – 0,25496.

Приватизация

ФГИ на начало июня получил от приватизации 180,9 млн. грн. Фонд государственного имущества Украины с января по 3 июня текущего года получил от приватизации 180 млн. 975 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

По информации пресс-службы, за указанный период Фонд госимущества также получил 234 млн. 477 тыс. грн. от аренды имущества и 61 млн. 267 тыс. грн. поступлений от дивидендов.

Как сообщал УНИАН, в Государственном бюджете на 2010 год план поступлений от приватизации определен на уровне 10 млрд. грн.

ТЭК

В "Нафтогазе" сокращают персонал под видом реорганизации

В НАК "Нафтогаз Украины" проходит сокращение персонала под видом реорганизации.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель руководителя пресс-центра компании Дмитрий МАРУНИЧ, который также попал под сокращение.

«В компании состоялась реорганизация, которой пытаются замаскировать увольнение людей, неугодных новому руководству», - сказал он.

По словам Д.МАРУНИЧА, с 500 сотрудников компании сократили 150.

Он отметил, что «убирают» также начальника пресс-центра Юрия КОРОЛЬЧУКА.

«Пресс-центра уже не существует в принципе. В нем было 3 человека, двое уже сокращены», - сообщил Д.МАРУНИЧ.

«Убирают более квалифицированных сотрудников и оставляют людей низкой квалификации», - отметил он, прибавив, что по этому поводу собирается обратиться в суд.

Польша хочет увеличить импорт газа из Украины в 40 раз - до 200 млн. куб. м

Польская национальная нефтегазовая компания PGNiG планирует увеличить импорт газа из Украины до 200 млн. кубометров с 5 млн. кубометров, импортированных в прошлом году.

По информации польской Gazeta Wyborcza, PGNiG хочет увеличить импорт с помощью газопровода из Грубешова на границе с Украиной до Замостья (Люблинское воеводство), завершение строительства которой запланировано на третий квартал 2010 года.

Издание отметило, что газопровод, который соединяет украинскую газотранспортную систему с г. Грубешов, - единственный в Польше, принадлежащий дочерней компании PGNiG, а не специально созданной 5 лет назад компании по управлению газопроводами для импорта газа в страну компании Gaz System.

По данным газеты, ранее PGNiG информировала о возможности поставок этим газопроводом в Польшу 0,5 млрд. кубометров газа, что составляет около 4% потребления голубого топлива в стране.

В то же время газета отмечает, что увеличение импорта возможно лишь при согласии российского газового монополиста ОАО "Газпром", без которого Украина не может реэкспортировать газ.

Согласно годовому рапорту PGNiG за прошлый год, который имеется у УНИАН, с 2005 года до 2010 года компания импортировала из Украины 20 млн. кубометров газа.

Ежегодные поставки выросли с 1,2 млн. кубометров до 5 млн. кубометров в прошлом году.

Справка УНИАН. Потребление газа в Польше в 2009 году составляло около 13 млрд. кубометров, 9 млрд. кубометров которого были импортированы.

Свыше 8 млрд. кубометров газа поляки приобрели у российского "Газпрома" и почти 1 млрд. - у Германии.

С 2005 по 2009 год от 2,3 до 2,5 млрд. кубометров газа к Польше поставлял швейцарский трейдер "РосУкрЭнерго".

BP оценивает ущерб от разлива нефти в Мексиканском заливе в 1,25 млрд. долл. Британская нефтяная компания BP оценивает ущерб от разлива нефти в Мексиканском заливе в 1,25 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Эта сумма включает в себя стоимость ликвидации последствий разлива, герметизации скважины, бурения дополнительных скважин, гранты прибрежным странам и выплаты по искам, следует из сообщения пресс-службы компании.

