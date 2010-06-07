Курс НБУ на 08.06.10

Официальный курс НБУ на 08.06.10100 USD – 792.1000 (7 июня – 792.1300) 100 EUR – 947.2724 (7 июня – 955.3088) 10 RUR – 2.4925 (7 июня – 2.5496)Учетные курсы банковских металлов на 08.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-96034.20 (7 июня-95332.85) 961 XAG 10 Серебро-1375.09 (7 июня-1406.82) 962XPT10Платина-118418.95(7 июня-122463.30) 964XPD10Палладий-33347.41 (7 июня-35645.85)

Официальный курс НБУ на 08.06.10 100 USD – 792.1000 (7 июня – 792.1300) 100 EUR – 947.2724 (7 июня – 955.3088) 10 RUR – 2.4925 (7 июня – 2.5496) Учетные курсы банковских металлов на 08.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-96034.20 (7 июня-95332.85) 961 XAG 10 Серебро-1375.09 (7 июня-1406.82) 962XPT10Платина-118418.95(7 июня-122463.30) 964XPD10Палладий-33347.41 (7 июня-35645.85)

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