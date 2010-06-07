Главное на 7 июня (вечер)

Украина может получить безвизовый режим с Европейским Союзом с 1 января 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ, выступая на торжественной церемонии открытия в международном аэропорту «Харьков» международного аэрофорума Routes CIS.

«Переговоры продвигаются, и если ничего не помешает, то с 1 января 2012 года возможен безвизовый режим для украинцев», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, это одна из важнейших проблем в отношениях Украины с Евросоюзом. «Это, - сказал он, - очень важно для авиаперевозчиков. Но это проблема политическая, поэтому здесь больше зависит от переговоров Украины с ЕС».

Еще одной из важных проблем, «которая у нас осталась нерешенной в работе с Европейским Союзом», вице-премьер назвал снятие дискриминационных моментов для украинских авиакомпаний в работе с Евросоюзом.

По его словам, правительство и «Укравиация» «работают над программой «Открытое небо», нам осталось буквально несколько шагов, и я не вижу препятствий тому, чтобы Украина в следующем году получила соответствующий статус «Открытого неба».

Фонд государственного имущества Украины с января по 3 июня текущего года получил от приватизации 180 млн. 975 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

По информации пресс-службы, за указанный период Фонд госимущества также получил 234 млн. 477 тыс. грн. от аренды имущества и 61 млн. 267 тыс. грн. поступлений от дивидендов.

В Государственном бюджете на 2010 год план поступлений от приватизации определен на уровне 10 млрд. грн.

«Райффайзен Банк Аваль» увеличил уставный капитал на 582,8 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, процесс регистрации увеличения уставного капитала был завершен в конце мая 2010 года.

Акционеры «Райффайзен Банк Аваль» 23 марта т.г. на внеочередном общем собрании утвердили результаты закрытого (частного) размещения акций на 582,8 млн. грн. В рамках 25-й эмиссии были размещены 5 828 400 000 акций банка номинальной стоимостью 0,10 гривни каждая.

Цена продажи одной акции банка при размещении превысила ее номинальную стоимость и составила 0,16 гривни, в результате чего 349,7 млн. грн. направлены в дополнительный капитал банка.

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 7 июня, снизился на 2,05% - до 737,83 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 66 млн. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,94% - до 1835,66 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 108 млн. 391 тыс. грн., из них торги на срочном рынке составили 12 млн. 547 тыс. грн.

НАК «Украгролизинг» стала главным распорядителем средств государственного бюджета, которые направляются на приобретение отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

Соответствующие изменения закреплены постановлением Кабинета Министров Украины № 387 от 2 июня 2010 года «О внесении изменений в Порядок использования средств государственного бюджета, которые направляются на приобретение отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга и мероприятия по операциям финансового лизинга», которое опубликовано на сайте правительства.

До этого распорядителем средств было Министерство аграрной политики Украины.

Кабинет министров Украины разрешил НАК «Нафтогаз Украины» закупать нефть, нефтяное сырье и нефтепродукты без проведения тендерных процедур.

Об этом сказано в постановлении Кабмина (от 2 июня т.г. №378), обнародованном на правительственном портале.

Министерство экономики Украины повысило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за нефть и газовый конденсат за май 2010 года на 26% по сравнению с установленным для апреля т.г. – до 1,043.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Минэкономики.

Согласно сообщению, расчет показателя проводился с учетом средней стоимости нефти Urals на Международной нефтяной бирже, которая в мае 2010 года снизилась до 73,7 долл. за баррель по сравнению с 82,71 долл. в апреле 2010 года.

Кабинет Министров Украины назначил начальником Государственной жилищно-коммунальной инспекции Ореста ЛОТОЦКОГО.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1158-р от 2 июня т.г., размещенном на правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим распоряжением №780-р от 7 апреля т.г. уволил с должности заместителя министра по вопросам ЖКХ Ореста ЛОТОЦКОГО в связи с выходом на пенсию.

О.ЛОТОЦКИЙ занимал должность первого заместителя министра по вопросам ЖКХ с января 2008 года.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9240/7,9310, к 12:00 цены понизились до 7,9215/7,9265. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9160/7,9220 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9210.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2494/0,2497, к 12:00 цены снизились до 0,2491/0,2493. К закрытию цены поднялись до 0,2497/0,2498. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6750 (+0,5350).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,1880/1,1990. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,4580/9,4695, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 9,4580/9,4680. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне ушли вверх – 9,4740/9,4855 грн.

(УНИАН)