На нефтяной платформе Deepwater Horizon 20 апреля произошел мощный взрыв, за которым последовал 36-часовой пожар. Тогда погибли 11 человек и 17 пострадали. После того, как 22 апреля платформа затонула, началась утечка нефти, которая уже нанесла ущерб штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи и грозит региону экологической катастрофой.

Власти США возложили на BP всю ответственность за произошедшее в Мексиканском заливе. В четверг официальный представитель Белого дома Роберт Гиббс заявил, что федеральные власти намерены предъявить компании BP первый счет в размере 69 миллионов долларов. Как сообщалось накануне, уже 37,193 тысячи исков было подано против компании, по 18 тысячам из них компания выплатила 48,4 миллиона долларов компенсаций.

В понедельник BP сообщила, что защитный сифон по откачке нефти на поверхность уже откачал 27,1 тысячи баррелей нефти и 54,7 миллиона кубических футов газа (1,5 миллиона кубометров). В настоящее время продолжается бурение дополнительной скважины, которое было начато 2 мая, она достигла глубины в 3,949 километра. Вторая скважина, бурение которой началось 16 мая, достигла глубины в 2,614 километра.

В устранении утечки принимают участие 2,7 тысячи судов, 20 тысяч сотрудников компании, экологов, представителей американских госструктур и волонтеров. В воскресенье исполнительный директор компании Тони Хейворд заявил, что BP восстановит побережье Мексиканского залива в "первозданном" виде, то есть таком, каким оно было до происшествия с буровой платформой.

На прошлой неделе операция ВР по заливу тяжелой технологической жидкости в аварийную скважину для предотвращения дальнейшей утечки сырья не увенчалась успехом.

Цена барреля нефти ОПЕК снизилась на 0,77 доллара Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в пятницу, 4 июня, уменьшилась на 0,77 доллара - до 72,09 доллара за баррель с 72,86 доллара за баррель в предыдущий день торгов, сообщает РИА Новости.

В мае 2010 года средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 74,48 доллара, в апреле - 82,33 доллара, в марте - 77,21 доллара, в феврале - 72,99 доллара, в январе - 76,01 доллара за баррель. Рекорд цены "корзины"был установлен 3 июля 2008 года - 140,73 доллара за баррель. Средняя цена по итогам 2009 года оказалась более чем вдвое ниже - 61,06 доллара за баррель.

В марте 2008 года "корзина"была расширена до 12 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена "корзины" ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

МОУ

За 2-3 недели будет проведена «инвентаризация» всех вопросов по достройке крейсера «Украина» - депутат Госдумы РФ

Москва. В течение двух-трех недель будет проведена «инвентаризация» всех вопросов по достройке крейсера «Украина».

Об этом УНИАН сообщил депутат Государственной думы РФ, председатель подкомитета по военно-техническому сотрудничеству Михаил НЕНАШЕВ.

«Как мне говорят коллеги, еще недели две-три необходимо для уточнения всех вопросов. Через это время будет ясность цены модернизации и достройки корабля, будет ясно, какое необходимо поставить для него вооружение и технику с российской стороны, и время, через которое крейсер «Украина» может быть достроен и выведен в состав флота», - сказал М.НЕНАШЕВ.

По его словам, сейчас идут переговоры по включению этого крейсера в состав ВМС России.

Также он отметил, что уточнения требует также нормативная база двух стран.

В частности, по его словам, в Украине есть много нормативных актов, которые нужно отрегулировать, чтобы Россия могла поставить для этого корабля свою технику, а украинские предприятия могли ее интегрировать в этот крейсер.

М.НЕНАШЕВ добавил, что сейчас идет проработка вопроса на уровне Объединенной судостроительной корпорации России и профильного министерства Украины.

«Сейчас идет процесс инвентаризации этого проекта», - подчеркнул М.НЕНАШЕВ.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о достройке ракетного крейсера «Украина». Говоря, в частности, о перспективах сотрудничества в отрасли судостроения, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что главы государств договорились о достройке с помощью российской стороны проекта 1164 - ракетного крейсера «Украина», который сейчас находится в Николаеве на судостроительном заводе имени 61-го коммунара.

«Этот проект для нас имеет принципиальное значение, потому что он стоит уже многие годы, имея 95% готовности», - отметил В.ЯНУКОВИЧ. Как подчеркнул Президент Украины, без российской стороны этот крейсер достроить невозможно.

Как сообщалось, Украина в 1993 году получила от России недостроенный ракетный крейсер «Украина», который из-за нехватки средств так и не был достроен на Черноморском судостроительном заводе им. 61-го коммунара. Многократные попытки продать крейсер России или третьей стороне были неудачными. На крейсере дважды формировался экипаж из состава ВМС ВС Украины и дважды расформировывался.

В Киеве ООО присвоило 27,2 млн. грн. , предназначенных для производства многоцелевых вертолетов В Киеве разоблачены служебные лица общества с ограниченной ответственностью, которые присвоили 27,2 млн. грн., выделенных им государственным инновационным финансово-кредитным учреждением на реализацию спецпроекта по созданию современного производства легких многоцелевых вертолетов.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Транспорт

Против экс-главы Государственной авиаадминистрации возбуждено уголовное дело - СМИ

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против экс-главы Госавиаадминистрации Александра ДАВЫДОВА, подозреваемого в лоббировании интересов авиакомпании «Международные авиалинии Украины» при выдаче лицензии на рейсы в Тель-Авив.

Об этом пишет газета "Дело" в номере от 7 июня.

По данным издания, уголовное дело относительно бывшего главы Государственной авиационной администрации было возбуждено еще 24 марта - в день его отставки. Как стало известно газете, основанием для уголовного преследования является предоставление им права выполнять регулярные рейсы по маршруту Киев - Тель-Авив - Киев компании «Международные авиалинии Украины». 18 февраля 2010 года А.ДАВЫДОВ поставил свою подпись под этим решением, хотя, по мнению следствия, без проведения конкурса он не имел права этого делать. Кроме того, издание утверждает со ссылкой на материалы уголовного дела, что предоставление в эксплуатацию международной воздушной линии произошло до подписания межправительственного соглашения между Украиной и Израилем.

Сам А.ДАВЫДОВ подтвердил «Делу» информацию о возбуждении против него уголовного дела (по статье «Злоупотребление властью или служебным положением» - ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса).

Уголовное дело было возбуждено на основе двух заявлений - от народного депутата Верховной Рады и авиакомпании «Днипроавиа». Оба поступили в прокуратуру в один день - 5 марта 2010 года. Как уточнил А.ДАВЫДОВ, народным депутатом-заявителем является представитель БЮТ Святослав ОЛИЙНЫК.

Адвокат А.ДАВЫДОВА через суд пытался отменить постановление прокурора Транспортной прокуратуры о возбуждении уголовного дела против его клиента. Однако 28 мая Печерский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска.

ЧП

На шахте им.Скочинского в результате выброса газа 2 горняка погибли

В Донецке на шахте им. Скочинского, где вчера произошел выброс угольно-газовой смеси, двое горняков погибли, судьба еще трех остается неизвестной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По данным МЧС, выброс угольно-газовой смеси без дальнейшего возгорания произошел на шахте на горизонте 1,2 тыс. метров в 18.59 во время проведения проходческих работ комбайном.

На момент выброса в шахте находились 252 человека, на аварийном участке работали 23 горняка, из них 18 самостоятельно вышли на поверхность, 5 горняков оказались под завалом.

Работа шахты была приостановлена.

В 22.04 из-под завала был спасен 1 горняк, который во время транспортировки на поверхность скончался. В 23.54 под завалом найдено тело 1 погибшего горняка.

По состоянию на 08.00, судьба 3 горняков остается неизвестной.

К поисково-спасательным работам привлечены 10 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома и 5 реанимационно-противошоковых групп.